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Mat213 promluvil o dědovi Ringo Čechovi. Máma z něj dostala pásový opar, říká

Aneta Dědková
Celý pořad   8:00
Mat213, vlastním jménem Matěj Čech, v pořadu FameCzech ukázal i stránku, kterou jeho fanoušci příliš často nevidí. Promluvil o slavném dědovi Františku Ringo Čechovi, současném vztahu, touze po dětech i vlastních psychických problémech. Bez vytáček přiznal také to, že má díky rodinnému zázemí určité výhody.

FameCzech

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Zpěvák a výtvarník Mat213 bývá vnímaný jako výrazná a místy kontroverzní postava české hudební scény. Sám ale tvrdí, že jeho veřejný obraz je do značné míry stylizovaný. „Myslím si, že mě lidi možná prostě jen tak nemají rádi jako na první pohled. Působím podle mě arogantně,“ přiznal v pořadu FameCzech.

Mat213 v pořadu FameCzech
Mat213 v pořadu FameCzech s moderátorkou Anetou Dědkovou
Mat213 v pořadu FameCzech
Mat213 v pořadu FameCzech s moderátorkou Anetou Dědkovou
25 fotografií

„Asi jsem protekční dítě“

O poznání otevřenější byl při otázce na své rodinné zázemí. Mat213 pochází z kulturní rodiny, jeho dědečkem je známý hudebník a výtvarník František Ringo Čech. A sám si uvědomuje, že startovní pozici měl v některých ohledech jednodušší než jiní.

„Jako asi jsem, do jistý míry. Jakoby můžu říct, že ne, ale prostě narodil jsem se v tom zázemí, jaký mám, takže jsem tomu průmyslu byl vždycky blíž,“ řekl bez okolků. Zároveň ale dodává, že se za svůj původ nestydí. „Jsem s tím v pohodě. Jsou i jiný, co jsou na tom hůř,“ uvedl s typickou dávkou ironie.

Ringo Čech ho ovlivnil hlavně svým humorem

O svém slavném dědovi mluví s nadhledem. Právě jeho humor měl podle Mat213 na něj výrazný vliv.

V rodině si podle něj ze sebe dělají legraci opravdu bez servítek. „Pořád do sebe hlásíme, jako že si děláme jeden z druhýho srandu fakt jako hnusným způsobem,“ přiznal. A některé dědečkovy hlášky už podle něj dokážou překvapit i okolí.

František Ringo Čech, Matěj Čech, Petr Čtvrtníček, Anna Mercedes Čtvrtníčková, David Prachař a František Prachař v klipu NEPO

Jeho současná přítelkyně se s dědečkem zatím osobně nesetkala. A podle Mat213 se tomu možná ještě chvíli bude vyhýbat. „Myslím si, že se tomu bude trochu vyhýbat ještě nějakou dobu,“ zavtipkoval.

Ještě pikantnější vzpomínku má jeho matka. Když se přišla představit jako partnerka jeho otce, setkání s Ringo Čechem pro ni prý nebylo úplně jednoduché. „Když přišla do rodiny a on byl její tchán, tak měla pásovej opar prostě celý týden a byla z toho úplně v háji,“ prozradil.

Zájem o křesťanství

Další překvapivé přiznání přišlo během debaty o stárnutí a životních hodnotách. Mat213 totiž prozradil, že touží nejen po rodině, ale v poslední době začíná více přemýšlet o náboženství. „Poslední dobou koketuju s křesťanstvím,“ řekl otevřeně.

Nejde podle něj ani tak o klasickou spiritualitu zaměřenou na jednotlivce. „To náboženství ti dává nějakej systém hodnot a schémat, podle kterých se můžeš řídit v určitých situacích,“ vysvětlil.

Zpěv bez autotune? „To by bylo kvílení“

Když přišla řeč na autotune, Mat213 rozhodně nepředstíral, že ho nepotřebuje. Naopak.

„Live, to by bylo úplné kvílení. Jakože to by bylo strašný,“ přiznal se smíchem. Podle něj je ale autotune v některých žánrech legitimní nástroj a u rapu může být vzhledem k rychlosti frázování důležitý.

Celý rozhovor s Mat213 včetně jeho otevřených přiznání o rodině, psychice, vztazích, dědovi Ringo Čechovi, hudbě i budoucnosti najdete v novém díle pořadu FameCzech.

FameCzech

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