Martina Jandová: Těžko toleruju narcistické psychopaty. Pár mi jich prošlo životem

Dalo by se říct, že jste legendou mezi televizní reportérkami v oblasti společenského dění. Spočítáte, jak dlouho už jste na scéně?
Jestli dobře počítám, tak je to osmadvacet let.
Kdo vám nabídl první reportérskou práci?
Myslím, že to byl rok 1998, kdy mi zavolala Lenka Hornová, jestli nechci zkusit natáčet reportáže s VIPkama. Vzpomínám si, že jsem tenkrát řekla, že jsem to v životě nedělala, nemám žádné zkušenosti a jsem spíš introvert, nerada exhibuji a netoužím po pozornosti... a než jsem řekla další „a taky...“, Lenka vesele prohodila: „Hele, buď ti to půjde, nebo ne. Já nemám čas tě to učit, takže skočíš do vody a snad se neutopíš. Já vím, že na to máš a že budeš dobrá.“
Byla jsem tenkrát doma se čtyřletou Eliškou a nikdy jsem netoužila po tom pracovat v televizi jako redaktorka. Ale řekla jsem si, že je to příležitost zkusit něco nového. Výhodu jsem měla tenkrát hlavně v tom, že jsem byla vdaná za Petra Jandu a většinu celebrit jsem dobře znala a mnozí už tenkrát patřili mezi mé blízké přátele. Tak jsem skočila do vody a plavala jsem. Následovala televizní vysoká škola života – ta opravdová škola.
Jak vzpomínáte na konec legendárních devadesátek z pohledu tehdejší televizní reportérky?
V Prásku a v dalších pořadech na Nově jsem pracovala deset let. Devadesátky byly fakt divoké, bláznivé a veselé, i co se týče showbyznysu. Většinou byla v práci zábava a hodně jsme se nasmály. Lenka byla skvělá šéfová, která práci v televizi opravdu rozumí. Měla vždycky ráda příběhy ze života a dokázala správně vycítit, co diváka baví a zajímá.
Je to kamarádka, kterou mám ráda dodnes, protože jsem ji dobře poznala i jako člověka. Když mi bylo ouvej, tak mi mockrát pomohla a ona vlastně může za to, že dodnes dělám tuhle práci. To se nezapomíná! Musím říct, že i tenkrát za pana Železného jsme byli na Nově taková velká rodina. Bylo to fajn období a přineslo mi mnoho cenných přátelství a zkušeností. A paradoxně jsem v té době byla velmi spokojená i s honorářem za svou práci. Jak říkám, bylo to super období se vším všudy.
Populární Prásk ale pak skončil, co bylo dál?
Když Prásk skončil, tak jsem pracovala se skvělým režisérem Michaelem Čechem a jeho týmem na SuperStar. Většinu těch lidí potkávám dnes na Primě během natáčení Máme rádi Česko. To je známka toho, jak skvělá parta to byla a pořád je. Michael Čech je úžasný a empatický člověk. Hodně mě naučil a jsem moc ráda, že ho znám.
A v té době přišla nabídka od Petra Lesáka, který mi nabídl práci tenkrát ještě v TopTenu, později jsme pořad přejmenovali na TopStar magazín. Ten se tenkrát vyráběl na klíč pro televizi Prima. Psal se rok 2008 a s kamarádkou a kolegyní z Prásku - Andrejkou Ježkovou jsme celý pořad jako redaktorky rozjížděly. Později se nabíraly další redaktorské posily a tak nějak se to tam během let střídalo. My s Andrejkou jsme s roční přestávkou vydržely a držely TopStar až do doby než nám zavolala Jitka Obzinová (šéfka zpravodajství na Primě), ať jdeme k ní do VIP zpráv jako vedoucí vydání.
Já už jsem v té době několik let pracovala i jako PR manažerka Divadla Broadway a Divadla Hybernia u Oldy Lichtenberga, kde jsem byla spokojená a měl stálý příjem. To je ale na další dlouhý román. S Andrejkou jsme to tenkrát ve VIPkách zkusily, ale po týdnu jsme se obě shodly, že vedoucí vydání dělat nechceme, že to není to, co by nás bavilo.
