Preissová ukázala syna Matouše. Jeho duet s přítelkyní vehnal lidem slzy do očí

Autor:
Mohl by být basketbalistou, protože na svých sedmnáct je hodně vysoký. Ale sportu nikdy nepropadl, v podstatě nikdo z nejbližší rodiny. Babička s dědou z tátovy strany jsou herci. Rodiče Martina Preissová a Martin Preiss taky. Jejich syn Matouš se ale rozhodl tuto linii přerušit.
Natálie Pajerová, Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)

Natálie Pajerová, Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025) | foto: Jaroslav Fikota

Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)
Martina Preissová a Martin Preiss
Jana Preissová a Viktor Preiss (2. prosince 2014)
Martina Preissová a Martin Preiss
45 fotografií

Studuje na střední odborné škole výtvarnictví a užitý design. Ale má namířeno do divadla. Jenomže ne na jeviště. Vyzkoušel si to a jeho rozhodnutí je prý definitivní. „Právě včera jsem měl představení s dětským divadelním souborem Národního divadla, a když nám při děkovačce lidi tleskali, říkal jsem si, jak je krásné něco takového dělat. Ale živit se tím nechci,“ prozradil.

Jana Preissová a Viktor Preiss (2014)

Přitom talent přinejmenším pěvecký určitě má. Na křtu nejnovější knihy své matky - Tvá M. se svojí přítelkyní Natálií Pajerovou zazpíval dojemný duet z repertoáru zesnulé Zuzany Navarové.

„Dělají to prarodiče i rodiče, tak mi přijde, že je nejvyšší čas tuhle hereckou linii přerušit. Ale hlavně mám značný problém s učením textů,“ říká upřímně.

Směřuje ke scénografii. K ní ho přivedla před pár lety představení v Divadle Na zábradlí, pod kterými byl podepsán scénograf Marek Cpin a ve svém přesvědčení se utvrdil, když viděl mámu v inscenaci Paní Bovaryová ve Stavovském divadle. „Dragan Stojčevski je podle mě jeden z nejlepších scénografů u nás, obecně k jeho tvorbě hodně vzhlížím,“ vyznal se.

Na svou budoucí profesi se připravuje postupně. Ve škole nedávno musel vyrobit z jednoho kusu látky, bez jakéhokoliv šití, oblečení. „Nebyl to právě nejjednodušší úkol, ale dalo se to vymyslet,“ vypráví.

Matouš Preiss a Natálie Pajerová na křtu knihy Tvá M. (13. listopadu 2025)

Pokud by se mu podařilo dostat se na DAMU a vystudovat scénografii, pak by nejraději spolupracoval se souborem typu Jatka 78. „Rosťa Novák je pro mě velmi kreativní a inspirativní člověk, ani nedokážu popsat jak. Jeho nápady jsou taková šílenost, až se mi vlastně líbí. Je to opravdu mimo meze normálního českého divadla. Nejen český, ale i světový cirkus to posouvá za hranice toho, co většina z nás dokáže pochopit,“ dodává.

Do divadla chodil už od dětství. První inscenace s mámou, které viděl, byly Maryša a Modrý pták ve Stavovském divadle. Dědu Viktora Preisse si z jeviště moc nepamatuje, zato babičku Janu Preissovou může sledovat i teď. Hraje v Národním divadle v Kytici a v Krásce a zvířeti.

Prarodiče z matčiny strany pocházejí z Moravy. „Moc se mi líbila mámina předchozí knížka Mají v nebi skleničky?, protože je právě z mého oblíbeného prostředí - jižní Moravy. Ten náš dvůr, kde bydlí strejda, teta, babička… Pro mě je to pohádkové místo. Dědečka jsem už nezažil, ale i tak ho vnímám jako velmi inspirativního člověka,“ říká Matouš Preiss.

