Dali mi léky proti úzkosti, ale měla jsem syndrom vyhoření, vzpomíná Šmuková

Martina Šmuková (47) vyhrála v roce 1992 jako historicky první Češka prestižní soutěž Elite Look of the Year a stala se vyhledávanou modelkou. Rodačka z Brna fotila pro světové značky, natáčela reklamy, cestovala. V určitou chvíli ji však v životě postihl syndrom vyhoření.