Jitka Obzinová nás přemluvila, ať u ní zůstaneme aspoň na zkoušku ve VIP zprávách jako redaktorky. Měly jsme od ní jako už zkušené redaktorky hodně výjimek i výhod. Byla to ale jiná práce než na magazínu. Zprávy se musely plnit každý den a najednou jsme jely v rychlíku jménem VIP zprávy a zjistily, že za rok jsme měly asi tak pět volných dní. Navíc je všeobecně známo, že v rámci zpravodajství nejsou na žádné televizi honoráře moc vysoké. Přesto jsme tam zůstaly, i když jsme si tenkrát myslely, že to bude jen na chvíli. Myslím, že já jsem tam tenkrát zůstala i kvůli Jitce Obzinové.
Jak na ní vzpomínáte?
Pro mě to byla šéfová, která dokázala ocenit pracovitost, kvalitu, spolehlivost a loajalitu. V opačném případě s ní mohl mít někdo i problém, ale já jsem nic takového nezažila. Byla ochotná kdykoliv si o čemkoliv promluvit.
Čím jste vlastně byla původně ?
V 18 letech jsem pracovala v PZO v Centrotexu. Měla jsem ekonomickou školu a tak nějak se to nabízelo. V té době se vás nikdo moc neptal na vaše sny. V totalitním režimu na sny nebyl moc velký prostor. Myslím, že jsem v tom velkým baráku na Pražského povstání byla tenkrát úplně nejmladší. Pamatuju si, že mě tam varovali před jedním vyhlášeným svůdníkem. Jo, varovali mě dokonce několikrát, ale na mě to fungovalo (jako pak mnohokrát v mém životě), jako kdyby říkali: „Hele ten je asi zajímavej.“ (smích) Zkrátka a dobře, hodní kluci se neprosadili a já začala chodit s největším a nejdrzejším Casanovou v Centrotexu.
Po roce jsem vztah nevztah ukončila. Bylo mi 19 a byla jsem v mládí hodně uzavřená holka, moc jsem ve větší společnosti nemluvila a spíš své okolí pozorovala. Do té doby jsem v Praze vůbec nechodila na žádné diskotéky a do žádných barů. Byla jsem ráda sama. Kolegyně z práce mě vytáhly, tenkrát se tomu říkalo Žumpa (hotel Junior) v Žitné ulici. Tam to tenkrát žilo a chodili tam umělci z celé Prahy. No a jak jsem tam tak tiše seděla, tak najednou vešel pan Petr Janda s přáteli. Zastavil se u našeho stolu, dlouze se na mě podíval a řekl: „Tebe bych mohl milovat“. Říkala jsem si, co to je za divný řeči. Co to na mě zkouší ten starší pán?
Nicméně moje mlčení Petra neodradilo a celý večer už se ode mě nehnul. Tenkrát v roce 1988 nebyly mobily a druhý den mi tedy volal do práce. Byla jsem prý tak strašně protivná, že to číslo pak roztrhal a hodil do koše. Ale pak mě stejně začal hledat a po třech týdnech našel. Týdny jsme si jen povídali, chodili na večeře, bral mě na koncerty. Až po hodně dlouhé době jsem zjistila, že jsem se zamilovala. A byla z toho velká láska, manželství a v roce 1992 se nám narodila dcera Eliška.
Jaké to je patřit k slavnému rodu Jandových? Pomáhá vám to v práci?
Vlastně asi ano. Byl to všechno takový přirozený vývoj. Spousta lidí z branže mě znalo jako paní Jandovou už dlouho před tím, než jsem vůbec začala pracovat v televizi. Někteří mě povzbuzovali, fandili mi a někteří šli do rozhovoru jen proto, aby mi tenkrát pomohli. Za ty roky jsem si vybudovala důvěru lidí, s kterými točím, ale už sama.
