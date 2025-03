„Krapet ranní motivace neuškodí. Ale teď vážně, nebudu chodit kolem horké kaše. Když jsem měl po operaci nohy, měl jsem opět skoro 130 kilo a nemohl jsem se téměř hýbat. Nebylo to vůbec příjemné období,“ začal svůj příspěvek Martin Zounar.

„Naštěstí jsem měl kolem sebe ty správné lidi, kteří mi pomohli dostat opět do formy a já mám nyní možnost cítit se opět skvěle a dělat věci, které pro mě byly dříve nereálné,“ pochvaluje si herec, který má kvůli artróze endoprotézu (kloubní náhradu) pravého palce u nohy.

„Cvičení a pravidelný režim nesly své výsledky, největší změna přišla, když jsem se začal správně stravovat. A tohle je pouze začátek,“ napsal Zounar ke svým fotkám před a po.

Herec své fyzické proměny v minulosti popsal v knize Jíst, či nejíst? a v talkshow 7 pádů Honzy Dědka přiznal, že jeho život byl vždy životem s dietou.

„Od té doby, co se začaly dělat dabingy, seděl jsem od devadesátých let ve studiu, přestal se hýbat, divadla byla prázdná. Nakynul jsem dvacet pět kilo. To už nešlo brát ani s humorem. Jak se říká, když to rozhoupeš, už to nezastavíš. Ono to tak úplně není. Ani že pod ‚veľkým kopcom veľký maco býva‘. No nevím… Za pomoci lékaře jsem se z toho dostal ven,“ svěřil se Martin Zounar.

„Mám jinou životosprávu, necpu se, jak mě napadne, snažím se jíst zdravě a hýbat se. Podařilo se mi zhubnout dvacet kilo, váha se mi teď už nijak výrazně nehýbe a celkově se cítím mnohem líp. Na začátku této osobní mise jsem si myslel, že to nemůžu dát, ale hubnutí nakonec může být i docela zábava,“ prozradil.