Martina Navrátilová se pochlubila chlapečky, které s manželkou adoptovaly

Autor:
Martina Navrátilová (69) a její žena Julia Lemigová (53) září štěstím se dvěma adoptovanými syny. Na sociální síti zveřejnily snímky z Aspenu, kam je vzaly na závěr loňského roku.
Martina Navrátilová, její žena Julia Lemingová a jejich adoptivní synové

Martina Navrátilová, její žena Julia Lemingová a jejich adoptivní synové | foto: Profimedia.cz

Martina Navrátilová, její žena Julia Lemingová a jejich adoptivní synové
Martina Navrátilová s manželkou (březen 2023)
Martina Navrátilová se svou manželkou Julií Lemigovou
Martina Navrátilová a její přítelkyně Julia Lemigová (New York, 6. září 2014)
28 fotografií

Martina Navrátilová a Julia Lemigová adoptovaly dva chlapce v létě 2024. Požádaly tehdy o respektování soukromí, aby měly prostor a čas pro sžití se s novými členy své rodiny.

Letos v létě se s chlapci ukázaly v New Yorku na US Open a nyní je ukázaly i fanouškům na Instagramu. Ačkoli stále tají jména i věk synů, fotek z prosincového výletu do Aspenu zveřejnily hned několik.

Chlapce tam vzaly soukromým letadlem, aby strávili závěr roku na sněhu a zkusili si lyžování. „Nejlepší způsob, jak začít rok 2026 společně,“ napsala k fotkám Julia Lemigová s tím, že „rodina je na prvním místě.“

julialemigova

Aspen memories, New Year magic, and the best way to begin 2026 together ❄️ Back home with full hearts #aspen #familyfirst #winterglam #gratefulheart

3. ledna 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 7. ledna 2026 v 18:44
oblíbit odpovědět uložit

Lemigová má dvě dcery, které už s ní nebydlí. Mladší Emma (17) v současné době žije v Paříži se svým otcem Christianem Courtin-Clarinsem, zatímco starší Victoria žije v americké Virginii. Původně na matku kvůli adopci chlapců zanevřely, protože ji s nimi důkladně neprobrala předem.

„Adopce chlapců byla pro ně velkým překvapením. Jsou naštvané na nás, že jsme s nimi dostatečně nekomunikovaly o tom, co se bude dít. Takže bohužel teď na tom s nimi nejsme nejlépe,“ prozradila Lemigová před časem v reality show The Real Housewives of Miami.

Později se ale situace zlepšila a obě dcery si prý zvykly. „Věděla jsem, že je to je otázka času a chápu, proč se tak cítily,“ řekla v pořadu Daily Dish.

julialemigova

♥️

26. prosince 2025 v 21:21, příspěvek archivován: 7. ledna 2026 v 18:44
oblíbit odpovědět uložit

Bývalá sovětská královna krásy měla i syna s vlivným francouzským bankéřem Edouardem Sternem. Jmenoval se Maximilien a narodil se v roce 1999. Zemřel, když mu bylo pět měsíců. Oficiální příčinou úmrtí byl syndrom třeseného dítěte.

V péči ho měl v té době jeho otec a bulharská chůva Maya. Ta po jeho úmrtí zmizela. Z utajené pitevní zprávy vyplynulo, že v krvi chlapce byly stopy diazepamu. Požití sedativ mohlo být pro malé dítě smrtelné.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hvězdami Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Nejčtenější

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem s cílem zabránit jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Závodník Salač a miss Mörwicková se vzájemně sledují v mobilech. Řekli proč

Filip Salač a Markéta Mörwicková

Motocyklový závodník Filip Salač (24) a modelka Markéta Mörwicková (21) tvoří pár už tři roky. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém seznámení a vztahu, ale také o řízení a závodech,...

8. ledna 2026

Martina Navrátilová se pochlubila chlapečky, které s manželkou adoptovaly

Martina Navrátilová, její žena Julia Lemingová a jejich adoptivní synové

Martina Navrátilová (69) a její žena Julia Lemigová (53) září štěstím se dvěma adoptovanými syny. Na sociální síti zveřejnily snímky z Aspenu, kam je vzaly na závěr loňského roku.

8. ledna 2026

Nesvadba a Nálepková mají třetí vnouče. Pyšný děda se pochlubil fanouškům

Michal Nesvadba, Světlana Nálepková a jejich dcera Josefína (2019)

Dcera Michala Nesvadby (68) a Světlany Nálepkové (65) Josefína Nesvadbová (37) má s hercem Ondřejem Kavanem (47) druhé dítě. Narodila se jim dcera. Pyšný dědeček se pochlubil na sociální síti a...

7. ledna 2026  20:16

Poslední nositel slavného jména. Bratra nepoznal, vlastní děti Vydrovi osud nedopřál

Premium
Herec Václav Vydra

Je vnímán jako srandista, který pro vtip nebo legrační historku nejde daleko. Proslavily ho komediální role, přesto se Václav Vydra musel vypořádat se spoustou temných okamžiků. Právě slaví...

7. ledna 2026

Dorota Nvotová má rakovinu prsu. Chystám se na mastektomii, oznámila

Dorota Nvotová (2023)

Slovenská herečka a hudebnice Dorota Nvotová (43), dcera Anny Šiškové, se svěřila fanouškům na sociální síti, že onemocněla rakovinou prsu a čeká ji operace. Hudebnice navíc trpí astmatem, hypertenzí...

7. ledna 2026  16:43

Vrátila bych módu a vstřícnost, říká představitelka Adélky v Babičce z roku 1940

Jitka Viktorínová, dříve Dušková, ve filmu Babička z roku 1940 a v roce 2025

Ve filmu Babička z roku 1940 hrála nejmladší vnučku Adélku. Jitce Viktorínové, dříve Duškové, byly tenkrát čtyři roky. Adélku měla přitom hrát původně jiná holčička. Režisér si ale vybral Jitku,...

7. ledna 2026

Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...

7. ledna 2026  12:05

Bude novým Bondem přítel Dua Lipy? Zpěvačka má nazpívat píseň k bondovce

Callum Turner v Torontu (7. září 2025)

Hledání nového Jamese Bonda může být u konce. List Mail on Sunday uvádí, že britský herec Callum Turner (35), kterého sázkové kanceláře považují za hlavního favorita na převzetí role po Danielu...

7. ledna 2026  11:11

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem s cílem zabránit jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

7. ledna 2026  9:42

Rodinnou kasu drží tchyně, vtipkuje Václav Matějovský o viceguvernérce ČNB

Václav Matějovský, Karolína Zamrazilová a jejich syn

Herec a moderátor Václav Matějovský (29) a jeho partnerka, marketingová specialistka Karolína Zamrazilová (31), mají spolu jedena půlletého syna. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém...

7. ledna 2026

Odstěhoval jsem se ze společného pokoje, manžel prudil, říká Osmany Laffita

Osmany Laffita v Show Jana Krause (7. ledna 2025)

Módní návrhář Osmany Laffita (61) žije se svým mužem Guyem už 33 let. V Show Jana Krause popsal, jak jejich soužití funguje i proč svou kubánskou matku přirovnává k Jiřině Bohdalové.

7. ledna 2026

Olga Lounová je dvojnásobnou maminkou. Dceru rodila během úplňku

Olga Lounová a její dcera Vivien, která se narodila 4. ledna 2026.

Zpěvačka Olga Lounová (44) v neděli 4. ledna porodila druhorozenou dceru. Holčička dostala jméno Vivien, které symbolizuje život a vitalitu. Narození přichází pro zpěvačku v symbolický čas, jelikož...

6. ledna 2026  20:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.