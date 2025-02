Šikanu jsem tajila, nechtěla jsem být za ukňouranou holku, říká Ptáčková

„Šikana začala, když mi bylo osm nebo devět let. Spolužáci si ze mě dělali srandu, protože jsem vypadala trochu jako kluk, měla krátké vlasy, byla trochu silnější a hlavně jsem se dobře učila, takže ti učitelé mě dávali za příklad ostatním, což ty děti ještě motivovalo, aby mi dělaly naschvály,“ vzpomíná Ptáčková.

„Zavíraly mě na záchodech, tahaly mě za mé krátké vlasy, kopaly do mě, ničily mi věci, schovávaly mi úkoly,“ popisuje slavná kickboxerka.

Rodičům se nesvěřila a do školy chodila pořád s chutí, takže dlouho nic nepoznali. „Nechtěla jsem to nikomu říct. Nechtěla jsem, aby si mysleli, že jsem nějaká ukňouraná holka, co si věci neumí vyřešit sama,“ říká Ptáčková.

Zničené věci a potrhané sešity ale jejím rodičům byly divné, protože to se jí vůbec nepodobalo. Nakonec tedy řekla otci pravdu. Ten nechtěl potíže ve škole řešit za ni, aby se neučila od problémů utíkat a rozhodl se jí pomoct, aby se uměla agresorům postavit.

„Táta mě začal učit, jak se za sebe postavit, že si to nemám nechat líbit a přihlásil mě na bojové sporty. Nikdy ze mě nechtěl mít vrcholovou sportovkyni. Hlavní důvod byl, abych měla kamarády, byla silnější a hlavně si nic nenechala líbit,“ vysvětluje Ptáčková, která pak na další šikanu odpověděla agresorům fackou.

„To nečekali, že oběť zareaguje. Překvapila jsem i sama sebe. Učitelka pak chtěla, abych se já omluvila a to mi přišlo jako hrozná nespravedlnost,“ vzpomíná kickboxerka, která nebyla žádný rozený talent na bojové sporty.

„Nikdy mi nic nešlo a všichni mě podceňovali a říkali, že na to nemám a to mě nakoplo, abych jim dokázala, že se spletli,“ popsala svou motivaci a vlastní dřinou se probojovala mezi světovou špičku.

Když vyhrála světový pohár, toužila jet i na olympiádu. Kickbox ovšem nepatří mezi olympijské sporty. Rozhodla se proto přesedlat do saní. Během tréninku jízdy na saních ale vyjela ze zatáčky a utrpěla vážné zranění.

Ceny sbírá celá rodina, zde je s tatínkem a bratrem.

„Celé chodidlo jsem měla na kaši, to nevypadalo jako noha. Verdikt byl - žádný sport a že budu ráda, když budu znovu chodit,“ vzpomíná Ptáčková.

I přes špatné prognózy lékařů stála za půl roku znovu v ringu. „Dodnes to pořád bolí. Nevejdu se do normálních bot, musím mít boty na míru, mám tam takový výrůstek. Nabízeli mi, že by to mohli znovu otevřít a vymodelovat, ale já jsem nechtěla, jsem ráda, že to drží,“ popsala Ptáčková, která s bolavou nohou dokázala zápasit i tančit v soutěži StarDance.