Přijali ho, a jak vzpomíná na první chvíle? „Byl jsem doslova jako Alenka v říši divů. Žádné lavice, tabule, spousta místa, velká okna a klavír Petrof. To jsou moje první zážitky. Profesoři mi po čase přiznali, že jsem byl absolutně čistý, neobroubený materiál s vykulenýma očima dítěte, který si tak moc chtělo hrát, že byla radost s ním pracovat,“ směje se herec Martin Kraus, který se svým bratrem Ondřejem získal roli v seriálu O lidech a koních.
Co vám proběhlo hlavou, když jste tu nabídku dostal? Asi jste neváhal...
Upřímně řečeno, nejsem taková hvězda, která by se přehrabovala desítkami nabízených scénářů. Mám pokaždé obrovskou radost, když mě někdo osloví, a nestalo se mi, že bych po přečtení scénáře práci odmítl. Ovšem nabídka role, která je okořeněná profesí, jíž jste odkojeni – tím samozřejmě myslím jezdecký sport a koně vůbec –, a možnost konečně si zahrát s bráchou, to bylo prostě za odměnu. Ještě jednou za to moc děkuji.
To, že jsem zkusil několik profesí, mi dalo zodpovědnost a úctu k práci, potažmo k hodnotě peněz.