Musím se podřizovat, říká zpěvačka Nykki o vztahu s hvězdou NHL Nečasem

„Martin mě furt uháněl. Začalo to tím, že mi napsal na sociálních sítích,“ vzpomíná na začátky vztahu zpěvačka Nykki. „Nevím, jak jsem na ni přišel, brouzdal jsem a narazil jsem na ni. Napsal jsem jí. Pak jsem přestal, byl jsem v Americe, byl covid. Pak jsme se potkali a dali se dohromady. Potkali jsme se v covidu na nějaké soukromé akci,“ vypráví hokejista NHL Martin Nečas.

„Nejdřív jsme si psali a facetimovali. Já jsem si už myslela, že spolu chodíme. Zeptala jsem se ho, jestli spolu chodíme, a on mi řekl, že ne. Tak jsem přestala odepisovat. Tak pak přiletěl do Prahy a chtěl mě vidět. Pak jsme šli na tu party. Sedla jsem si na gauč, on si sedl vedle mě, a byla jsem tak nervózní, že jsem se na něj ani nemohla otočit. Pořád jsem se dívala na svoje tenisky. I když jsem s ním předtím strávila třeba čtyřicet hodin na Facetimu,“ popsala zpěvačka s tím, že se jí tehdy stal i pořádný trapas. „Hrozně mi tam ten večer tekla krev z nosu, takže jsem ho pokrvácela,“ doplnila.

„Já už jsem byl trochu v náladě,“ dodal Nečas, který působí jako útočník v týmu Carolina Hurricanes. Vztah na dálku provozovat nehodlali, takže se Nykki vydala za ním.

„Přestěhovala jsem se do Ameriky. Už tři roky tam jsem. První rok strašný. Ten přesun byl nepříjemný, těžký. Druhý rok lepší, a teď už se tam zpátky i těším,“ popsala zpěvačka, pro kterou to byla velká změna. „S profesionálním hokejistou je to těžký, pořád se musím podřizovat,“ postěžovala si Nykki. „Byla zvyklá odmalička, že všechnu pozornost má ona. Když se přestěhovala do Ameriky, musela se podřídit, protože pozornost z okolí byla spíš na mě. Tak s tím trošku bojovala,“ vysvětlil Nečas.