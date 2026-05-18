Martin Short přišel o dceru. Sebevražda může být poslední fází nemoci, říká herec

Martin Short otevřeně promluvil o rodinné tragédii, která jeho blízké zasáhla letos v únoru. Jeho dcera Katherine zemřela ve dvaačtyřiceti letech po dlouhém boji s psychickými problémy. Šestasedmdesátiletý herec nyní v emotivním rozhovoru popsal bolest, se kterou se rodina vyrovnává, a vyzval k otevřenější debatě o duševním zdraví. „Byla to noční můra,“ přiznal.
Katherine se svým otcem Martinem Shortem | foto: YouTube

V tomto domě v Los Angeles spáchala Katherine Hartley Shortová v únoru 2026...
Herec Martin Short musel letos čelit jedné z nejtěžších životních zkoušek. Jeho adoptivní dcera Katherine Hartley Shortová zemřela ve věku 42 let. Podle závěrů vyšetřování policie v Los Angeles si sama způsobila střelné zranění.

O bolestné ztrátě herec poprvé veřejně promluvil v pořadu CBS Sunday Morning. „Byla to noční můra pro všechny, kteří ji milovali. Pochopení spočívá v tom, že duševní nemoc a rakovina, jako v případě mé ženy, jsou obě nemoci. A někdy jsou tyto nemoci smrtelné. Moje dcera dlouho bojovala s vážnými psychickými problémy, hraniční poruchou osobnosti a dalšími věcmi. Dělala maximum až do chvíle, kdy už nemohla dál,“ řekl otevřeně.

Nový partner Meryl Streepové: Komik, kterému zemřeli rodiče, bratr, žena i dcera

Short zároveň vysvětlil, proč se rozhodl o tématu mluvit veřejně. Podpořit chce organizaci BringChange2Mind, kterou založila herečka Glenn Close a která se zaměřuje na osvětu v oblasti duševního zdraví.

„Jde o to přestat téma duševního zdraví vnímat jako tabu a otevřeně o něm mluvit. Nestyďme se za to, neskrývejme slovo sebevražda, nebojme se ho vyslovovat, ale přijměme, že to může být poslední fáze nemoci. Tak k tomu přistupuji já,“ uvedl herec.

Katherine byla jedním ze tří dětí, které Martin Short adoptoval se svou manželkou Nancy Dolmanovou. Ta zemřela v roce 2010 po boji s rakovinou vaječníků. Herec v rozhovoru zavzpomínal i na její poslední chvíle. „Marty, nech mě jít,“ citoval její poslední slova.

Martin Short patří mezi nejvýraznější komediální herce své generace. Diváci ho znají z filmů Tři uprchlíci, Otec nevěsty nebo ze seriálu Only Murders in the Building, kde hraje po boku Steva Martina a Seleny Gomez.

Přestože se po smrti své manželky znovu neoženil, od roku 2023 média často spekulují o jeho velmi blízkém vztahu s herečkou Meryl Streepovou. Oba však stále tvrdí, že jsou především dlouholetí přátelé.