A to je vlastně to nejdůležitější, co se týče konkrétně mě a mojí práce. Vzájemná důvěra, která se budovala opravdu roky. To je moje know-how, na kterém si zakládám a které si nevybudujete ze dne na den, ani za dva tři roky. To jsou lety prověřené vztahy. V každém oboru a v každé profesi je to všechno o lidech! O tom, jak máte nastavené hodnoty a hlavně hranice přes, které nikdy nejdete. Takový vnitřní morální kompas. Nikdy jsem nikoho nepodrazila, držela jsem slovo, a nedělala jsem podpásovky a nikdy jsem nenatočila ani neustříhala reportáž tak, aby někomu ublížila. Nikdy! Nikdy jsem v televizi nevyzradila tajemství, které mi bylo od kohokoliv ze známých osobností svěřeno! Nikdy!
Vždycky mi záleželo víc na těch lidech, s kterými jsem točila, než na mojí práci v televizi. Nakonec z toho vlastně těžila i televize nebo pořad, který jsem dělala. Chtěla jsem, aby reportáž byla buď zajímavá, zábavná, inspirativní nebo poučná pro diváka, ale zároveň, aby přinesla užitek, zábavu, promo, nebo cokoliv pozitivního člověku, s kterým jsem ji točila. Nebo když mi někdo na kameru exkluzivně svěřil něco osobního, citlivého, nebo se vyjádřil k nějaké nepravdě, která se o něm psala, tak jsem to vždy natočila a ustříhala tak, aby tam všechno důležité opravdu zaznělo. Přesně tak, jak to ten dotyčný chtěl. Nikdy jsem nezneužila žádný důvěrný nebo osobní rozhovor. Na tom si zakládám a na tom je moje práce postavená. Nikdy nejdu přes sebe. A nemyslete si. Vždycky není lehké prosadit si to a obhájit.
Kolikrát jsem tady použila NIKDY? Hodněkrát, že? A tak to prostě je a to jsem já – Martina Jandová, která dělá rozhovory jen s lidmi, kteří s ní mluvit chtějí a řeknou to, co jí říct chtějí. Nepovažuju se za redaktorku bulváru a nikdy to tak u mě nebylo. Naštěstí v ShowTimu nás do tvrdého bulváru nikdo netlačí a jsem ráda, že náš pořad má úroveň a vládne v něm slušnost a profesionalita.
A jaké je to tedy být součástí Jandovic rodiny?
No je to dar. Jsem moc vděčná za naše vztahy v rodině. I když to byla cesta a některé vztahy se budovaly roky. Držíme teď všichni spolu. Fandíme si a pomáháme si. Máme se upřímně, opravdu upřímně rádi a rády. Scházíme se na narozeniny, na Vánoce, na koncertech... Trávíme spolu i prodloužené víkendy. Je nás jak psů a je to úžasné. I když se třeba pár týdnů nevidíme, tak o sobě vždycky víme. Pokaždé někdo zavolá, napíše a zorganizuje setkání. Máme i společnou korespondenci. Jsme prostě rodina! A přála bych to každému a každé rodině, ve které jsou děti.
Někdy stačí málo, třeba jen potlačit ega a nezapomeňme, že život je moc krátký na nějaké zbytečné válčení v rodině. Není lepší žít v lásce a vzájemné úctě? Navíc tím, jak sami žijeme a jak se chováme, předáváme to nejdůležitější dědictví svým dětem. Je to velký vklad a vzorec do jejich života. Například já jsem zažila ošklivý rozvod svých rodičů a už v těch 12 letech jsem přesně věděla, co nechci, aby moje dítě někdy zažívalo. Mimochodem i z mých rodičů jsou dnes přátelé a všichni se pravidelně vídáme a je to krásné. Takže nikdy není pozdě začít znovu a některé chyby napravit.
Dá se vaší profesí uživit?
