Michelinští kuchaři i řezník. Kdo nahradí Forejta, Punčocháře a Kašpárka?

Nová trojice nahradí dosavadní porotce – Přemka Forejta, Jana Punčocháře a Radka Kašpárka, kteří v show vystupovali od roku 2019. „Změna poroty je pro MasterChef Česko začátkem nové kapitoly. Chtěli jsme dát prostor třem výrazným osobnostem, které se na gastronomii dívají každá trochu jinak, ale všechny spojuje obrovská vášeň pro své řemeslo. Jejich rozdílnost, vzájemná energie a respekt podle mě vytvářejí skvělý základ pro novou řadu,“ říká showrunner pořadu Matěj Šámal.
„Diváci se mohou těšit nejen na vysoké gastronomické nároky, ale také na silné osobnosti a hlavně opravdové emoce, a to jak od soutěžících, tak i od porotců. MasterChef je jedinečná reality show, kde soutěžící bojují za své sny a Jan, Josef i Zdenda jsou si toho plně vědomi,“ dodal.
Nová porota MasterChef Česko spojuje tři světy, které se vzájemně doplňují. Jan Knedla, šéfkuchař restaurace Restaurant Papilio ve Vysokém Újezdě, která se pyšní dvěma michelinskými hvězdami, představuje důraz na dokonalou techniku, chuť a preciznost. Josef Pindur, executive chef Grandhotelu Pupp, přináší mezinárodní zkušenosti, francouzskou eleganci a vášeň pro gastronomii i lidské příběhy. Zdeněk Absolon, pokračovatel řeznické tradice, zase připomíná, že za každou kvalitní surovinou stojí poctivá práce a respekt k řemeslu.
„Chuť se nedá natrénovat. S tou se člověk musí narodit. Člověk může být profesionál, nebo amatér, ale když má perfektní chuť, dokáže uvařit fantastické jídlo,“ říká Jan Knedla, který nabídku stát se porotcem přijal jako novou profesní výzvu, která mu umožní předat své zkušenosti lidem s nadšením pro vaření. Od soutěžících bude očekávat nejen talent, ale také disciplínu, kreativitu a schopnost poučit se z vlastních chyb.
Jan Knedla je známý mimořádným smyslem pro detail, hlubokými znalostmi gastronomie a nekompromisním přístupem ke kvalitě. Je také vášnivým sběratelem historických kuchařek, kterých má více než sto, a jeho kolegové o něm mluví jako o chodící encyklopedii. V kuchyni podle něj není prostor pro lenost ani pro efektní postupy, které nemají smysl. „Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ dodává.
O něco emotivnější tvář poroty představuje Josef Pindur, který své povolání i přístup k lidem staví na vášni. Zkušenosti sbíral také ve francouzských michelinských restauracích, kde vedl restauraci Maison Kieny a získal michelinskou hvězdu. Francouzskou gastronomii si oblíbil natolik, že se její elegance a slovník občas přirozeně promítají i do jeho češtiny. „Chci prožívat stejné pocity jako soutěžící a vidět lidi, kteří si kvůli svému snu sáhnou až na dno,“ říká Josef Pindur.
Při hodnocení pro něj bude zásadní chuť, energie a osobnost soutěžících. Chce být přísný a spravedlivý, ale především nápomocný. Pokud uvidí snahu, bude připravený předat své zkušenosti a pomoci soutěžícímu posunout se dál. Věří totiž, že jídlo nemusí být připravené přesně podle receptu, aby mělo svou hodnotu. Důležité je, aby mělo duši.
Trojici uzavírá Zdeněk Absolon, který se označuje za šťastného řezníka a svou profesi vnímá jako poctivé řemeslo s hlubokou tradicí. Pochází z rodiny, která se obchodování s masem věnuje po generace, a vlastní malé rodinné řeznictví na Branické ulici v Praze je pro něj splněným snem. V kuchařské soutěži bude hlídat nejen kvalitu surovin, ale také přístup k práci a schopnost vytěžit z každé ingredience maximum. „Kromě toho, že soutěžící musí umět vařit a oslnit nás, máme hrozně rádi pokoru a slušnost. Při hodnocení budu nejvíc poslouchat srdce a pak žaludek,“ vysvětluje Zdeněk Absolon.
Nejvíc ho dokáže nadchnout jídlo, které překvapí a z obyčejné suroviny vytvoří něco výjimečného. Sám sebe přitom nevnímá jen jako přísného hodnotitele. „Troufám si říct, že budu porotce a kámoš,“ dodává.
Rozdílné povahy porotců se zcela jistě promítnou jak do hodnocení soutěžících, tak do jejich vzájemné dynamiky. Zatímco Knedla trvá na přesných postupech a kvalitě, Pindur se řídí emocemi a rád pomáhá. Absolon mezi nimi funguje jako přirozený prostředník, který dokáže uvolnit napětí a odlehčit i vyhrocené situace svým humorem.
Nová porota bude od soutěžících vyžadovat víc než jen dobře připravený talíř. Rozhodovat bude chuť, technika, kreativita, pokora i schopnost zvládnout tlak a poučit se z vlastních chyb. Právě kombinace tří odlišných pohledů na gastronomii má ukázat, kdo má skutečný potenciál stát se novým držitelem titulu MasterChef Česko 2027.