Martina Preissová a Martin Preiss

Nejspíš i po něm zdědil hudební vlohy. Dědeček Antonín byl učitelem hudby. Bohužel odešel předčasně na onen svět. V den svých jedenapadesátých narozenin. Jeho dcera Martina mu věnovala soubor dopisů, který teď vychází knižně a v nichž se na něj obrací jak s banalitami tak závažnějšími myšlenkami. „Je tam třeba dopis, ve kterém zmiňuji, jak mi celý život říkal, že mi nesluší široké džíny, což mimochodem tvrdí i můj manžel. A já je přesto nosím,“ říká Martina Preissová.

Knihu dala nejprve přečíst redaktorce z nakladatelství Nastole a pak svému manželovi. „Ten je mým největším kritikem i obdivovatelem zároveň. Nepříjemné věci říká tak, že se u toho někdy pohádáme. Já mu vždycky něco plamenně vysvětluji, ale nakonec mu přijdu s pokorou říct, že mu za ty jeho připomínky děkuji, že mi vlastně velmi dobře poradil,“ dodává.

S Martinem Preissem, který je jejím druhým manželem, má dva syny. „Jsem moc ráda, že se Matouš rozhodl pro scénografii. Pokud ji vystuduje, pak by mohl pracovat v prostředí, které má rád a kde by nemusel zažívat tolik stresu jako na jevišti. Takže jeho volbě fandím,“ říká.

Křest knihy Martiny Preissové s názvem Tvá M. (13. listopadu 2025)

Mladší syn Šimon chodí do deváté třídy. „Ten je orientovaný jiným směrem. Zajímá ho ekonomika, právo... Tomu bych přála, aby byl šťastný v nějakém managementu nebo v obchodu,“ vypráví.

Martina Preissová je známá i z televizní obrazovky. V současné době je k vidění v primáckém seriálu Kamarádi. Ten ale bude pomalu končit, nové díly se už nenatáčejí. A herečka si chce dát na chvíli od dlouhoběžných seriálů pauzu.

Pro Oneplay teď točí s Terezou Kopáčovou minisérii Spřízněná duše v hlavní roli s Jakubem Prachařem. „Je to příběh o sňatkovém podvodníkovi, muži, který postupně obloudil několik žen, s nimiž byl paralelně ve vztahu, aniž by to ony tušily. Některé i okradl a já hraji maminku jedné z obětí,“ přibližuje herečka děj postavený na skutečné události.

Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)

V Národním divadle ji už za několik dní čeká premiéra inscenace Farářův konec. Hra na motivy povídky Josefa Škvoreckého vypráví příběh kostelníka, který zabloudí do zapadlé vsi, kde ho lidé mylně považují za faráře.

„Nějakou dobu ho tam i dělá, než se na ten podvod přijde. Je to takové hořko-humorné představení vypovídající až do morku kostí o nás Češích,“ říká Preissová. Sama hraje vesnickou tetku, která není šťastná v manželství, svého muže podvádí a nakonec se obrátí proti „faráři.“

Obrovskou vlnu ovací získává v současné za svoji roli v inscenaci Paní Bovaryová ve Stavovském divadle. Tam hraje nepříjemnou tchyni. Čerpala prý z toho, co kde viděla a slyšela. „Miluji historky svých kolegyň a kamarádek s jejich tchyněmi, protože sama nic takového nezažívám. Já mám skvělou tchyni. Nikdy mě nečastovala nečekanými návštěvami nebo nějakými poznámkami, co bych jak měla dělat. Takže já jsem čerpala z toho, jak žijí mé kolegyně a přítelkyně a říkala si: Tak tohle všechno do té paní dám,“ usmívá se Martina Preissová.

12. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Mám v sobě zraněné dítě, popisuje Šárka Vaňková jednu z příčin svých úzkostí

Šárka Vaňková

„Jsem člověk, který se neumí přetvařovat, vše co dávám, dávám ze srdce,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Šárka Vaňková. O to hůř se jí obšťastňuje publikum, když je vnitřně rozbolavělá. Vyzkoušela i...

15. listopadu 2025

Preissová ukázala syna Matouše. Jeho duet s přítelkyní vehnal lidem slzy do očí

Natálie Pajerová, Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)

Mohl by být basketbalistou, protože na svých sedmnáct je hodně vysoký. Ale sportu nikdy nepropadl, v podstatě nikdo z nejbližší rodiny. Babička s dědou z tátovy strany jsou herci. Rodiče Martina...

