Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Autor:
  11:20
Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

„Můj manžel ochořel během 24 hodin takovou virózou, kdy upadl až do komatózního stavu. Nevstával z postele. A když konečně usnul, seděla jsem v kuchyni a přemýšlela jsem, co by nastalo, kdyby umřel. Šlo to až do takových dálek, že jsem přemýšlela, že budeme muset jít koupit nový oblek, protože má samé světlé,“ popsala Preissová.

Přemýšlela i o tom, kam manžela uloží. „Nevím, kam s ním potom, protože on chce do moře,“ vysvětlila.

Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)
V červenci 2009 se Martina provdala za herce Martina Preisse.
Martina Preissová se narodila 31. října 1975 ve Znojmě, je stálou členkou činoherního souboru Národního divadla v Praze. Třináct let je vdaná za herce Martina Preisse.
Martina Preissová
34 fotografií

Tehdy otevřela témata, o kterých se běžně nemluví. „Během té noci vyvstalo moc otázek, na které jsem se ho, když se ráno probudil, zeptala. Kam chce, v čem, co chce zahrát,“ vzpomíná. A tak se s Martinem Preissem domluvili. „Bude to asi Jugoška. Ale spojit to s dovolenou mi nepřijde úplně fér, to bych tam musela jet asi sólo,“ přemýšlí Preissová.

„Všechny otázky jsme si odpověděli. Myslím si, že se takové věci mají ještě za života říkat. Takhle je to jasné. Ten scénář běží, jak má. Já vím, že bude on spokojený, on ví, že já jsem spokojená. Já jsem mu taky řekla, co chci,“ uvedla Preissová, která působí v Národním divadle už čtvrt století, píše knihy, vychovává děti a dokáže otevřeně mluvit o radostech i trápeních, která ji provázejí.

Snažíme se nemít doma alkohol, říká Preissová, jejíž manžel abstinuje

Její nová kniha Tvá M. vychází z osobních dopisů, emocí i vnitřních dialogů, nebojí se jít do hloubky. „Už mám nějakou čtenářskou obec a ta očekává, že tam bude humor. Teď jsem měla potřebu od toho humoru poodstoupit, ale ono mě to k němu pořád svádí. Když píšu dopisy tátovi, který tu už třicet let není, a já mám potřebu mu ještě něco sdělit, tak třeba můj muž, když to četl, se velmi řehtal,“ popsala.

Fanoušci Preissovou znají i z několika seriálů a popularita ji občas překvapí i v zahraničí. „Na dovolené se mi stává, že mě zastavují Češi a chtějí se bavit a fotit. Nejtraumatičtější to je na pláži,“ svěřuje se. „Pro dámu v mém věku a při mé postavě to není úplně komfortní v těch plavkách. Nevíte, kolika sociálníma sítěma to proletí, jsem celá spařená, lesklá od opalovacího krému, to není hezká fotka. Děje se to úplně běžně. Velmi ráda vyhovím, třeba i zapředu rozhovor, ale obyčejně jezdím na dovolenou odpočívat. A třeba na pláži bych chtěla jenom ležet.“

A dodává s lehce ironickým úsměvem: „Velmi často dostávám nevyžádané rady. Co mám mít na sobě, jestli mi sluší kudrnaté vlasy, jestli bych neměla mít za manžela někoho jiného, že se k sobě nehodíme. Nebo jsem dostala nevyžádanou radu: Vraťte se zpátky do Brna.“

Martina Preissová jako sestřička Táňa Šnajdrová v seriálu Anatomie života.

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

