Má se dobře, ale deprese ho neopouští. Martin Maxa odmítá léky

Sotva přišel na party, všichni přítomní ho začali zbavovat zvířecích chlupů. „To mám od koček. Čtyřnohých,“ omlouval se. Martin Maxa rozšířil svůj zvěřinec. Už nežije jenom s Tlustoprdem, ale i s Klukem, kterého si pořídil, když mu starší kocour zdrhl.
Martin Maxa si svůj dům zamiloval.

Martin Maxa na křtu videoklipu Who Is What zpěvačky Heather (9. října 2024)
Martin Maxa (Praha, 9. října 2024)
Palmy na terase přežijí i tuhé zimy.
„Tlustoprd mi utekl, dva měsíce a půl měsíce byl nezvěstný. Nikdy předtím to neudělal, tak už jsem nepočítal s tím, že se doma objeví a pořídil si další kočku. Byla to náhoda, zrovna mi volal kamarád, že má k dispozici koťata a poslal mi fotky mourka, který se mi moc líbil. Tak jsem si ho vzal. A čtrnáct dní nato se mi vrátil Tlustoprd,“ popisuje zpěvák Martin Maxa.

Od té doma je v jeho staromládenecké domácnosti dusno. Kocouři se navzájem nesnášejí. „Když Tlustoprd viděl doma to malé kotě, které je strašně živé, byl opravdu bez nálady. Okamžitě po něm šel. Pak se to postupně srovnávalo a teď už si aspoň vzájemně neubližují,“ vypráví.

Ztrátu Tlustoprda nenechal jen tak. Vyhlásil po něm pátrání na Facebooku i Instagramu. „Přišla mi spousta zpráv že, byl někde viděn. Ale než jsem na to místo vždycky dojel, byl už jinde. Je docela snadno rozpoznatelný, protože nemá ocas. Už jsem ho takového dostal,“ říká.

„Původně žil v domě s nějakou starou paní, která zemřela a její příbuzní, kteří věděli, že jsem milovníkem koček, se mě zeptali, jestli nechci dospělého kocoura, že chudák zůstal sám. Já ho moc nechtěl, protože si rád kočky sám vychovávám, ale nakonec jsem si ho vzal,“ vypráví Maxa, který tudíž ani neví, jak je Tlustoprd starý.

„Už je u mě skoro dva roky. Není agresivní, ale ani moc přítulný na rozdíl od toho předchozího. To byl úplný mazlíček. Kdežto tohle je velký kocour, hodný, ale odtud-potud,“ rekapituluje.

Všechny kočky Maxa odjakživa rozmazluje. „Dávám jim dobroty. Samozřejmě není kapsička jako kapsička. Vysledoval jsem, že jim chutnají ty s kuřecím masem. A granule musí mít samozřejmě taky ty lepší,“ usmívá se.

Už od svých dvaceti, kdy si pořídil první zvíře, má vždycky jenom kocoury. „Kdybych měl kočku, tak už jsem vlastně v páru, zadaný,“ usmívá se. „S kocourem je to jiné. Jsme takoví dva kámoši. Ten, kdo žije s kočkami si musí uvědomit, že nikdy nejde o vztah páníčka a podřízeného, vždycky jsou to dva páničci,“ vysvětluje.

Doteď neví, proč Tlustoprd utekl ani co ho přivedlo zpátky domů. „Prostě se najednou rozhodl vrátit se. Samozřejmě jsem mu vynadal, ale jemu je to jedno. Je stejný jako já, svobodomyslný. Viděl jsem v jeho očích: Co ty mi budeš vykládat?,“ směje se.

S Tlustoprdem i Klukem žije v hotelovém komplexu v Roudnici nad Labem, který vlastní. K pronájmu je tam osm pokojů, přičemž Maxa si pro sebe vyčlenil celé jedno křídlo s obrovskou terasou. „Svoje kočky do hotelové části nepouštím. Už proto, aby tam něco neprovedly, jsou to darebáci,“ říká. O hotel se mu stará houslistka Jolana Szajewska, která mluví pěti jazyky a má s hotelnictvím velké zkušenosti. Zároveň spolu koncertují a nedávno ho doprovodila na party Fandy Kanapky, který představoval nové produkty ze své kuchyně.

Palmy na terase přežijí i tuhé zimy.

„Tu nemovitost jsem měl už dlouho předtím, než jsem se pustil do renovace. Bavilo mě předělávat ji. Kdysi jsem vystudoval architekturu, tak jsem se v tom trošku realizoval,“ říká. „Je to udělané v koloniálním a rustikálním stylu. Používal jsem přírodní materiály a lidem se tam moc líbím“ pochvaluje si.

Fyzická práce mu pomáhá zbavit se depresí, kterými trpí už do střední školy. „Nikdy jsem s tím nebyl u lékaře ani nebral antidepresiva. Musím ale pořád něco dělat. Naštěstí mě práce baví. Když se unavím, deprese odejdou a je mi nějakou dobu dobře. Pak ale zaútočí znova a člověk vůbec neví, proč. V podstatě si nemůžu na nic stěžovat, mám víc, než bych si zasloužil a stejně to zničehonic zase přijde,“ popisuje svoje trápení Maxa, který má s bývalými partnerkami celkem tři děti a je už i dědečkem. Teď se chystá hotelový areál rozšiřovat, takže fyzické aktivity bude mít dost a kdyby neměl do čeho píchnout, půjde se „zničit“ do posilovny.

„Mám to už vyzkoušené. Jakmile je psychika nějaká poškozená, jediným lékem je fyzická námaha. Pak je najednou všechno snesitelnější,“ říká.

V době své největší slávy se umístil na třetím místě ve Zlatém Slavíkovi a dokonce si zahrál ve filmu Kameňák. „Vzpomínám na něj rád. Točil se v Týně nad Vltavou a produkce mě ubytovala v místní vinotéce. Takže udělali kozla zahradníkem,“ směje se. „Vždycky jsem dotočil a šel na vínečko. Bylo to nádherné, ta vinotéka byla hned u Vltavy. Teď jsem se potkal někde s Helenou Vondráčkovou (měli spolu líbací scénu ve filmu, pozn. red.), tak jsme zavzpomínali,“ vypráví.

Svému skvělému umístění v žebříčku popularity sám dodnes nerozumí. „Mám to zasunuté někde ve vzpomínkách, ale nestavím na tom svoji kariéru. Ta doba se navíc tak změnila… Přijde mi, že na hudební scéně, vlastně v šoubyznysu obecně, dnes chybí opravdové osobnosti,“ říká. „Měl jsem to štěstí, že jsem byl svědkem soumraku českého šoubyznysu. Po roce 2000 jsem se se všemi těmi umělci potkal a seznámil a choval k nim velkou úctu. Když pak postupně odcházeli, bylo mi to strašně líto, protože po každém z nich tady zůstala obrovská díra. Nikdo z mladých ji nezaplnil, což je smutné,“ dodává.

Sošku „slavíka“ má v Litvínově. „Zůstal v domě, kde teď bydlí můj syn. Tam jsem nechal všechny tyhle propriety,“ říká Maxa.

Vstoupit do diskuse

