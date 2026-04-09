„Měli jsme trochu starosti. Anča mi volala, jestli Petr Čtvrtníček je v pohodě s mým dědou. Já říkám, že nevím... dělal si z něj srandu,“ vysvětlil Matěj Čech.
S natáčením ale oba souhlasili. „Pak jsme přišli na plac a Petr začal dědu šikanovat. Ale děda blbě slyší, tak říkal: Ten Petr, ten je dobrej, on má kapelu Buzerant, je frajer,“ popsal Čech.
„Petr se ho ptal: ‚Tak co, Franto, jak se má Miloš?‘ A on vůbec nechápal, že si z něj dělá legraci,“ dodal.
Zpočátku měli také trochu obavy, jak lidé píseň o nepotismu, tedy určité formě protekce, přijmou. „Řešili jsme, že to bude úplně nenáviděný a trošku jsme se báli. Čekal jsem mnohem víc negativních věcí, ale všichni píší, že je to super,“ říká Prachař.
Píseň má na Youtube už skoro 600 tisíc zhlédnutí a není to zřejmě poslední hudební počin této trojice. Na listopad plánují koncert v Arše, kde se bude hlavně rapovat, i když Anna Mercedes Čtvrtníčková se v současné době kromě herectví věnuje i zpěvu a další rapování neplánuje.
„Já určitě chci v herectví pokračovat. Taky mě zajímá zpívání a dělám dabing, takže já u toho asi zůstanu,“ říká Čtvrtníčková.
Herectví se věnuje i nejmladší z klanu Prachařů. Objevil se už v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Odznak Vysočina a ve filmu Pod parou.
Matěj Čech se věnuje především muzice. V minulosti působil v kapele See You Inside, jako Mat213 debutoval nahrávkou Forest Behind Prague v roce 2021. Se singlem 7teen vyhrál v roce 2023 cenu Apollo v kategorii Singl roku a cenu Vinyla za Objev roku.