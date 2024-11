Chodila jste do tanečních?

Byla jsem tam asi na pět hodin. Můj taneční partner si to rozmyslel, začal si dělat autoškolu a nechal mě samotnou. Navíc tam byla převaha holek, takže tancovaly i holky s holkami anebo jsme seděly na židlích a koukaly, protože na nás už žádný kluk nevyšel. No bylo to hrozný! Vůbec mi to nešlo a nebavilo mě to.

Při přímém přenosu je můj výkon vždycky nejhorší. Radši bych ty lidi poslala domů. Před diváky se cítím špatně, a ještě tam sedí porota.