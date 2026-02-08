Po jedné divadelní premiéře se za mě syn styděl, přiznal herec Martin Stránský

Herec Martin Stránský (55) je známý z divadla, televize i z dabingu. Má ale taky tři syny a ty dva starší pravidelně vodí do divadla na své premiéry. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, jak na to synové reagují a jak přijali do rodiny malého brášku.

Martin Stránský má s manželkou Martinou jedenáctiletého syna Filipa a desetiletého syna Kryštofa. Loni přibyl do rodiny třetí chlapec jménem Martin. „Původně kluci říkali, že by bylo super, kdyby třetí byla ségra, že by měli koho opečovávat. Ale pak přišli s tím, že jsou rádi, že je to kluk, protože holka by s nimi musela na ty fotbaly a byl by z ní takový divný babochlap,“ popsal Stránský.

Své syny Stránský pravidelně bere do plzeňského divadla, kde už od roku 1993 působí. „Celý život je beru do divadla na všechno, co hraju, i na ty složité věci. Nedávno viděli hru Pohřbené dítě, což není úplně sranda představení. Pobrali to. Samozřejmě Filip o něco víc než Kryštof, který je mladší,“ popsal Stránský.

Martin Stránský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)
Robot Bender v seriálu Futurama
Český dr. House…Hvězdě oblíbeného seriálu Hughu Lauriemu je Martin Stránský nejen podobný, ale propůjčil mu i hlas, za což v roce 2011 získal Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský výkon v dabingu.
Martin Stránský v seriálu Devadesátky hraje šéfa středočeské policie, kde tehdy Hofmanová působila.
12 fotografií

Nejsou vždy ale nadšení z toho, co jejich otec hraje. „Vzal jsem je na premiéru S barvou ven aneb Kondomedie, což je taky francouzský film s Depardieuem a já shodou okolností hraju to, co Depardieu, šéfa personálního oddělení a zároveň nadšeného ragbistu. A po té premiéře mi Filip řekl, že to je první představení, kde se za mě stydí, protože hraju úplného debila,“ prozradil Stránský.

Jinak jsou na jeho práci synové pyšní. „Po premiéře pohádky Princezna stokrát jinak syn říkal, že je to nejlepší pohádka, jakou kdy viděl,“ pochlubil se herec.

Můj hlas mě obstojně živí. A synové chtějí, aby jim četla maminka, směje se Stránský

Sám pohádky má rád. „Co je lepší než točit pohádky? Pro někoho možná ty erotické filmy, ale to jsem nezkoušel, tak nevím,“ směje se Stránský, který je taky velmi oceňovaný dabér. Potvrdil, že občas role v dabingu dostává i podle vzhledu. „Když jsou si lidé podobní, tak by měli mít i podobné hlasy,“ vysvětluje, proč třeba dabuje herce Normana Reeduse.

U diváků je ale nejoblíbenější jeho dabing animované postavičky robota ze seriálu Futurama. „Nejčastěji po mně chtějí lidi, abych jim nahrál Bendera z Futuramy, konkrétně větu: Polibte mi můj naleštěnej zadek,“ prozradil Stránský.

