Vařekovi řekla Pártlová ano v roce 2023. Na svatbu zatím nedošlo a zpěvačka se už před časem nechala slyšet, že sňatek ani druhé dítě nemají v plánu. Stačí jim dcera Stella, která za týden oslaví páté narozeniny.
Věkový rozdíl si nikdy nepřipouštěli. Na zpěvaččinu energii je i její o 14 let mladší partner krátký. „Já si myslím, že stejně on odpadne dřív. Ve mně je pořád energie, on je věčně unavený. Říká, že z něj odsávám energii,“ prozradila zpěvačka, která se svým partnerem sdílí hned několik domácností.
„Mám tři hypotéky. Chalupa ještě není celá dodělaná. Pepa se na tom nepodílel. Až když to bylo postavené, tak přišel a říkal, co kde mohlo být jinak,“ popsala Pártlová.
Chalupa zatím slouží pro rekreaci. „Bydlet tam asi nebudeme, i když to vypadá líp než můj barák. Možná já na stará kolena,“ říká Pártlová s tím, že tam zatím nepobývá tak často, jak si představovala.
„Chtěla jsem mít něco v Jihočeském kraji, ale nepodívala jsem se, jak daleko je to od Budějovic. Bylo to za dobré peníze, tak jsem to objednala, a až pak jsem zjistila, že je to fakt daleko. Snažím se tam jezdit často, ale jede se tam dvě hodiny,“ povzdechla si Pártlová.
|
Zpěvačku Pártlovou požádal o 14 let mladší partner o ruku v talkshow
Na hypotéky vydělává zpěvem, k čemuž jí pomohla kdysi soutěž talentů X Factor, kde skončila čtvrtá. Jinak je vyučená prodavačka, což ale nikdy nedělala. „Já vyšla v sedmnácti letech a šla jsem rovnou za bar,“ popsala Pártlová.
V dětství rozhodně nebyla vzorná holčička. „V deseti jsem vykradla Prior,“ přiznala. „Vzala jsem všechno, co tam bylo. Ono tam toho moc nebylo, to bylo ještě za komunistů. Tam byli matičky, šroubky, odrazky, olejničky. Nějak to všechno padalo do tašky. Domů jsem s tím nedošla, chytli mě u tkaniček. Ale vypadala jsem hezky, měla jsem černou kanýratou sukni, bílou halenku, piškůtky a tašku plnou šroubků, matiček a tkaniček,“ vzpomíná.
Pak se navíc chytla party problémových kluků. „V pubertě jsem kamarádila s kluky, kteří chodili rádi za školu, chodili se rádi bavit, vykrádali lahůdky a tak. Mně bylo čtrnáct a jim šestnáct. Dneska si říkám, že to bylo strašný. Tenkrát chtěli vykrást lahůdky a vlítli do masny. Takže ještě blbci,“ směje se Pártlová svému divokému mládí.
|
9. října 2023