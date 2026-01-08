Martina Navrátilová a Julia Lemigová adoptovaly dva chlapce v létě 2024. Požádaly tehdy o respektování soukromí, aby měly prostor a čas pro sžití se s novými členy své rodiny.
Letos v létě se s chlapci ukázaly v New Yorku na US Open a nyní je ukázaly i fanouškům na Instagramu. Ačkoli stále tají jména i věk synů, fotek z prosincového výletu do Aspenu zveřejnily hned několik.
Chlapce tam vzaly soukromým letadlem, aby strávili závěr roku na sněhu a zkusili si lyžování. „Nejlepší způsob, jak začít rok 2026 společně,“ napsala k fotkám Julia Lemigová s tím, že „rodina je na prvním místě.“
Lemigová má dvě dcery, které už s ní nebydlí. Mladší Emma (17) v současné době žije v Paříži se svým otcem Christianem Courtin-Clarinsem, zatímco starší Victoria žije v americké Virginii. Původně na matku kvůli adopci chlapců zanevřely, protože ji s nimi důkladně neprobrala předem.
„Adopce chlapců byla pro ně velkým překvapením. Jsou naštvané na nás, že jsme s nimi dostatečně nekomunikovaly o tom, co se bude dít. Takže bohužel teď na tom s nimi nejsme nejlépe,“ prozradila Lemigová před časem v reality show The Real Housewives of Miami.
Později se ale situace zlepšila a obě dcery si prý zvykly. „Věděla jsem, že je to je otázka času a chápu, proč se tak cítily,“ řekla v pořadu Daily Dish.
Bývalá sovětská královna krásy měla i syna s vlivným francouzským bankéřem Edouardem Sternem. Jmenoval se Maximilien a narodil se v roce 1999. Zemřel, když mu bylo pět měsíců. Oficiální příčinou úmrtí byl syndrom třeseného dítěte.
V péči ho měl v té době jeho otec a bulharská chůva Maya. Ta po jeho úmrtí zmizela. Z utajené pitevní zprávy vyplynulo, že v krvi chlapce byly stopy diazepamu. Požití sedativ mohlo být pro malé dítě smrtelné.