Mohla bych partnera ve StarDance zvedat, říká kickboxerka Martina Ptáčková

Martino, Dominiku, těšíte se na začátek svých tréninků?

Martina: Já se hrozně bojím. Je pravda, že se hrozně těším, ale asi ten strach je teď větší. Ale to se asi bude měnit. Mám velký respekt a to tancování bude asi nejtěžší soupeř, jakého jsem kdy měla. Já jsem měla různé soupeře, ale tohle bude asi úplně nejhorší.

Dominik: Pro nás oba to je velká neznámá. Já vlastně nevím, jaká Martina je. Pohybově.

Martina: Marná.

Dominik: To tvrdí ona. Já si nechám svůj úsudek. Myslím si, že sice nějakou představu má, ale ani si nedokáže představit, co ji všechno čeká. Myslím, že to oba budeme pár měsíců vstřebávat, než budeme moci nějak zhodnotit tu situaci.

Přemýšlel jste o tom, jak se dá choreograficky využít profese Martiny?

Dominik: Přemýšlel jsem o tom. Ale spíš budu hrát na tu její vnitřní sílu i tu fyzickou, aby to bylo jiné než ostatní páry. Abychom ukázali, že Martina je křehounká, ale zároveň silák, který rozbije zeď. Takže takový kontrast.

Martina: Mě třeba napadlo, že bych mohla Dominika zvedat. To bych zvládla. Ale nevím, jak ty taneční kroky.

Dominik: To můžeme vyzkoušet. To tu ještě nebylo.

Martino, budete se muset doučit ladnost, abyste lahodila oku poroty?

Martina: Ladnost prostě nemám (smích)

Dominik: Jsi vášnivá?

Martina: To asi taky ne. (smích) Nevím. Já jsem úzce zaměřená na bojové sporty a bude hrozně těžké se to odnaučit. Spíš jsem tvrdá a občas blbě koukám. Když jsem nervózní, tak koukám naštvaně. Tak třeba nějaké to paso doble by se nám hodilo.

Martino, když zavolala Česká televize s tou nabídkou, říkala jste si: ‚Proč já?‘

Martina: To jsem si přesně říkala. A musím říct, že jsem z toho neměla ze začátku úplně nejlepší pocit. Říkala jsem si: ‚Ty jo, co tam jako dělám?‘ a že na to nemám, že to bude fakt výzva. Většinou něco udělám a až potom přemýšlím. Jsem střelec ve všem a říkala jsem si, že to je dobrá příležitost. Budu makat a nějak to prostě dopadne. Měla jsem ze začátku depresi, když jsem tu nabídku dostala. Zrovna tancování je věc, které se fakt hodně bojím. Je to veřejné vystupování a to nemám ráda.

Dominik musí zapracovat na tom, aby to byla čistá euforie a uvolňovaly se stále endorfiny.

Dominik: Je to tak. Já doufám, že si to nějak nastavíme a že to bude fungovat, protože by byla škoda, kdybychom neukázali divákům, že můžeme třeba jít dál a dál a dál a dál.

Jaký je váš cíl?

Dominik: Ve StarDance je důležité, aby ten amatér dostal prostor. To znamená projít do té poloviny, aby se člověk, který nemá nic společného s tancem, dokázal rozvíjet. Jsou určití tanečníci nebo celebrity, které sem už jdou s nějakou zkušeností a to je pro ně velká výhoda. Ty, které zkušenosti nemají, by měly dostat druhou šanci v té druhé polovině, kdy ten tanec začne fungovat. Přeji Martině nebo nám, abychom překonali tu první polovinu, protože potom se teprve ukazuje, jak je ten člověk šikovný.

Reprezentantka v bojových sportech Martina Ptáčková

Když to tak zkrátíme, tak vlastně Dominik naučí Martinu ladnosti a Martina Dominika naučí, jak střílet na porotu pohledy z pekel?

Martina: Já ho naučím takovou tu tvrdost a třeba, když by chtěl někoho uškrtit nebo kopnout.

Dominik: Koupit to pod žebra. (smích)

Martina: Jsou lepší věci. To Dominik ještě neví. To všechno až po tom tréninku. Vždycky bude první taneční trénink a potom bude trénink bojových sportů, abych mu vrátila všechnu tu šikanu.