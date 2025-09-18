Ženy miluju, ale mnohdy jim nerozumím. A tak je to v pořádku, říká Martin Pechlát

Premium

Fotogalerie 15

Martin Pechlát. Nemáte talent, slyšel při přijímačkách na DAMU. Neuspěl a ze smutku se opil. Teď je jedním z nejobsazovanějších herců. Má dvacet představení měsíčně, za rok natočil tři filmy a televize vysílá seriál, v němž má hlavní roli. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Scarlett Wilková
  20:00
Nemáte talent, slyšel při přijímačkách na DAMU. Neuspěl a ze smutku se opil. Teď je Martin Pechlát jedním z nejobsazovanějších herců. Má dvacet představení měsíčně, za rok natočil tři filmy a televize vysílá seriál, v němž má hlavní roli.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když jste se hlásil na DAMU, asi jste nesnil o tom, že vás budou lidi poznávat na ulici a své fotky uvidíte v časopisech.
Ne, takové představy jsem opravdu neměl.

A jaké jste měl?
Měl jsem cíl stát se dobrým hercem. Představoval jsem si, že by bylo krásné, kdyby se jednou říkalo: ten Martin Pechlát, to je dobrý herec. To byla taková moje meta. Ale nad tím, že si mě třeba někdo všimne na ulici, jsem nepřemýšlel.

Několik křiklounů může společně vytvořit sílu. Najednou jsou ti křiklouni v parlamentu, zastupují nás a my se divíme.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Ženy miluju, ale mnohdy jim nerozumím. A tak je to v pořádku, říká Martin Pechlát

Premium

Nemáte talent, slyšel při přijímačkách na DAMU. Neuspěl a ze smutku se opil. Teď je Martin Pechlát jedním z nejobsazovanějších herců. Má dvacet představení měsíčně, za rok natočil tři filmy a...

18. září 2025

Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland

Tom Holland, známý hlavně jako filmový Spider-Man, poprvé veřejně promluvil o tom, že má ADHD a dyslexii. Svěřil se, že mu tyto poruchy komplikují práci, zejména při přípravě a budování nových...

18. září 2025

Jsem těhotná, oznámila raperka Cardi B. Čtvrté dítě čeká s hráčem NFL

Zpěvačka a raperka Cardi B (32) oznámila radostnou novinu. S přítelem Stefonem Diggsem (31), hráčem amerického fotbalu za New England Patriots čekají první dítě. Vztah oba veřejně potvrdili letos v...

18. září 2025  10:15

Děti si pořídila až po padesátce. Změnily mi vnímání světa, říká Campbellová

Naomi Campbellová (55) je britská modelka, herečka, zpěvačka a spisovatelka. S modelingem začala v patnácti letech a ve své době byla jednou z šesti supermodelek své generace. Dnes se však už...

18. září 2025  9:15

Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku

Vivian Wilsonová (21), transgender dcera miliardáře Elona Muska, se poprvé představila v roli modelky. V aktuálním rozhovoru promluvila také o tom, proč se při návštěvách gay barů převléká do různých...

18. září 2025

Byla jsem karikatura. Teď si konečně žiju po svém, říká Pamela Andersonová

Sexsymbol devadesátek, který se stal obětí bulváru, domácího násilí a úniku intimního videa. Pamela Andersonová prošla pádem, o jakém se psalo po celém světě. Dnes, ve svých osmapadesáti, se vrací ...

18. září 2025

Soukromí Roberta Redforda: dvě manželky a zástup zamilovaných kolegyň

Robert Redford, jedna z nejzářivějších hollywoodských hvězd, proslul svým šarmem a hereckým talentem. Přestože si po celý život pečlivě chránil své soukromí, čas od času se podařilo nahlédnout do...

17. září 2025  16:53

„Zůstaň doma, starče!“ Příkrá slova na adresu Jiřího Dvořáka ve StarDance Tour

Účast ve StarDance tour, která začíná 27. září 2025, přislíbili nejen čerství králové a královny tanečního parketu, ale i účastníci starších řad. A mnohé od jejich účasti ve StarDance dělí několik,...

17. září 2025  15:30

Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod se jí podařilo utajit

Česká vítězka světové soutěže krásy Miss World Krystyna Pyszková (26) je maminkou. S miliardářem Byronem Baciocchim mají dceru Auroru. Modelka své první dítě přivedla na svět před pár dny v Česku,...

17. září 2025  13:09,  aktualizováno  15:06

Jsem šťastná, říká Nývltová o svatbě s Ramadanem. V Česku ale neplatí

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a její snoubenec Eddie Ramadan (36) se vzali. Pochlubili se tím na sociálních sítích. Jejich syrská svatba ovšem v Česku neplatí a příští rok proto budou mít ještě jednu.

17. září 2025  14:30

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 656 volných pozic

Dělala jsem sendviče i pro jeho prostitutky, vzpomíná exmanželka Charlieho Sheena

Americký herec Charlie Sheen (60) v novém dokumentu s názvem Alias Charlie Sheen odhalil těžké životní chvíle a zavzpomínal na nelehký boj se závislostí. Jeho bývalá manželka, herečka Denise...

17. září 2025  12:15

Princezna Kate ctí královskou symboliku. Na pohřbu měla perly Alžběty II.

Princezna Kate na úterním pohřbu a zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine opět ukázala, že ctí dlouholeté královské tradice a symboliku. Měla šperky z perel, které jsou v Británii spojovány se...

17. září 2025  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.