Brácha je na světě díky mně. Na statku spolu zestárneme, říká Martin Kraus

Ondřej Kraus o bratrovi a herectví

MY DVA A NOVÝ SERIÁL

V seriálu O lidech a koních hraju žokeje Marka, jednu z hlavních postav. Jsem synem Michala Dlouhého, což bylo moc fajn. Bráchu mi hraje Marek Lambora.

(Martin: Já se spíš mihnu, ale hezky mihnu. Představuju trochu záporáka.)

Poprvé v životě jsme se potkali na place. Máme krásnou scénu, kdy bráchu vykopu ze stáje.

Ondřej Kraus Ondřej Kraus Bratři hrají v novém seriálu televize Prima O lidech a koních. Jde o logický výběr, protože od dětství žijí na rodinném statku poblíž Orlické přehrady. Před lety provázeli dokumentem Českem na koňském hřbetu. Ondřej nyní bude hrát i v seriálu Kamarádi. Má stálé angažmá v Divadle na Vinohradech. Jeho manželkou je herečka Šárka Krausová, dřív Vaculíková.

KDO JE ČASTĚJI V SEDLE

Určitě já, koňmi žiju. Buď jsem na jevišti a před kamerou, nebo v sedle. Bráchu daleko víc baví auta a motorky, což mně nic neříká. Do debaty o autech můžu přispět leda tak poznámkou, jestli se mi nějaké líbí, nebo ne. Kdežto on je úplně zasvěcený.

JAK ČASTO ZÁVODÍM

Posledních pět let se parkurovému závodění věnuju intenzivně. Snažím se absolvovat alespoň dva závody měsíčně, ale většinou na ně vyrážím každý víkend.

(Martin: Smáli jsme se Vaškovi Vydrovi, že do divadla chodí v rajtkách. Ondra je teď úplně stejný.)

Zároveň jako instruktor další jezdce na závody připravuju. Loni zaznamenal celý náš oddíl asi 230 závodních startů, což je hodně.

KOLIK MÁME KONÍ

Aktuálně se staráme o 55 koní. U nás kam se podíváte, kam vstoupíte, tam narazíte na koně. K tomu máme psa a čtyři kočky. Nejsme taková ta typická farma se slepicemi a tak, jak si asi leckdo představuje.

ZA CO SI MARTINA VÁŽÍM

Že je takový, jaký je. Mám v sobě určitou intelektuálnost, která může člověka v některých situacích omezovat. Proto vedle sebe potřebuju někoho, kdo dokáže říct: Ale prosím tě, jdi do toho, nějak to dopadne. Martin je vždycky první, za kým jdu, když mám trable. A pokaždé mám u něj dveře otevřené.

KDO JE KOMU PODOBNÝ

Já jsem víc do táty čili do rodu Krausů, brácha do mámy čili do Bosáků.

(Martin: A nemrzí tě, že taky nevypadáš jako Belmondo?)

Hele, mě by docela zajímalo, koho vůbec napadlo, že jsi český Belmondo. Vždyť to byl docela pěkný chlap.

ČÍM MŮŽEME JINÉ ŠTVÁT

Jsme dost náladoví. Blbě se vyspíme a celý den je na draka. Hlavně naše protějšky to s námi mají těžké. Vlastnost, se kterou těžko něco uděláme. Určitě jsme ji nezdědili po tátovi, protože on je nonstop svítící sluníčko, až je to divné. Pořád se směje, s ničím a s nikým nemá problém, každý ho má rád.

S ČÍM NEKAMARÁDÍM

S moderními technologiemi, nic mi neříkají. Jsem prostě obyčejný venkovský balík.

Martin Kraus o statku a práci

VÝVOJ NAŠEHO VZTAHU

Předně musím říct, že brácha je na světě díky mně. Bylo mi na statku smutno, moc jsem si přál sourozence. Rodiče mi vyhověli s tím, že se budu starat. Takže já žehlil i pleny. Pořád jsem ho měl na krku. Když šel do puberty, docela mi lezl na nervy a měl jsem potřebu ho vychovávat. Teď jsme velcí parťáci. Myslím, že spolu na statku zestárneme.

Martin Kraus Martin Kraus Má životopis bohatý na filmy i seriály. V roce 2012 dostal cenu TýTý v kategorii Objev roku. Oba bratři vystudovali JAMU. Než na ni Martin nastoupil, pracoval jako pojišťovák, osobní řidič či v Anglii u koní. Je hercem na volné noze a tátou tří dětí. „Na vysvětlenou, já mám syna z předchozího vztahu, moje paní dceru a společně máme dceru.“

SPOLEČNÝ ŽIVOT NA STATKU

Žijeme tu tři rodiny pěkně spolu. Každý máme takzvaně svoji lednici, abychom se nepřestali mít rádi. Statek je tátova hlavní obživa, s bráchou pomáháme. Brácha jezdí koně a trénuje, mě baví kydat hnůj a na traktoru objíždět pozemky. Máme 55 hektarů.

(Ondřej: Tolik?)

No jasně.

(Ondřej: To se podívejte, jaký máme grunt.)

Je evidentní, kdo na nich tráví víc času a má přehled.

PROČ JSME OBA HERCI

U mě za to může Belmondo, respektive jeho autobiografie. Hodně mě ovlivnila. Když se začalo říkat, že jsem mu podobný, chvíli mi to lichotilo. No a pak jsem inspiroval bráchu.

(Ondřej: Jo, protože mě by taková blbost těžko napadla.)

Jak my jsme oba rádi za statek. Mít jenom hraní, hrábne nám.

ZA CO ONDRA ZASLOUŽÍ OBDIV

(Ondřej: Hm, to než vyjmenuješ.)

Běž na záchod a neposlouchej. Mě baví jeho inteligence. Je velmi chytrý, sečtělý. Má přehled o všem možném. Já žiju přítomným okamžikem a tak nějak čekám, jak to dopadne.

JAKÝ JE STRÝC

Docela na nic, protože skoro nemá čas. Ale když už ho má, musím za jeho strejdování smeknout. Brácha dokáže v lidech číst a ví, čím jim udělat radost. Třeba mého syna vzal nedávno do barber shopu. Filip od té doby o ničem jiném nemluví. Já bych na něco takového nepřišel.

(Ondřej: Musíš své děti někdy poslouchat.)

A holky se v bráchovi vidí, protože milují koně a on je famózní jezdec.

KDY BYL ZE MĚ ZEDNÍK

Se ženou jsme na statku postavili dva apartmány. Jeden pro větší počet lidí a druhý romantický se sauničkou, vířivkou... Pronajímáme je. Pravda, je na nich hodně znát můj zednický rukopis. Málo z toho, co mělo být rovné, rovné je. Ale má to duši. Nemám holt tak šikovné ruce jako táta.

JAK TO MÁM S HERECTVÍM

Musím naprosto vážně říct, že mě baví snad čím dál víc. Po covidu si práce i diváků víc vážím, protože pandemie nám v branži dala sakra za uši. Jsem skoro čistě zájezdový herec, mám i šestnáct představení do měsíce. Manželka je veterinářka. Někdy si z ní dělám srandu, že kdyby se líp učila, taky mohla být placená za blbnutí na prknech.