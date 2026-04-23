S alkoholem mám spojené zážitky, které se už nebudou opakovat, říká Martin Preiss

Maluje, namlouvá audioknihy a nově je Martin Preiss také prezidentem Vespa Clubu v Dolních Břežanech. Se skútrem se vydává i do zahraničí. Oblíbil si Itálii, oblast kolem Lago di Garda. Zatímco on jezdí, manželka Martina, herečka a spisovatelka, si dělá poznámky ke svým příštím knihám.
Martina Preissová a Martin Preiss | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

S krizí divadla v době koronaviru přišel boom audioknih. Martin Preiss patří v tomto směru k nejžádanějším „interpretům“. „První kontakt se čteným textem proběhl už na DAMU, kdy jsem začal pracovat v Českém rozhlase. Tam jsem prošel těma nejlepšíma režisérskýma rukama a školením,“ říká.

Sám je překvapený, že je mezi posluchači o audioknihy takový zájem. Podle něj podněcují představivost. „Interpretace knížky je vždycky nějaká interpretace, ať už moje nebo režiséra. Je to jako s klasickou hudbou, která se dá zahrát několika různými způsoby. Existuje partitura, nějak to autor zamýšlel, ale dá se tomu dát i trošku jiný aspekt, ukázat to v jiném světle,“ míní.

Je rád, že se zadavatelům jeho hlas a projev líbí, ale pomalu je už nestíhá uspokojovat. Nicméně svému otci Viktorovi Preissovi přebytky nedohazuje. „Tatínek trošku zlenivěl, do ničeho se mu moc nechce. Občas si akorát zajede do rozhlasu, ten má stále rád a tam pracuje na nějaké dramatické tvorbě s lidmi, se kterými je mu dobře. Jenomže generace, na kterou byl zvyklý, už pomalu z tohoto světa odchází a s mladými režiséry se tolik nezná, nebo neslyší úplně na jejich požadavky. Takže se ta jeho práce zredukovala,“ prozrazuje Martin na svého otce.

Vondráčková a Preiss převzali Thálii, ovace sklidil Alfred Strejček

Ale je to podle něj pochopitelné, za rok otci bude osmdesát. Je rád doma, v klidu, kde maluje svoje pozitivistické obrázky, o které je velký zájem,“ říká dále Martin Preiss. Prodává je v galerii v Úštěku, kde jsou jeho díla v dobré společnosti – ať už Ivy Hüttnerové či Adolfa Borna.

Výtvarné umění provází Preissovy už několik generací. „Dědeček mého otce byl akademický malíř, učil na Akademii výtvarných umění, tam to asi začalo. A v průběhu života jsme malovali více či méně úspěšně všichni. Ale já to beru jenom jako takovou arteterapii, jednou za čtvrt roku to na mě přijde a něco vytvořím,“ vypráví o své výtvarné činnosti.

„Myslím, že se to lidem líbí, spousta jich už projevila zájem ty obrazy ode mě koupit. Ale já k nim mám osobní vztah. Symbolizují pro mě určité období nebo situaci, ve které jsem je maloval, takže pokud si někoho vážím a hodně mi na něm záleží, tak mu obraz věnuji, ale většinou si je nechávám,“ dodává.

Na rozdíl od Viktora Preisse jeho manželka Jana Preissová stále ještě hraje. Více než tři desetiletí je členkou Národního divadla. „Zaplaťpánbůh, že je činná, byť těch sil ubývá a je to pro ni stále náročnější. Vždycky, když odchází z domova, tak z legrace říkáme, že umírá. V tu chvíli je pro ni nepředstavitelné, že by měla vystoupit na jevišti. Ale pak jakoby střihem - což je taková zvláštní terapie divadlem - ožije, začne myslet na něco úplně jiného a hraje,“ vypráví. „Veškeré natáčení už ale odmítá, nechce, aby se na ni lidi dívali, když už je stará, takže má jen to divadlo. A to je dobře, jinak by doma zešílela nudou,“ dodává.

OBRAZEM: Jak šel čas s půvabnou herečkou Janou Preissovou

Vzhledem k věku sužují Janu Preissovou všelijaké bolesti a zároveň trpí nervozitou, aby všechno dobře dopadlo. Ale nakonec je schopná zachránit celé představení, když například kolegovi selže paměť. „Stalo se to nedávno, její bývalý spolužák skočil (vynechal) stránku a vůbec o tom nevěděl. A ona byl schopná tu situaci dohrát tak, aby mohli vůbec pokračovat. Zachovala chladnou hlavu, v tomhle je zase pragmatik,“ říká Martin Preiss.

Jeho druhá manželka Martina Preissová, s níž vychovává dva syny, má kořeny na vesnici. Ale ani Martin se nepovažuje za ryze městské dítě. „Sice jsem se narodil na Vinohradech, ale žil jsem tam jenom do pěti let. Pak jsem jsme se odstěhovali do Kunratic a já chodil dva kilometry pěšky do školy. Dneska je to jedna z nejžádanějších čtvrtí, ale tenkrát to byla periférie a já dělal to, co každý druhý kluk odtamtud. Lezl jsem po stromech, běhal po polích, která jsou dneska zastavěná…,“ vzpomíná na své dětství.

