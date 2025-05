Před deseti lety jsem vás viděl v show Jana Krause, kde vás lákal do Prahy, ale z Plzně se vám nechtělo. Pořád jste tady šťastný? Nic se nezměnilo?

Nešel bych ani za prase. (směje se)

Jak to?

Jsem naturalizovaná náplava, ale mně je v Plzni opravdu hrozně dobře. To město mi vyhovuje tím, jak je velké a zároveň malé. Pro mě ideální. Když chci někoho potkat, mám to blízko. A když chci být sám, nikoho známého nepotkám. Občas se říká, že to je velká vesnice s tramvají. Když navíc jakoukoli linkou dojedu na konečnou, jsem v přírodě.