Bodyshaming? Urážky vzhledu jsou přes čáru, říká zpěvačka Martina Pártlová

Vzpomenete si, co jste poslouchala před 25 lety?

Určitě to byla Madonna, Holki. Teď nevím, možná už byl Post-It, i když ti byli asi dýl. Ale byla to určitě Madonna, já jsem si na ni strašně dlouho ujížděla.

To čtvrt století je samozřejmě kus života. Očekávala byste vůbec, jaké životní turbulence dokážete zažít?

Které myslíš teď? Jakože z baru na zpívání? Já jsem si to nikdy ani nedokázala představit. A proto mě nenapadlo, když jsem si vybírala školu, že bych třeba mohla jít na konzervatoř, což by mi dneska docela pomohlo, protože neumím noty.

Teď máte venku novinku, co to konkrétně je?

Vydala jsem 31. května desku První a Poslední? a k tomu vyšel videoklip Sbohem, pa, šátečku.

Budou vaše písničky stejně vtipné jako vaše vyřídilka nebo budou spíš takové pohlazení po duši a po srdci?

Jsou tam dvě jakoby vtipné, takové pro ženské a svobodné maminky, a jinak je to jako pohlazení po duši. Tam není úplně prostor být furt vtipná.

Co maminkovský a insta svět? Když se to skloubí, jak moc často tam dochází na nevyžádané rady k výchově?

Já jsem už na začátku holky poprosila, aby mně nedávaly nevyžádané rady a musím říct, že to docela dodržují. A i když přijde nějaká rada, o kterou jsem se jakoby neprosila, tak většinou je správná, že si řeknu: Aha, do pr..., jako má pravdu. Takže se nezlobím. Když to má své opodstatnění, tak ano, ale vadí mi spíš takové ty hnidopišské komentáře. Ale já tam vlastně nemám žádné, já jsem v pohodě. (smích)

Když odbočíme k vašemu outfitu, potisk trička je „Bude prdel club“ vaše tvorba?

No, je to moje tvorba s Verčou Arichtevou samozřejmě. „Bude prdel“ jsme vždycky měly v našem merchi a teď jsme to trošku vylepšily, protože už nás je opravdu hodně, co to tričko máme. Tak už se jmenuje „Bude prdel club“. Hodně nápadité, viď? (smích)

Velmi krásné a nápadité.

Nevíš, jak dlouho jsme hledaly font.

Dovedu si představit ty porady. Určitě to muselo být náročné.

Musím říct, že je to hodně náročné, ale my to vždycky nějak zvládneme.

Teď nejen sociálními sítěmi žila kauza bodyshamingu. Přijde vám, že něco podobného udělá ženě žena, která je málo inteligentní?

Já bych to nesrovnávala s normální inteligencí, spíš se sociální inteligencí. Když někdo, a zvlášť ženská ženskou uráží, že má hnusná prsa nebo je někdo moc tlustý nebo moc hubený? Nebo ať už jde o to, že proč nemáš děti? To je prostě přes čáru a lidi by si to neměli dovolat. To není správné. A jak teď Verča měla tu kauzu, tak asi je správné, že se to rozvířilo a že si to někteří lidi rozmyslí. I když oni většinou píšou z fejkových profilů, takže většinou ti rejpalové nejsou dohledatelní.

Veronika Arichteva a Martina Pártlová

Jaká je vaše osobní cesta k sebelásce, mít se ráda?

Já jsem k tomu musela asi dojít věkem. Stalo se mi to až po narození dcery, že jsem přestala řešit, že nemám pleť a postavu modelky. Ale postavu modelky bych samozřejmě mohla mít, kdybych nebyla líná, jo. To je zase druhá věc. Jsem strašně líná na cvičení a tak dále. Ale je to asi věkem, je to tím, co ve svém životě zažiješ a pak jsou tady ty věci na nějaké úplně páté koleji.

Když to zakončíme na závěr znovu Impulsem, tak co teď momentálně je vaše nejhranější skladba?

Myslím si, že Když jdou holky ven. Ne o svobodných matkách to není, proboha, naopak je to o velmi nesvobodných matkách, které jsou utržené z řetězu a vyměnily si na víkend roli s tatínkem a jdou pařit. Takže juchačka na fesťáky.