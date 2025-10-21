Možná se nenávist naplní a lidi jako Turek z politiky odstraní, říká mladý Motorista

Premium

Fotogalerie 13

Hostem pořadu Rozstřel je Matěj Gregor (Motoristé sobě). | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bibiana Martina Hykl
  20:00
Teprve ve třiadvaceti letech se stal Matěj Gregor poslancem. Jeho vášní je vzdělávání a v učitelství vidí svou budoucnost. Přesto doufá, že v politice zůstane i po čtyřech letech ve sněmovně. Rád by měl po boku svou současnou partnerku a byl zdráv. Věří, že i naše společnost na tom bude dobře. Máloco ho vyvede z míry, ale nerozumí zbytečnému tahání kostlivců ze skříně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Už v osmnácti letech jste šel do politiky. A rovnou po hlavě. Co bylo prvním impulsem pro vstup do tohoto světa?
Bylo to spontánní. Nešlo o rozhodnutí s nějakým velkým ideálem. Život mi přinášel různé věci a události, na které jsem měl nějaký názor. A pak už přicházely záležitosti, které jsem si přál nějak ovlivnit. Již tehdy jsem si řekl, že mi to opravdu stojí za to. Chtěl jsem se nějak veřejně projevit. U mě to bylo v době, kdy celý svět bojoval s pandemií koronaviru.

Neměl jste obavy, že vás veřejnost pro váš nízký věk nebude brát vážně? Nebo jste chtěl cílit na mladé?
Já jsem popravdě nikdy necílil na nějakou skupinu. Vše jsem vždy dělal podle toho, jak to mně osobně připadalo správné. A jak by se některé věci daly vyřešit a jak bych mohl přispět já. Využíval jsem toho, co mi svět nabízel. Což byla například prezentace na sociálních sítích. Pak se mi takovým efektem sněhové koule postupně začala nabalovat komunita lidí, která sdílí stejný pohled na svět. Tak se vytvořila má politická základna. Tedy spoluobčané, kteří mají stejný názor na nějakou věc.

Nakonec mě čekala i soutěž o důvěru těch lidí, která je nesmírně důležitá. Pokud bych měl říct, co mě mohlo oproti ostatním znevýhodňovat, tak politické zkušenosti, protože jsem jich logicky v tak nízkém věku tolik mít nemohl. Ale snažím se to dohnat disciplínou, pracovitostí nebo poctivostí. Nemám za sebou nic, za co bych se měl v životě stydět. Na první pohled je snad všem jasné, že mě do politiky nevede nějaký osobní zájem. A nepotřebuji si ani s nikým vyřizovat účty. (smích)

Jako když například po druhé světové válce nastoupili komunisté, dělali očerňovací kampaně a lidé končili ve vězení. Kritika kohokoli z Motoristů – nejen Filipa Turka – je namístě, nesympatie jsou namístě. Proč ne. Ale snažit se někoho zničit je příliš.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Možná se nenávist naplní a lidi jako Turek z politiky odstraní, říká mladý Motorista

Premium

Teprve ve třiadvaceti letech se stal Matěj Gregor poslancem. Jeho vášní je vzdělávání a v učitelství vidí svou budoucnost. Přesto doufá, že v politice zůstane i po čtyřech letech ve sněmovně. Rád by...

21. října 2025

Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Virginia Giuffreová, jedna z nejvýznamnějších postav v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, v pamětech popisuje své dřívější obavy, že zemře jako sexuální otrokyně v rukou vlivného...

21. října 2025  15:55

Když vám zavolají z Armani, prostě nemůžete říct ne, říká Daniela Peštová

Miláno, déšť a neplánované setkání se vzpomínkami. Daniela Peštová se v listopadovém vydání Harper’s Bazaar vrací do města, kde začínala svou modelingovou kariéru – a po třiceti letech znovu kráčí...

21. října 2025  15:01

Štístko se raduje, Poupěnka je těhotná. Slavná dvojice chystá od ledna překvapení

Hudební dvojice Štístko a Poupěnka oznámila radostnou novinu, která potěšila tisíce jejich fanoušků. „Broučkové a rodičové, kromě našeho nového filmu Zpívej s námi se zrodila i další novina!“ napsali...

21. října 2025  12:48

Exmanžel zpěvačky Sii chce měsíční výživné pět milionů. Zvykl si na luxus

Australská zpěvačka Sia čelí právnímu sporu s exmanželem Danielem Bernadem. Ten žádá u soudu, aby mu platila měsíční výživné ve výši 250 856 amerických dolarů, což je v přepočtu více než pět milionů...

21. října 2025  11:11

Klepu na dřevo, že mi nemoc dovoluje žít. Konečná přiznává boj s roztroušenou sklerózou

Premium

Levicové hnutí Stačilo! se sice před pár týdny do sněmovny nedostalo, ale jeho šéfka europoslankyně Kateřina Konečná stále pracuje naplno. A to přesto, že již mnoho let bojuje s vážnou nemocí. Právě...

21. října 2025  10:55

Zvítězil rozum, říká Kristelová, která s Řepkou uvažovala o dítěti

Bál se žít s chytrou ženou, ale nakonec se mu to vyplatilo. „Posledních pět let žijeme krásný poklidný život. To, co jsme měli mít na začátku, prožíváme teď. Tenkrát Tomáš řešil rozvod a spoustu...

21. října 2025  8:42

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

21. října 2025  7:39

Premiéru jsem nezažila, emigrovala jsem, vzpomíná Růžena z Hoří, má panenko

Alena Sehnalová (78) si zahrála ve filmu jen jednou. V Hoří, má panenko hrála postavu Růženy, kandidátky na titul královny krásy. V Show Jana Krause vzpomněla na natáčení s Milošem Formanem i na to,...

21. října 2025

Ocitl se na hraně života. Po temném období hledá Jakub lásku v nahé seznamce

Do Naked Attraction se přihlásil usměvavý prodavač mobilů Jakub (29), aby tu poté, co překonal temné období, našel lásku svého života. Bude to první gay, který se v česko-slovenské verzi nahé...

21. října 2025

Mám tlak na výkon, a to i v lenosti. Umím báječně plánovat flákání, říká Nesvačilová

Premium

Spousta televizních diváků má Petru Nesvačilovou zaškatulkovanou v komických rolích. Přitom má za sebou řadu dramatických úloh, režíruje skvělé dokumenty a taky píše – právě jí vychází kniha Astrid a...

20. října 2025

O bojkotu jsem nevěděla, hájí Keira Knightley práci na projektu Rowlingové

Keiře Knightley (40) někteří fanoušci vyčítali, že „podporuje“ spisovatelku J. K. Rowlingovou, kterou kritizují kvůli výrokům ohledně trans lidí. Herečka v nové audioverzi knih o Harrym Potterovi...

20. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.