Nechceme Kryštofa, to jméno by ho zatěžovalo, říká těhotná Babišová

„Na začátku mi bylo sem tam nevolno, ale teď už je to úplně v pohodě. Jím hodně řízků a čokolády, cítím se dobře,“ říká herečka, která zavítala i na narozeninovou party Prima+. Ještě před měsícem natáčela seriál Zoo Nové začátky a už na podzim se chce před kameru vrátit. Do jakého projektu, zatím neupřesňuje, ale ráda by skloubila mateřství s prací. „Hlídat bude asi maminka, ale hlavně se chceme o péči podělit my dva s Kryštofem,“ říká odhodlaně.

Dítě by měla přivést na svět v květnu, a tak se seznamuje s různými možnostmi porodu. „Začínám se o to víc zajímat, protože se to blíží, ale ještě nejsem rozhodnutá. Máme doma i nějaké knížky o rodičovství, na ty taky asi brzy dojde. Ale já hlavně doufám, že hodně věcí vycítím, až se budou dít, a zareaguji intuitivně. Snad jsem toho stihla za svůj život zažít dost, abych byla na výchovu dítěte dostatečně moudrá. Nikdo nejsme dokonalý, každý děláme, co můžeme,“ říká.

Martina Babišová a Kryštof Bartoš na premiéře filmu Holka od vedle (23. ledna 2025)

Navštívila taky kamarádku, která má miminko. „Bylo tak strašně roztomilé, že se teď ještě víc těším na to svoje. Koukala jsem se, jak ho kamarádka přebaluje, ale zatím jsem si to nevyzkoušela. Tak příště jí navrhnu, že mu plenky vyměním já,“ usmívá se.

„A možná, že nám s Kryštofem koupím předporodní kurz, abychom byli na miminko lépe připraveni. Bude to takový dáreček pro nás dva,“ přemýšlí. Jak dítě pojmenují, zatím nevědí, ale jméno Kryštof vylučují. „Bude to svébytná bytost, tak ho nechceme ovlivňovat křestním jménem jeho otce.“

S partnerem se nedávno objevili v romantické komedii Holka od vedle, kde hráli zamilovaný pár. Babišová tuto zkušenost hodnotí kladně: „Hrálo se nám spolu skvěle. Myslím, že je to hezký film, od lidí nám chodí krásné reakce.“

Martina Babišová a Kryštof Bartoš

Nicméně recenze tak příznivé nebyly. „Vždycky se snažím odvést co nejlepší práci, takže svědomí mám čisté. Ale jak film dopadne, jak na něj lidi budou reagovat, neovlivním. Každému se líbí něco jiného. Občas si čtu komentáře k projektům svých kamarádů a tam vidím, že to co jeden miluje, druhý nenávidí. A týká se to i herců. Jsou oblíbení a neoblíbení. Takže je to strašně subjektivní. Já to dělám podle svého srdce a svědomí a když to přinese kladnou odezvu… Nedávno za mnou v kavárně přišel starý pán, že se mu ten film strašně líbil a že mu to udělalo radost. Taková věc potěší,“ prozrazuje.

Za sebou má i výraznější úspěch. Za hlavní roli v krátkém filmu Visitor jí udělili cenu na filmovém festivalu v Kanadě a také v New Yorku. „Hrála jsem oběť domácího násilí, která se posléze sama stane agresorem,“ přibližuje svoji postavu ve snímku s hororovými prvky. „Už to téma samotné je velmi zajímavé a důležité, protože podle statistik je týrána čtvrtina žen na celém světě. Přitom se o tom tolik nemluví.“

Sama prý nic takového naštěstí nezažila. „Ale těch forem domácího násilí je daleko víc, než by člověk čekal. Není to jenom facka, ale i psychické násilí, ovládání druhého přes finance a další,“ říká.

Obzvlášť si cení příležitosti, kterou dostala v úspěšném primáckém seriálu Sedm schodů k moci, kde ztvárnila jednu z vedlejších postav.

Z filmu Visitor (2020)

V Irsku, kde navštěvovala dvouletou hereckou akademii, se mimo jiné naučila historickému šermu, jízdě na koni a základům kaskadérství. „Točí se tam spousta historických filmů a seriálů, takže se tam daly tyto schopnosti využít. Zároveň je tam velká konkurence, proto se každý herec snaží umět něco navíc, což pak napomáhá jeho obsazení,“ vysvětluje.

Kaskadérské dovednosti pak předvedla doma během natáčení snímku Shoky & Morthy: Poslední velká akce. „Byly to jen drobnosti, třeba když jsem měla vyrazit nějaké dveře nebo když na mě najíždělo auto a já musela uskočit…,“ vypočítává. Ráda by se do Irska, kde nějakou dobu žila, podívala, ale kvůli mateřství bude muset cestu odložit.

Doma už vše pomalu připravuje na příchod miminka. „Ještě máme trochu času, ale nějaké věci jsme si už pořídili a něco asi i dostaneme. V médiích pořád vycházejí články, jaká je u nás extrémně nízká porodnost, prý nejnižší od dob Marie Terezie, ale když pak jde člověk na úřad a zjistí si všechno okolo, nemůže se divit. Protože ta podpora od státu směrem k budoucím rodičům, není skoro žádná. Čekala bych, že když celý život máte minimálně jednu práci, platíte daně a všechny další povinné zálohy, že to bude vypadat jinak,“ říká herečka. „Naopak velmi dobře funguje síť matek – kamarádek, které se navzájem podporují. Když se dozví, že se v jejich komunitě nachází nová matka, přispěchají na pomoc a co můžou půjčí nebo darují,“ říká.