Řeknu to upřímně. Musím opravdu hodně, hodně pracovat, abych pokryla všechny své základní náklady. Tak to prostě je. Naštěstí vlastním nějaké nemovitosti, mám své auto a mám vše, co k životu potřebuji. Dokážu se o sebe postarat. Takže se snažím být v životě vděčná za to, co mám a neřešit to, co nemám. Netíží mě žádné dluhy ani hypotéky. Ale samozřejmě mám o své profesní budoucnosti trochu jinou představu a mám své sny. Tak uvidíme. Třeba se mi to splní.
Zažila jste někdy vyhoření?
Ano a trvalo to docela dlouho. Paradox je, že jsem to přebíjela ještě větším nasazením v práci. A ono vám pak tělo řekne dost a donutí vás přemýšlet o tom, jestli jdete tou správnou cestou. Myslím, že se s lehčí formou vyhoření potýkám ještě i dnes. Moje práce mě baví. Točím už jenom s lidmi, které mám ráda, kteří opravdu něco dokázali a kterých si vážím. Na Primě jsem zakořenila. Mám to tam ráda a snažím se obklopovat už jen lidmi, se kterými je mi dobře a věřím jim. Ale vím, že bych si přála točit větší projekty. Přála bych si prostě něco víc. To je pravda. Vím, že to umím, že na to mám a myslím, že si to zasloužím. Tak snad vám v budoucnu prozradím něco víc. Držte mi palce!
Máte už věk na to spíš šéfovat, jistě dostáváte nabídky...
Ano, pár jich bylo. Z různých důvodů jsem je odmítla. Ale třeba mě moc bavilo šéfovat TopStar magazín. Byli jsme skvělý tým a byli jsme krásně propojení s denním vysíláním VIP zpráv. Jako šéfová jsem se snažila, aby všechno fungovalo v klidu. A když se objevil nějaký „toxík“, tak jsem věci řešila hned a napřímo. Tenkrát mi ta pozice seděla a byla jsem v ní pevná a klidná. Ověřila jsem si, že to umím. Každý týden jsme v magazínu vysílali exkluzivky a byla i super sledovanost. Kompletovali jsme třeba i do čtyř do rána. Prostě nás to bavilo. Nechybělo nám nasazení, nadšení a radost z práce. Scházeli jsme se i v soukromí a všechno hezky fungovalo.
Bohužel nám to tenkrát z nepochopitelných důvodů vzali, to už je jiný příběh. Pak šel magazín už rychle do kopru. To je projekt, kterého mi bylo fakt líto. Ale abych to uzavřela. Nikdy jsme neměla ambice stoupat po žebříčku výš a výš jen proto, abych mohla něco šéfovat. Možná bych měla finanční jistoty, ale těžko říct, jestli by mě to naplňovalo. Já se hodně řídím intuicí. Vždycky mě zavedla tam, kde jsem asi měla být. Hlava v tom nikdy nehrála moc roli. Poslouchala jsem vždycky spíš srdce. Což je v dnešní době asi velmi nerozumné.
Poznávají vás lidé na ulici? Dávají se s vámi do řeči?
Lidé jsou moc milí. Většinou mě to překvapí, ale vždy mi udělá radost, když slyším, že se jim líbí moje práce nebo jak ji dělám. Setkávám se většinou fakt jen s přátelskými lidmi a reakcemi. Dělá mi to radost. Mám ráda lidi a vždycky je fajn, když jsou na sebe dnes hodní. Takže k této otázce mám jen samá pozitiva.
Pro ženy z televizních obrazovek je důležitý vzhled. Jak vy o sebe pečujete?
No, někdy na to fakt dost kašlu. Ale pak mám vždycky výčitky a takový záchvat, kdy se snažím všechno napravit. Je fakt, že mám velké štěstí, protože se mi o vlasy, nehty a teď i o pleť už osmý rok pravidelně starají v Institutu Orlane v Truhlářské ulici. Miluju to tam a vždycky se tam na všechny moc těším. Je tam krásná atmosféra a samí skvělí profíci. To je péče, kterou si jako televizní redaktorka dopřávám a dopřávat musím pravidelně. A dopřávám si ji ráda.
