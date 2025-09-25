Naši hazjlíčci vydělávají víc než manželka ve školce, říká Martin Sobotka

Známému dabérovi Martinu Sobotkovi, jehož práci ocenil i představitel Mikea Hannigana v seriálu Přátelé Paul Rudd, kterého herec nadaboval do češtiny, doma rostou následovníci. Synové Florián a Filip se dali na dabing a dokonce se už se svým otcem potkali ve stejném projektu.
Martin Sobotka

Martin Sobotka | foto: Divadlo Lucie Bílé

Martin Sobotka na tiskové konferenci k muzikálu Taťkové (6. března 2025)
Herci a tvůrci muzikálu Taťkové
Aleš Háma, Kateřina Pechová, Denny Ratajský, Tomáš Savka, Zbyněk Fric, Přemysl...
Tomáš Savka a Martin Sobotka v muzikálu Taťkové
29 fotografií

V muzikálové novince Taťkové, které uvádí Divadlo Lucie Bílé, hraje Martin Sobotka otce dcery. Doma má ale dva kluky. Dvanáctiletého Floriána a devítiletého Filipa. Jméno tomu prvnímu dal on, mladšímu synovi ho vybrala manželka.

„Já už jsem hrozně starý, letos mi bude pětapadesát, tak si pamatuji ještě televizní pohádku Floriánku, nepískej. To jméno se mi moc líbilo, navíc Florián je patronem hasičů a pivařů, tak jsem ho dal svému synovi,“ říká, co ho při výběru ovlivnilo.

„Mám neteř, která se právě vdala, a sestřenici, ale jinak jsou v našem rodě samí chlapi,“ dodává. Doma vládne manželka, která je o deset let mladší a věnuje se tanci. „Její srdcovka je Dracula. Teď dokonce cestuje s kolegy s koncertní verzí nejen po Čechách a Moravě ale i po Slovensku,“ dme se pýchou Sobotka.

Tomáš Savka a Martin Sobotka v muzikálu Taťkové

„Udržuje se ve formě, denně najezdí pětadvacet kilometrů na rotopedu. Vyřizuje si u toho různé věci, dívá se na krásné obrázky a hlavně si pouští španělskou a jihoamerickou hudbu. Samozřejmě udržet se v kondici je s věkem stále obtížnější, ale je to velká bojovnice a vypadá opravdu moc pěkně,“ říká s respektem.

Sám přiznává, že je na tom s vůlí hůř. „Mám jeden nešvar, ale fakt jenom jeden a týká se takové maličkosti, že mám rád pivo. A za tím se skrývá všechno. Protože díky pivu mám chuť k jídlu, kterou bych jinak třeba tak velkou neměl. Kdybych ho přestal pít, zhubl bych během týdne i dvě kila,“ přiznává. Jeho norma je jedno až dvě piva denně, ale když nemá pracovní povinnosti, dá si i čtyři.

Oba jeho synové se věnují dabingu. Mladší Filip už má za sebou i hlavní role. „Florián to dělá od šesti, Filip od sedmi a teď se k tomu vrátili a rozjeli to naplno. Režiséři říkají, že mají hudební sluch, což je pro dabing hodně důležité, dokážou tak opakovat originál nebo reagovat na požadavek režiséra. Jsem na ně fakt pyšný a když je slyším, mám někdy i slzy na krajíčku,“ přiznává Sobotka.

Zbyněk Fric, Martin Sobotka, Denny Ratajský a Přemysl Pálek v představení Taťkové

„Už jsme dokonce společně dabovali jeden americký seriál, kde jsem byl tátou a syna mi hrál Florián. Když pak povyrostl a hlas se mu proměnil, převzal jeho roli Filip,“ říká. Mladší syn je po mamince nadaný i pohybově, ale především je velký komediant, takže se zdá, že právě on by mohl v této branži zakotvit a působit do budoucna jako herec.

Sobotka, jenž má na svém kontě několik nominací na dabéra roku, se netají tím, že s některými režiséry pracuje nerad. „Ono nezáleží jenom na režisérovi, ale na celém týmu, který si kolem sebe vytvoří. Hlavně je důležité, kdo text přeloží, a pak obor, který se jmenuje úprava dialogů. Takový člověk má na starosti, aby se česká věta stopáží vešla do té anglické a přitom měla nějaký výraz. A jestliže to není dobře připravené, stane se, že během dabování drze prohlásím: Tohleto tam nenarvu. To to mám zase sám upravovat a dělat práci za někoho jiného? Když je to párkrát a jde o jedno slovo, tak ano, ale když opravujete každou druhou větu, každý větší monolog, tak vám to vadí,“ popisuje úskalí svojí profese.

„Angličtina a francouzština jsou rychlejší jazyky než čeština a vy k tomu musíte přihlížet. Teď jsem měl někde říct, že jsem Karl Lagerfeld, což je těžké a dlouhé, ale v tom originálu to znělo velmi krátce. Takže úpravce textu musí vymyslet něco, aby smysl zůstal zachován, ale řeklo se to jinak a bylo to stejně dlouhé jako původní verze,“ popisuje jeden z mnoha případů.

Přemysl Pálek, Denny Ratajský, Martin Sobotka, Iva Pazderková, Lucie Bílá, Peter Pecha, Kateřina Pechová a Zbyněk Fric na tiskovce k představení Taťkové

„Jako taťka jsem strašně přísný. Co řeknu, to manželka uvede na pravou míru a všichni ji poslechnou. Já to taky občas zkusím a když to projde, tak jsem ten ‚táta‘. Ale jinak je výchova dětí stejně jako v každé druhé normální rodině v rukou manželky. To si my chlapi jen tak hrajeme, že tomu velíme, ale u nás je ve skutečnosti vedoucí manželka,“ vypráví.

„Když nastane karambol, manželka synovi řekne: Tak to máš kamaráde průšvih, až se táta dozví, že jsi rozbil i tuhle nabíječku… Já pak přijdu domů, řeknu mu, že mě fakt naštval a jak si to vůbec představuje a on mi odpoví: Tatínku, já ti to zaplatím, já mám peněz dost,“ směje se Sobotka.

„Manželka dělá v mateřské škole, je to její druhé povolání, mimochodem velká řehole a někdy z legrace nadává, že ti naši hajzlíčci vydělávají víc než ona,“ dodává.

