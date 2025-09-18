Když jste se hlásil na DAMU, asi jste nesnil o tom, že vás budou lidi poznávat na ulici a své fotky uvidíte v časopisech.
Ne, takové představy jsem opravdu neměl.
A jaké jste měl?
Měl jsem cíl stát se dobrým hercem. Představoval jsem si, že by bylo krásné, kdyby se jednou říkalo: ten Martin Pechlát, to je dobrý herec. To byla taková moje meta. Ale nad tím, že si mě třeba někdo všimne na ulici, jsem nepřemýšlel.
Několik křiklounů může společně vytvořit sílu. Najednou jsou ti křiklouni v parlamentu, zastupují nás a my se divíme.