Ale někdy mám resty, co se týče životosprávy, pohybu, spánku... Vzhledem k moji práci si nemůžu udělat nějaký pravidelný řád. Prostě někdy točíme třeba celý den až do noci. Ráno střižna a tak dále, pak zase jedete točit... Prostě moje práce nemá řád a nemůžete si předem nic moc naplánovat. No a pak je všechno rozházené - pravidelné jídlo, spánek i pohyb. Ale snažím se. Teď pracuju na zlepšení spánku.
Od malička jsem hodně sportovala a zjistila jsem, že bez pohybu nemůžu ani teď fungovat. Takže začínám zase cvičit a také už druhým rokem hodně chodím s malou vnučkou Julií na dlouhé procházky. Ona je teď můj hlavní trenér, co mě drží v kondici. Té fyzické i psychické. Je to moje velká radost a láska. Jo a taky miluju hodně jídlo, jsem požitkář, ráda vařím a prostě jím, na co mám chuť. Naštěstí mě moje tělo ještě úplně nezradilo a furt drží tvary. Asi mám štěstí na geny, protože až začnu fakt pravidelně cvičit a pravidelně jíst, tak teda asi ještě pár lidí překvapím.
A na závěr této odpovědi bych asi řekla, že nejdůležitější na vzhledu ženy je podle mě stejně její duševní harmonie a její energie. Na této energii je založená vlastně i moje práce. Když z vás jde dobrá energie, tak to ty lidi prostě cítí a pak se to točí a vrací se to. Tuto energii si snažím v rámci možností držet a pečovat o ní. Prostě je fajn zářit a rozdávat světlo. Někdy mi to jde líp a někdy hůř, ale to je práce na celý život.
Máte profesní sen?
Mám velký profesní sen. Ale vlastně ho tady nechci úplně detailně prozrazovat. Jednou jsem to udělala a jeden člověk hned ten můj nápad na jiné televizi začal realizovat. Takže si svoje konkrétní sny a jména zatím nechám pro sebe. Držte mi palce. Protože jestli se mi tento sen splní, tak přinese do života radost, něco hezkého a zajímavého i vám. To vím zcela jistě.
Karel Gott vám prý kdysi dal krásnou radu.
Karel Gott! Člověk, který měl velký vliv na mě i na mou práci. Znali jsme se 30 let a točila jsem s ním od začátku své kariéry, jestli se tomu tak dá říct, až do konce. Karel mi dal svůj poslední rozhovor v životě, ale já nevěděla tenkrát, že je poslední. On ano. A tenkrát mi na Bertramce v kuchyni u narozeninového dortu dával rady do života. Vyprávěl mi své životní příběhy (bez kamery) a několikrát mi zopakoval - Martino, nepouštějte si do života strach! Dával na to důraz, jako kdyby věděl, že to potřebuju od něho slyšet.
Často na něho myslím a pouštím si jeho písně. V mnoha věcech mě inspiroval a ovlivnil. Po jeho odchodu jsem o Karlovi natočila dokumenty, protože jsem věděla, že odkaz, který nám tady zanechal, nebyl jenom v jeho písních a v tom, jaký byl laskavý člověk. Zanechal nám tady víc odkazů a tak jsem je chtěla předat i vám divákům. Prostě jak by řekl Karel: „Pošli to dál.“ A to je to, co mě na mé práci nejvíc baví. Poslat to dál a každý už si z toho vezme to, co zrovna potřebuje. V tu chvíli má moje práce smysl a naplňuje mě. Stokrát chválím čas prožitý s vámi, Karle! Děkuju.
Možná ale dnes přeci jen nějaký rozměr strachu zažíváte, nedávno jste se stala babičkou.
