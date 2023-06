Bára se mi líbí čím dál víc. Oba jsme se zklidnili, opěvuje herec Trnavský manželku

Ještě pořád máte na zahradě zaparkovanou loď?

Už ne. Prodal jsem ji. Po covidu jsem neměl na jachting chuť, navíc jsme rekonstruovali dům a potřeboval jsem peníze. Před dvěma lety jsem se ale dostal ke golfu a to, čím jsem pětadvacet let opovrhoval, mě ohromně chytlo. Původně jsem si myslel, že se u golfu člověk ani nezapotí, ale kromě toho, že na osmnáctijamkovém hřišti ujde dobrých třináct kilometrů, je to i ohromná dřina, která vás donutí posilovat, abyste měl zpevněný střed těla.

Chodíte do posilovny?

Třikrát týdně. Pořád mám sice pocit, že je mi dvacet dva, a sportuju, protože jsem duší sportovec, ale nejde to dělat nepřipravený.