„A kromě toho jsem celé léto trávil s rodiči na chalupě v jižních Čechách, kde jsem mezi vesnickými kluky takzvaně zvlčil. Naučil jsem se všechny lumpárny, ale taky chytat ryby rukama. Takže k vesnici jsem měl vždycky blízko, ale co se mi strašně líbí na mé ženě a její rodině, je ta jejich zemitost. To, že jsou s tím krajem, ze kterého pocházejí, srostlí. A že je tam určitá hrdost. Já říkám, že Moraváci jsou trošku jiný národ. Zemití, mají rádi folklór, speciálně v Martinině rodině se to hodně drží, stejně jako výroba vína. Mají krásný tři sta let starý sklep, o který se stará švagr se švagrovou a stále jsou činní v cimbálové muzice, kterou založil můj zesnulý tchán Antonín Stehlík,“ popisuje svoji vyženěnou rodinu.

„Vždycky se tam rád vracím, jediný problém je v tom, že už více než pět let abstinuji a to vinařské prostředí mi nedělá úplně dobře. Protože každý by se chtěl se mnou napít a já je musím odmítat. Ten kraj miluju, rád se tam zajedu podívat na den na dva, vidím se s rodinou a tím to končí,“ říká.

Preissová ukázala syna Matouše. Jeho duet s přítelkyní vehnal lidem slzy do očí

Ani po letech abstinence ho chuť na alkohol nepřešla. I když není nezvladatelná. „Když ujedu delší štreku na kole a vidím, že si někdo dává orosené pivko, tak neříkám, že bych na něj neměl chuť, ale dám si cokoliv jiného a ten pocit žízně zaženu tak jako tak. Ale spíš je to pro mě spojené s emočními zážitky, kdy jsem na určitých místech zažil nějaké veselí, samozřejmě podpořené alkoholem a byly to úžasné chvíle, které se už asi nebudou opakovat,“ říká otevřeně.

Pokud je v zahraničí, rád jezdí zejména do Itálie, volí nealkoholické víno. „Když jsem se po něm sháněl ve Florencii před pěti lety, všichni si klepali na čelo. Ptali se, proč jezdím do Itálie, když potřebuji nealkoholické víno, co tam vůbec dělám a dnes už ho Italové sami vyrábějí. K pršutu, sýrům a olivám se hodí skvěle,“ dodává.

Jednu z posledních audioknih, které Martin Preiss namluvil, je Vítězný oblouk od E. M. Remarquea. „Myslím, že šlo o nejtěžší věc, jakou jsem dosud dělal. Bylo to přes čtyři sta stran textu a materiálu k poslechu bylo téměř dvacet hodin. Dělali jsme to i s pauzami přes dva měsíce,“ vypráví o práci s Michalem Burešem, kterého považuje za nesmírně náročného režiséra.

„Vy na to natáčení přijdete s nějakou přípravou a on vám tu vaši představu úplně rozkope, obrátí naruby, protože jak říkám, nad tím Vítězným obloukem sleduje ještě svůj vítězný oblouk,“ usmívá se. „Podle mě je to jeden z nejlepších protiválečných románů, který je až děsivě aktuální. Jde o předválečnou Paříž, rok 1939, obsazení Sudet, přepadení Polska, nástup Hitlera k moci a všichni si stále mysleli, že se nic neděje, že válka nebude. A mně ta určitá letargie, kterou prožíváme aktuálně v naší společnosti, tu dobu nesmírně připomíná. Taky se tváříme, jako že se nás to pořád netýká.“

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Jsou ale knihy, na které je lepší se dopředu nepřipravovat. „Třeba u detektivek je žádoucí některé věci nevědět. Například kdo, proč a jak jedná, jakou má vrah motivaci… Protože pak se dostaví i pro toho interpreta během namlouvání knihy určitý moment překvapení,“ říká.

Jak bude postupovat v případě Sběratele dívek, detektivky, kterou napsal René Decastelo, ještě není známé. „Každopádně té knížce přeju úspěch a budu doufat, že to spisovateli svým projevem nezkazím, naštěstí zkušenost s detektivkami už mám,“ usmívá se.

18. května 2021
Témata: Alkohol, kniha, Itálie

Nejčtenější

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Monika Timková

Herečka a moderátorka Monika Timková pravidelně sleduje, jak se lidé svlékají v pořadu Naked Attraction. Sama zůstává oblečená, ale fanouškům dopřála několik odhalených snímků ze své dovolené. Na...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

Kdo koho „vyfasoval“ ve StarDance? Podívejte se na nové taneční páry

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za...

