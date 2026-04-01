Teď vás lze často potkat v metru linky C, protože Dejvické divadlo načas přesídlilo do bývalého multikina Galaxie na Jižním Městě. Jakpak se tady v nových prostorách zabydlujete?
Celkem dobře. Už loni v červnu proběhly tři testovací představení, aby se všechno mohlo přes léto ještě technicky doladit, a od září už tady hrajeme naplno. Jeviště i sál jsou širší a akustika náročnější, hodně věcí se řešilo za pochodu, ale umíme se přizpůsobit. Léta jezdíme na zájezdy a hrajeme i ve velkých sálech, takže to nebyl až takový šok. Musím pochválit techniky, holky z garderobiéry a prostě všechny, kdo se zasloužili o přesun všech věcí a vytvoření divadla v holých prostorách bývalého multikina. Díky nim jsme se v Galaxii zabydleli poměrně rychle.
Hrál jsem sice v mnoha filmech, i v oceněných filmech, ale nemůžu říct, že to byly ty velké klády. Třeba ve mně producenti a režiséři tenhle potenciál nevidí.