„Nejsou to zaražený prdíky, jak jsem si myslel. Nakonec je to zánět slinivky, budu tu asi dýl,“ oznámil Mikýř.
„Do komentářů mi můžete posílat recepty na pankreatickou dietu, budou se hodit,“ napsal svým sledujícím, kterých má na Instagramu přes 450 tisíc.
Jeden z nich se ho zeptal, jestli to nemá z oslavy po předávání cen Anděl a Mikýř odpověděl, že to tak „velice pravděpodobně je.“
Zánět slinivky, který se projevuje silnou bolestí v nadbřišku, často vystřelující do zad, zvracením a horečkou, může být způsoben mimo jiné i nadměrnou konzumací alkoholu.
Ani v nemocnici ale Mikýř neztrácí humor. Fanouškům natočil pohled z okna přímo na hřbitov. „Musím říct, že tahle nemocnice dokáže motivovat pacienty, aby se uzdravili rychle,“ řekl k tomu.
Brzké uzdravení mu kromě fanoušků popřáli i kolegové z reality show Survivor herečka Ivana Jirešová nebo tanečník Martin Prágr.
Mikýřova hospitalizace bude mít vliv na projekty, které rozjel. Ubezpečil fanoušky, že se svůj pořad Mikýřova úžasná pouť internetem snaží zachránit. Do podcastu Zweist našel Vladimír Čapek místo Mikýře „solidní náhradu“ a zbytek bude muset počkat.