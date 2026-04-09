Jak se má Miloš? Čtvrtníček na place rýpal do Ringo Čecha, ten to vůbec nechápal

  14:02
Vnuk Františka Ringo Čecha Matěj (27), syn Davida Prachaře František (18) a dcera Petra Čtvrtníčka Anna (22) slaví úspěch se svou písní NEPO. V Show Jana Krause prozradili, že nejvíc se báli při natáčení klipu setkání Čtvrtníčka s Čechem, který bývá vzhledem ke své politické orientaci často terčem Čtvrtníčkových vtipů.

„Měli jsme trochu starosti. Anča mi volala, jestli Petr Čtvrtníček je v pohodě s mým dědou. Já říkám, že nevím... dělal si z něj srandu,“ vysvětlil Matěj Čech.

S natáčením ale oba souhlasili. „Pak jsme přišli na plac a Petr začal dědu šikanovat. Ale děda blbě slyší, tak říkal: Ten Petr, ten je dobrej, on má kapelu Buzerant, je frajer,“ popsal Čech.

František Ringo Čech, Matěj Čech, Petr Čtvrtníček, Anna Mercedes Čtvrtníčková, David Prachař a František Prachař v klipu NEPO
Matěj Čech, František Prachař a Anna Mercedes Čtvrtníčková v Show Jana Krause (duben 2026)
Zuzana Maděrová, Matěj Čech, František Prachař a Anna Mercedes Čtvrtníčková v Show Jana Krause (duben 2026)
Matěj Čech, František Prachař a Anna Mercedes Čtvrníčková spojili síly a vydali společný singl Nepo. (leden 2026)
30 fotografií

„Petr se ho ptal: ‚Tak co, Franto, jak se má Miloš?‘ A on vůbec nechápal, že si z něj dělá legraci,“ dodal.

Zpočátku měli také trochu obavy, jak lidé píseň o nepotismu, tedy určité formě protekce, přijmou. „Řešili jsme, že to bude úplně nenáviděný a trošku jsme se báli. Čekal jsem mnohem víc negativních věcí, ale všichni píší, že je to super,“ říká Prachař.

Píseň má na Youtube už skoro 600 tisíc zhlédnutí a není to zřejmě poslední hudební počin této trojice. Na listopad plánují koncert v Arše, kde se bude hlavně rapovat, i když Anna Mercedes Čtvrtníčková se v současné době kromě herectví věnuje i zpěvu a další rapování neplánuje.

Potomci slavných Prachař, Čech a Čtvrtníčková zbořili sítě společným singlem NEPO

„Já určitě chci v herectví pokračovat. Taky mě zajímá zpívání a dělám dabing, takže já u toho asi zůstanu,“ říká Čtvrtníčková.

Herectví se věnuje i nejmladší z klanu Prachařů. Objevil se už v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Odznak Vysočina a ve filmu Pod parou.

Matěj Čech se věnuje především muzice. V minulosti působil v kapele See You Inside, jako Mat213 debutoval nahrávkou Forest Behind Prague v roce 2021. Se singlem 7teen vyhrál v roce 2023 cenu Apollo v kategorii Singl roku a cenu Vinyla za Objev roku.