S alkoholem mám spojené zážitky, které se už nebudou opakovat, říká Martin Preiss

Martina Preissová a Martin Preiss

Maluje, namlouvá audioknihy a nově je Martin Preiss také prezidentem Vespa Clubu v Dolních Břežanech. Se skútrem se vydává i do zahraničí. Oblíbil si Itálii, oblast kolem Lago di Garda. Zatímco on...

23. dubna 2026

Už nehraju. Žiju hlavně v Egyptě, zamilovala jsem si poušť, říká Pogodová

Sandra Pogodová v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Sandra Pogodová (51) se v Show Jana Krause svěřila, že se herectví vzdala pro svůj nový život. Ten tráví především Egyptě s partou kamarádů beduínů a pomáhá lidem, kteří se dlouhodobě cítí...

23. dubna 2026

Kendall Jennerová opravdu není na holky. Randí s hercem Jacobem Elordim

Kendall Jennerová a Jacob Elordi

Jedna z nejžádanějších modelek světa Kendall Jennerová (30) v lednu musela vyvracet spekulace o své homosexuální orientaci. Dlouho totiž veřejně nepřiznala žádný vztah s mužem. Nyní se ukázalo, že už...

22. dubna 2026  16:18

Toto jsou finalistky castingu Hledáme Playmate 2026. Jak se vám líbí?

Finalistky castingu Hledáme Playmate 2026 na obálce magazínu Playboy (květen...

Květnové vydání magazínu Playboy přináší zásadní moment letošního castingu Hledáme Playmate. Na titulní straně pózuje všech sedm finalistek společně. Zatímco v minulých letech dostávaly finalistky...

22. dubna 2026  14:24

Bodali mě zezadu, popsal brutální útok americký herec z filmů pro dospělé

Ty Roderick

Americký herec z filmů pro dospělé Ty Roderick skončil v nemocnici po brutálním útoku, při kterém ho několikrát bodli zezadu. Napadený následně sdílel na sociálních sítích fotografie z nemocniční...

22. dubna 2026  12:07

Nejkrásnější ženou světa roku 2026 je dle magazínu People herečka Anne Hathaway

Anne Hathaway na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 (New York, 21. dubna...

Americká herečka Anne Hathaway je podle redakce magazínu People nejkrásnější ženou světa pro rok 2026. Třiačtyřicetiletá hvězda, která se brzy objeví mimo jiné ve filmu Ďábel nosí Pradu 2, však v...

22. dubna 2026  10:30

Šedesátnice Elizabeth Hurley oslavila jaro bez podprsenky mezi narcisy

Elizabeth Hurley a její super křivky. Je živoucím důkazem, že i po šedesátce...

Angličanka Elizabeth Hurley je herečka a modelka známá mimo jiné díky partnerskému vztahu s hercem Hughem Grantem. Ačkoliv nedávno oslavila šedesátku, z fotek na jejím Instagramu to rozhodně patrné...

22. dubna 2026  9:40

Spor Agáty s Ornellou? Jako holky ve čtvrté třídě, říká Žilková. Dceři chce teď pomoct

Premium
Veronika Žilková

Jsou spojeny pupeční šňůrou jednou provždy. I když se Agáta snažila před lety od matky odstřihnout, dnes je jejich pouto silnější než kdykoli dříve. „Tak je to v pořádku,“ říká Veronika Žilková,...

22. dubna 2026

Nechci v padesáti vypadat jako dvacítka, říká modelka Alena Šeredová

Alena Šeredová v magazínu Harper’s Bazaar (květen 2026)

Na konci devadesátých let patřila k nejvýraznějším tvářím své generace. Titul vicemiss České republiky v roce 1998 a účast na Miss World otevřely Aleně Šeredové (48) cestu do zahraničí, kde se...

22. dubna 2026

Madonna ztratila slavný kostým z festivalu Coachella, nabízí odměnu za nalezení

Madonna a Sabrina Carpenterová během vystoupení na festivalu Coachella. (20....

Americká popová hvězda Madonna nabízí odměnu za navrácení ztraceného oděvu, který měla na sobě při koncertech na hudebním festivalu Coachella v Kalifornii. Jedná se mimo jiné o fialovou bundu, korzet...

21. dubna 2026  19:45

Lidé jí přejí ke svatbě. Nevěřte všemu na sítích, varuje Jitka Zelenková

Jitka Zelenková

Zpěvačka Jitka Zelenková (75) se stala obětí podvodu na sociálních sítích. Přečetla si o sobě, že se vdala a s manželem nejspíš čekají miminko. V dalším příspěvku zase leží v nemocnici na kapačkách....

21. dubna 2026  17:33

Bohdan Tůma zavzpomínal, jak daboval erotické filmy s Jaroslavou Obermaierovou

Bohdan Tůma v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Bohdan Tůma (58) je nejproduktivnější český dabér. Má na kontě 15 tisíc filmů. Jeho hlasem mluví Brandon Walsh, Semir z Kobry 11, ale i protivný Alzák. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznal, že v...

21. dubna 2026  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.