Ano, se strachem občas zápasím, jako každý člověk. I Karel měl někdy strach, ale věděl, jak s ním zacházet. Dobré je si ho vůbec uvědomit. Už jsem se zmínila o převzatých, nevědomých rodinných vzorcích, které si někdy neseme celý život. A někdy nevíme, proč se nám některé špatné věci v životě dějí. Snažím se k sobě být pravdivá a nestavět se nikdy do role oběti – v jakékoliv situaci. Je potřeba se na to podívat, proč mám z tohoto strach, otevřít své trauma, ať už vzniklo kdykoliv a vyléčit ho.
Někde jsem slyšela, že nemůžeme za to, co se nám špatného dělo v dětství nebo i v dospělosti, ale uzdravovat se, to je naše zodpovědnost. Jen my držíme kormidlo svého života v rukou. Všechna rozhodnutí jsou jen na nás. Je to taková cesta k sobě, po které už pár let kráčím. Mít strach je někdy normální. Není třeba s ním bojovat, jen ho přijmout a věřit. Já zaháním strach vírou. Ale to je opět na další román. Myslím, že kdo chce, tak rozumí.
Jak vypadá váš den bez povinností ?
Většinu svého volného času trávím se svou vnučkou Julií a s mou dcerou Eliškou. Snažím se pravidelně vídat celou rodinu. Také s bráchou se snažíme pravidelně vídat a starat se o mámu, která žije sama. Můj volný čas prostě patří rodině a někdy si udělám i takové chvilky pro sebe. To je někdy taky fajn.
Dokázala byste říct, co jsou vaše neřesti a ctnosti ?
Nejsem moc praktický člověk. Nemyslím moc na budoucnost. To je asi ten důvod, že jsem si nešla nikdy tvrdě za nějakou pozicí nebo funkcí, která by se vyplatila. Nesnáším lhaní, intriky a nespravedlnost. To u mě dokáže vyvolat silné emoce a reakce. Probudí se ve mně bojovník, který vyrazí do boje. I když ctností je, že už umím bojovat i v klidu. Snažím se nelhat. Třeba své dceři nelžu nikdy.
Hlavní roli v mém životě hraje láska. Nade vše miluju svoji rodinu a je pro mě to nejdůležitější v životě. Práci se snažím dělat také s láskou. V lásce a v přátelství dokážu být neskutečně věrná, loajální a milující. Ve vztazích jsem zažila velké zrady a bolesti, ale hodně mě to v životě naučilo a posílilo.
Těžko toleruju narcistické psychopaty. Pár mi jich prošlo životem. Dokonce jsem si poctivě nastudovala jejich psychologii. Dnes už je hned poznám a vím, že už je opravdu nikdy nechci mít ve svém životě, ani ve své práci. Takže když s někým nechci pracovat nebo trávit jakýkoliv čas, tak to jasně řeknu. V tomto směru už nedělám kompromisy. Když jsem ho jednou v práci udělala, tak jsem toho opět dost litovala. Věnuju svůj, čas, energii a lásku už jen lidem, kteří mi to vrací, a těm, kteří si to zaslouží. Asi jsem už konečně dospěla. Tak si z toho vyberte, co je neřest a co ctnost.
Kdybyste se uměla podívat do budoucnosti, co byste chtěla vidět?
Bude to všechno snít hrozně naivně, ale je to tak. Celou svou rodinu v bezpečí, zdravou, šťastnou, spokojenou obklopenou láskou. A vlastně bych tak chtěla vidět pokud možno všechny lidi. Někdy mám chuť zakřičet: Proberte se všichni! Opravdu bych moc chtěla vidět svět bez válek a bez vládnoucích egomanů a psychopatů. A ráda bych v budoucnosti viděla inteligentní, morálně silné, psychicky zdravé, empatické, laskavé, moudré, vzdělané politiky s pevným charakterem, a nadhledem, kteří mezi sebou dokážou slušně komunikovat a dopracovat se k řešení, která jsou ve prospěch lidí, kvůli kterým tam jsou. Prostě politiky, kterým opravdu záleží na lidech a na této zemi. Zní to jak naivní pohádka, co?