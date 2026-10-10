Martin Zounar odhodil tričko a zavtipkoval o vstupu do seznamky Love Island

Zounar má za sebou výraznou proměnu váhy. V březnu loňského roku přiznal, že se po operaci nohy dostal téměř na 130 kilogramů. Následně zhubl na 113 kilo, díky změně jídelníčku, pravidelnému režimu a cvičení.
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Měl jsem skoro 130 kilo, přiznal Martin Zounar. Zhubl a ukázal se bez trika
V novém videu herec sebevědomě vylézá ze sauny se sklenkou v ruce v neonových plavkách a teniskách. Celou scénu pojal jako parodii na Love Island, kam podle videa vstupuje jako „bombshell“. Tak se v této reality show označuje nový účastník, který přichází do vily a má zamíchat dosavadními vztahy. Martin Zounar si z této situace k radosti sledujících udělal vlastní verzi a ukázal přitom i odhalený hrudník.
Svou štíhlejší postavu si přitom udržuje, i když sám v minulosti popisoval, že jeho váha se mění ve vlnách, často lítá nahoru dolů. Zároveň uvedl, že se už nevrátil k více než 120 kilogramům, které měl před covidem. Za úspěchem podle něj stálo cvičení, pravidelný režim a změna velikosti porcí. „Největší změna přišla, když jsem se začal správně stravovat a hlídat si, co jím. A hlavně kolik toho jím,“ uvedl tehdy.
Zounar se ke změně životního stylu odhodlal už dříve. V roce 2021 otevřeně přiznal, že si uvědomil, že trpí obezitou. Vyhledal obezitologa, začal si hlídat kalorie, cvičit a věnoval se také domácímu vaření. Popsal, že ke změně ho částečně motivovala i jeho partnerka Kateřina Kantová.
Herec zároveň přiznal, že si nechce zakazovat klasická česká jídla a klidně si občas dá i kachnu se zelím a knedlíkem. Důležitější je podle něj množství a celkový režim. V roce 2021 popisoval, že začal jíst šestkrát denně, sledoval kalorický příjem a třikrát týdně cvičil s trenérem.
Pohyb je pro něj důležitý i kvůli zdravotním komplikacím. Zounar má kvůli artróze endoprotézu pravého palce u nohy a právě po operaci se jeho váha znovu výrazně zvýšila.
Herec dnes žije s již zmiňovanou psycholožkou Kateřinou Kantovou. Dvojice se poznala díky svým psům na procházce a tvoří pár od roku 2020. Jsou zasnoubení, svatbu několikrát odložili.
Zounar je otcem osmnáctileté dcery Claudie, kterou má ze vztahu s filmovou producentkou Simonou Brdičkovou. S dcerou jsou si velmi blízcí, Claudie studuje, věnuje se jezdectví a plánuje pokračovat na vysoké škole. „Za tátu bych položila život,“ řekla o Zounarovi Claudie v letošním rozhovoru pro iDNES.cz.
Martin Zounar vystudoval Pražskou konzervatoř a před kamerou se objevil už jako mladík. Výrazně na sebe upozornil v roce 1988 rolí vojáka Tomáše Soukupa v seriálu Chlapci a chlapi. Mladší diváci ho pak mohou znát především jako doktora Boba Švarce z Ordinace v růžové zahradě 2. Objevil se například také v seriálech jako Hospoda, Vyprávěj nebo Krejzovi a věnuje se rovněž dabingu a moderování.