15. listopadu 2025

Cimrmanovský žánr jsem musel trefit tak, abych zapadl, přiznává Miroslav Táborský

Premium
V čem je Cimrman odlišná jevištní disciplína a co v životě znamená, když vás...

Sedíme v šatně žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Mezi námi leží na malém stolečku žezlo, královská koruna a žlutozelenočerná čepice páně Krátkozrakého. Právě tu si za necelou hodinu Miroslav...

14. listopadu 2025

Pověst zkaženého génia z velšské žumpy mám rád, říkal Richard Burton. Řešil ho i Vatikán

Premium
Elizabeth Taylorová a Richard Burton v roce 1962, kdy ještě nebyli manželé....

Kdyby se divoký způsob života známkoval, Richard Burton by exceloval. Jeho nevěry řešil Vatikán i americký Kongres. Herec to byl ale skvělý, i když držel jeden smutný rekord.

14. listopadu 2025

Nevěrná aktivistka Firthová popsala, proč si po rozvodu nechala slavné příjmení

Livia Giuggioli a Colin Firth na premiéře filmu Mamma Mia! Here We Go Again...

Livia Firthová (56), bývalá manželka oscarového herce Colina Firtha (65), se po mnoha dotazech novinářů rozhodla otevřeně vysvětlit, proč i čtyři roky po rozvodu stále používá příjmení svého...

14. listopadu 2025

Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Michelle a Martin, Love Island 2025

Martin Mikuš (25) a jeho partnerka Michelle Ptašinská (23) se dali dohromady v televizní seznamce Love Island. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co bylo pro ně při natáčení reality show nejtěžší,...

14. listopadu 2025  12:43

Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Zpěvačka a raperka Cardi B (33) je počtvrté maminkou. S hráčem amerického fotbalu z týmu New England Patriots Stefonem Diggsem (31) přivítali na svět prvního společného potomka. Jméno syna zatím...

14. listopadu 2025  11:47

Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Erika Stárková (5. listopadu 2025)

Jeden film - Milion, ve kterém hraje, právě vstoupil do kin a druhý - Šviháci tam doputuje začátkem příštího roku. Oba jsou komediemi, stejně jako byl seriál Most!, který Eriku Stárkovou „udělal“....

14. listopadu 2025  9:42

Pohlreich o oblíbené snídani i ananasu na pizze. Není to úplný průšvih, říká šéfkuchař

S pořadem Ano, šéfe! se na čas odmlčel, teď se Zdeněk Pohlreich vrací s novými...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (68) na křtu své nové kuchařky ze série Super jednoduše zdůraznil, že uvařit dobré jídlo nemusí trvat dlouhé hodiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o italské kuchyni,...

14. listopadu 2025

Rozvod nebude. Zájem a pozornost vyléčí hodně krizí, říká Janečkova Lilia Khousnoutdinova

Manželé Lilia Khousnoutdinová a Karel Janeček (Praha, 30. října 2025)

Lilia Khousnoutdinova promluvila pro iDNES.cz o spekulacích bulváru o jejím rozvodu s miliardářem Karlem Janečkem i o aktivitách, které jí v současnosti zabírají, kromě péče o děti a rodinu, většinu...

14. listopadu 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
MISTR/MISTROVÁ VÝROBY - ČISTÝ PROVOZ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 42 000 - 47 000 Kč

Dalších 31 884 volných pozic

Svou náročnost při hraní se snažím otupit. Vynesla mi i přezdívku, přiznává Orozovič

Premium
Igor Orozovič.Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů...

Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Igor Orozovič si koupil klávesy a začal v žižkovském...

13. listopadu 2025

Začala jsem zase s nikotinem a terapií, přiznala Arichteva měsíc po ztrátě syna

Veronika Arichteva (Praha, 3. června 2025)

Veronika Arichteva (39) a její manžel Biser Arichtev (48) počátkem října oznámili, že přišli o miminko. Herečka a režisér se poté odmlčeli na sociálních sítích, aby měli čas a klid vše vstřebat. Po...

13. listopadu 2025  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.