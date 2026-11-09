Naletět můžou i chlapi, říká Martina Preissová. Sama se řídí intuicí

Šestidílná série vychází ze skutečných příběhů dam, které se nechaly obalamutit a poskytly podvodníkovi sex, zázemí i finance. „Dlouze jsem nad tím scénářem přemýšlela, protože jsem si říkala, jestli je to vůbec věrohodné. Cedila jsem to přes sebe, svou vlastní zkušenost a zkoumala, jestli bych byla schopná takovou lest prohlédnout. A pak jsem usoudila, že je to tak sofistikovaně propracovaný systém, že bych ji asi neodhalila,“ říká herečka.
Podvodníka, který třem ženám souběžně slibuje společnou budoucnost a pomalu přebírá kontrolu nad jejich životem, si zahrál Jakub Prachař. Preissová je matkou řeznice Táni, kterou hraje Nataša Bednářová. „Nevím, jak je to možné, ale když se děje vašemu dítěti nějaké zlo nebo bezpráví, tak my mámy jsme schopné to vycítit. Takže si myslím, že i Tánina matka od prvního okamžiku věděla, že ten vztah není úplně v pořádku. Nějakým šestým smyslem jí na tom něco nesedělo. Ale kazit dceři pocit štěstí je nevděčné. A na chvilku u ní vyhrála i víra v to, že všechno dobře dopadne,“ popisuje svoji roli.
Poškozené se v seriálu se svým „idolem“ potkaly prostřednictvím internetu. „Za mého mládí jsme se seznamovali normálně, postaru. Psali si dopisy, potkávali na různých akcích, takže s internetovou seznamkou nemám žádnou zkušenost,“ říká Preissová. „Ale dostaly se ke mně informace, že i ženy mého věku ji používají jako nástroj k sblížení. Já tím neopovrhuji, ale je pravda, že v tom případě je asi té ostražitosti zapotřebí daleko víc, než když si toho člověka nacítíte během osobního setkání.“
„Tím, že mám syny, je to pro mě trošku lepší, nemusím se o ně tolik bát, i když i oni můžou někomu naletět. Ale snažili jsme se je vychovat tak, aby byli samostatní a schopni ten život nějakým způsobem filtrovat přes určitou analýzu a racionalitu,“ prozrazuje. Oba studují střední školu. Matouš výtvarnou a Šimon produkci a management audiovize. Zůstali tudíž tak trochu v oboru. A jsou prý natolik společenští, že nemají potřebu zatím využívat služeb seznamky.
S podvodníky se herečka osobně nesetkala. „Asi tohle téma do života nepřitahuji. Žádný falešný bankéř nebo policista mi zatím nevolal. A ani ve svém okolí jsem podobné příběhy neslyšela. Sama za sebe můžu říct, že věřím svojí štíří intuici, ta mě nikdy nezklamala,“ doufá, že by případného manipulátora odhalila.
Nedávno byla se svou tchyní Janou Preissovou, s níž se potkává na jevišti Národního divadla, a jejím manželem Viktorem Preissem na koncertě kamarádky Dagmar Zázvůrkové. „Zazněla tam premiéra písničky Já vím, kterou Dáša s Viktorem složili. Ona napsala hudbu, on text, tak se chtěl podívat, jak to dopadlo. Sem tam sedne a něco napíše,“ říká o Viktoru Preissovi, který už divadelní prkna opustil.
Sama má za sebou několik knižních titulů a i když na ni vydavatelé naléhají, aby psala dál, dává si teď pauzu. „Je to rok, co vyšla Tvá M. (kniha je koncipována jako dopisy zesnulému otci, pozn. red.). Pokud se pustím do něčeho nového, tak v létě, až budu mít čas sama na sebe a čistou hlavu,“ říká herečka.
Momentálně ji čeká ve Stavovském divadle premiéra komedie Tulipánová horečka v režii Tomáše Loužného, v níž hraje majitelku bordelu. „Pak si dám chviličku oraz a vstoupím do krásného projektu Proces Pelicot. Zabývá se rekonstrukcí soudního procesu s jistým Francouzem, který nechal za peníze znásilňovat svoji vlastní manželku, kterou předtím uspal,“ vypráví o šokujícím příběhu, který přinesla nedávno média.
V prostorách Kulturní stanice Galaxie na Hájích bude dál hrát v dramatu Odmocnina ženy, kterou se sdružením Živá tvorba nastudoval Tomáš Mašín. Po Vánocích ji pak čeká zkoušení s Janem Nebeským a na jaře natáčení další série nováckého seriálu Boží plán.
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30. ledna 2023