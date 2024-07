Snažíme se nemít doma alkohol, říká Preissová, jejíž manžel abstinuje

„Pan režisér Svátek si pro mě vymyslel takovou mini roli. Já se toho zúčastňovat nechtěl, protože jsem měl pocit, že to není úplně ideální. Ale říkal mi, že to bude obrovský fór, když budu hrát terapeuta v protialkoholní léčebně,“ svěřil se Martin Preiss po premiéře, kam ho doprovázela manželka Martina.

„Mám s tím osobní zkušenost, takže jsem měl odkud čerpat. A v tom scénáři bylo vše jasně dáno. Nicméně snažil jsem se dívat na Terezu Rambu očima své terapeutky,“ prozradil. „Tu stále ještě mám. V dnešní době, která je strašně nepřehledná a zmatená, už to není jako dřív, že ten, kdo měl terapeuta, byl považovaný za blázna. Ale na druhou stranu nemám rád ani takový ten americký model, kdy se chodí týden co týden na sezení a lidi se u terapeuta takzvaně vyblejou úplně ze všeho. Ale když je to jednou měsíčně a je to o určování životního azimutu, hodnocení priorit a třeba seřazení řebříčku hodnot, toho co je a není důležité, tak je to dobře. S kamarády takové řeči vést nemůžete, protože i ti nejbližší jsou zaujati.“

Martina Preissová a Martin Preiss

Martinovi Preissovi byla v těžkých chvílích oporou jeho manželka Martina, s níž má dva syny. Musela zvládnout hodně silné okamžiky, protože ve své „vrcholné“ fázi herec odmítal práci a dokonce si chtěl sáhnout na život. Nikdy ale neměla v úmyslu rodinu rozbít a herce v těžké situaci opustit. Sama je, zdá se, vůči alkoholu i psychickým propadům odolná. „Já se z problémů vypisuji, to je moje terapie. Nebo se z toho vyhraju na jevišti. Takže po představení přijdu domů poměrně dost ‚terapeutizovaná‘,“ říká. Na svém kontě má Martina Preissová už dvě knihy: první Jak jsem nebyla na lvech a jiné příhody a druhou Mají v nebi skleničky?. Další hodlá vydat příští rok.

„Je pravda, že některé problémy, zejména z naší branže, si můžeme s Martinem rozebrat doma spolu. A takové, které by mi přerůstaly přes hlavu a nebyla bych schopná se jim postavit nebo jim čelit, ty mě zaplaťpánbůh ještě nepotkaly,“ říká herečka.

Martina Preissová

Zatímco spisovatelka Michaela Duffková, podle jejíž stejnojmenné knihy byl film natočen, upadla do závislosti na alkoholu během mateřství, kdy se v novém bydlišti cítila odstřižená od kamarádů a okolního světa, Martina Preissová byla doma s dětmi spokojená. „Pro mě to bylo velmi šťastné období. Kluky jsem měla krátce po sobě, takže to bylo docela dynamické mateřství a netrpěla jsem nějakou izolací nebo opuštěností jako autorka knihy. To vůbec ne: měla jsem kolem sebe spoustu lidí a přátel, kteří měli děti v podobném věku, takže tohle jsem neřešila,“ prozradila.

K odreagování jí prý postačí, když je na Moravě a zazpívá si tam. „To je takové moje popuštění ventilu. Určitě to není alkohol. Ten se snažíme doma nemít a já osobně piju velmi málo,“ vysvětluje. Přitom na Moravě, odkud pochází, vlastní vinný sklípek.

Martina Preissová je k vidění v Národním divadle, kde ji na podzim čeká premiéra inscenace Paní Bovaryová a od září bude jezdit s Dášou Zázvůrkovou s jejich v literárně-hudebním pořadem Opravna duší. V Praze budou hrát v divadle v Jindřišské věži.