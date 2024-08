Formanová vyrazila k moři se svou první školní láskou, randí spolu po 44 letech

„Od páté do osmé třídy jsem byla bláznivě zamilovaná do svého spolužáka Jirky Košíčka. Pak jsme spolu chvíli chodili (moje první pusa), ale naše cesty se nakonec rozešly. Já se vdala, on se oženil, měli jsme oba děti a pak jsme oba ovdověli. Tohle jaro, o 44 let později, jsme se do sebe zase zamilovali,“ popsala Martina Formanová nedávno na Instagramu.

Se svým staronovým milým nyní vyrazili na dovolenou, pro kterou si vybrali portugalský ostrov Madeira. Spisovatelka sdílela na sociálních sítích fotku z letadla a prozradila, že s Košíčkem si dlouhý let ze Spojených států, kde oba žijí, krátili hraním oblíbené hry Lodě na kostičkovaném papíře. „Naše první společná dovolená. A námořní bitva je za námi,“ napsala se smajlíky.

Formanová udržovala v první polovině 90. let partnerský vztah se zpěvákem Karlem Gottem. Svého budoucího manžela, Miloše Formana, potkala poprvé v Praze na FAMU, kde měl besedu pro studenty scenáristiky. Když pak odjela na zkušenou do USA, kde se živila mimo jiné i jako uklízečka, oslovila s prosbou o pomoc s dokončením diplomové práce právě slavného režiséra.

S Formanem, se kterým je dělilo sedmadvacet let, spolupracovala jako scenáristka na několika jeho filmech. V roce 1998 se jim narodila dvojčata Andrew a James. Martina a Miloš se vzali v roce 1999, následujících čtyřiadvacet let žili společně až do režisérovy smrti v roce 2018 střídavě v domě v Connecticutu a v bytě v New Yorku.

Se smrtí manžela se Formanová vyrovnávala velmi těžce. „První měsíce jsem strávila v jakémsi transu a stále se jen koukala na různé debilní reality show. Myslím, že to syny dost děsilo, protože nebyli zvyklí, že bych sedávala u televize,“ popsala otevřeně v rozhovoru pro magazín Žena a život.

„Paradoxně mi pak pomohlo, že jsem slíbila nakladateli vydat svou první knížku s fotografickou přílohou. Tudíž jsem vytáhla krabice s fotkami a nad nimi jsem si uvědomila, kolik hezkého jsem s Milošem prožila,“ vzpomínala s tím, že později našla terapii i v překvapivé disciplíně. Začala se věnovat stand-upům.

Na dovolené do tropických rájů vyrážela Formanová v posledních letech s kamarádkami, mezi které patří například i modelka Pavlína Pořízková. Ještě loni se spisovatelka v jednom z podcastů svěřila s tím, že na nový vztah se zatím necítí být připravena.