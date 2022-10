Belmondo mě inspiroval k herectví. A ten pokus vyšel, říká Martin Kraus

Už je to víc než rok, co se Martin Kraus utajeně, bez pozornosti médií, oženil s veterinářkou Petrou, s níž se znal téměř od dětství. Bouřlivá léta a bujaré večírky tak má už za sebou a poctivě se věnuje ženě a dětem. Jen s tou rodinnou dovolenou u moře to není tak jednoduché. Někdejší televizní objev roku 2012 v anketě TýTý totiž nemá rád létání, a pokud to jde, vyhne se mu.

Po herecké dráze jste na rozdíl od mnoha svých kolegů nesnil od dětství. Čím jste tedy chtěl být jako malý kluk?

Prý jsem si jako malý často hrál na Karla Gotta. Jsem odkojený na Gottovi, Marušce Rottrové, Olympiku a dodnes mám rád Jirku Korna. Mám rád tu starší éru muzikantů. Sám sice zpívám příšerně, ale strašně rád.

Stát se třeba pilotem, vojákem či policistou vás tedy jako kluka nelákalo?

Ne, nikdy. Ale teď, když mě na natáčení pro festival Life! navlékli do uniformy pilota, tak musím říct, že to vypadá hezky. (smích) Uniformy mě jinak vůbec nelákaly, i když musím říct, že jsou slušivé a ženský na to asi letí.

Kdy se tedy zrodila myšlenka, že byste mohl být hercem?

Vyrostl jsem na dobrých českých filmech a hlavně na filmech s Jean-Paul Belmondem. Právě ten „Belmonďák“ mě inspiroval. Možná to vyzní hloupě, ale kdysi jsem dostal knížku, jeho autobiografii, kterou jsem přečetl jedním dechem a v nějakých dvaceti letech jsem si řekl, že je to možná ta cesta, kterou bych mohl jít. Zkusil jsem to a ono to vyšlo.

Anna Veselá alias Annie Camel, Ondřej Sokol, Eva Decastelo a Martin Kraus při natáčení klipu pro festival Life! (Praha, 20. září 2022)

Na DAMU vás nepřijali, tak jste se vydal na JAMU do Brna. Čím jste přesvědčil komisi, že máte talent?

Bylo několik kol a chtěli nejdříve nějaký monolog, pak nějakou píseň, a když jsem začal zpívat, tak to se hodně smáli. Ve finále, když už šlo o to, jestli mě vezmou, nebo ne, tak po mně chtěli, abych se rozčílil, abych se naštval, no a já to tam zdemoloval. Rozmlátil jsem židli o zem, převrhl kafe a rozbil nějaké skleničky. Tak mě raději vzali. (smích)

Čím jste měl být původně?

Vystudoval jsem strojní průmyslovku, takže jsem dnes asi mohl být nějaký technik.

A věnoval jste se někdy strojařině?

Nikdy, po škole jsem toho přitom vyzkoušel spoustu. Dělal jsem za barem, jezdil jako osobní šofér, pracoval coby pojišťovací agent a pak jsem byl s kamarádem v Anglii. Měl jsem pocit, že tam okusím nějaké velké dobrodružství, což se úplně nestalo. Makal jsem tam u koní, a právě tam jsem četl tu knížku o Belmondovi, a tam jsem se rozhodl, že to prostě prubnu, a měl jsem prostě kliku a dostal jsem se na JAMU.

Martin Kraus v seriálu Svatby v Benátkách (2014)

Již brzy vás uvidíme v upoutávkách na brněnský festival, kde hrajete s Ondřejem Sokolem pilota, což tedy jak už víme, nebylo vaše vysněné povolání. Jak to tedy máte s létáním ve skutečnosti?

Já se toho bojím a mám obrovský respekt. Letěl jsem všehovšudy i s cestou zpět asi čtyřikrát. Musím říct, že úplně těm velkým mašinám nevěřím. Je to obrovský adrenalin, jak se letadlo zvedne, když už pak letí, tak je to v pohodě, ale když přistává, tak znovu nemám dobrý pocit. Není to pro mne úplně dobrý zážitek. Ale tady to byla role pilota, který si hraje, že je Tom Cruise – a není Tom Cruise. Takže mým úkolem bylo dobře machrovat, skákat z letadla a tančit. Musím říct, že machrování mi docela šlo, a když jsem začal tancovat, strhl jsem dav. Jak jsem říkal, vydal jsem ze sebe všechno, což jsem zjistil i doma, když mi chyběly části oděvu. (smích)

Vryl se vám do paměti z vašeho prvního letu nějaký zážitek?

Poprvé jsem letěl ve svých sedmnácti nebo osmnácti letech a je mi skoro čtyřicet. Bylo to obrovské a doteď na to vzpomínám. Druhá cesta, ta zpáteční, byla o něco lepší, ale mám z toho respekt, jak už jsem říkal. Jsem takový ostražitý, vadí mi, když to nemám jakoby pod kontrolou. Když už letíme, tak je to super, to už je v pohodě. Prostě mě pořád hlava nebere, že se tak obrovská mašina může zvednout. Jak to letadlo přidává, pak se to zvedne. Létání nemám pod kůží, ale fascinuje mě a strašně mě láká skočit si s padákem.

To byste se ale musel vznést letadlem?

Nooo. Kdo ví, leze mi úplně mráz po zádech.

Martin Kraus ■ Narodil se 22. března 1983 v Praze. ■ Vystudoval Strojní průmyslovou školu v Příbrami a poté JAMU v Brně. ■ Ještě na škole hrál v pohádce Zdeňka Zelenky Kouzla králů, v roce 2012 získal cenu TýTý za objev roku. ■ Zahrál si v řadě úspěšných seriálů (Ulice, Vyprávěj, Cesty domů, Krejzovi, Svatby v Benátkách atd.). Účinkuje také v divadlech - v Celetné, na Vinohradech, v Kalichu, v Řeznické či třeba U Hasičů. ■ Věnuje se také chovu koní a jízdě na nich. Má dvě děti, syna Filipa a dceru Annu.

Takže na dovolenou do vzdálenějších krajů se asi nevydáte, či ano?

Na dovolenou jezdíme autem, ale plánujeme, že příští rok poletíme. A už teď se bojím. Ovšem pochopitelně jsem ten otec od té rodiny, který jde příkladem, tak musím naopak říkat dětem, to je v pohodě. Na druhou stranu se vůbec nebojím výšek, lákají mě a baví.

Vylezl byste na komín?

Jasně. Vyrůstal jsem na venkově, takže mě stromy i střechy baví a lákají. Po komínech běhám s oblibou. Mám to rád. Nemám z nich úplně respekt.

Říká se, že jste odpovědný otec, kterého už večírky nelákají, raději se prý věnujete rodině, svým potomkům. Jak s nimi nejčastěji trávíte čas?

Ano, dnes už dávám přednost pohodě a klídečku a snažím se co nejvíce věnovat dětem. Bydlíme na venkově, kde je obrovská svoboda a čistý vzduch. Hodně času trávíme u koní, jezdíme na výlety, sportujeme, ale hrajeme si třeba i na loupežníky a jinak blbneme.

Čemu se rád věnujete, když nepracujete nebo nejste zrovna s dětmi?

Jezdil jsem dříve motokros, motorky mě stále baví. Jezdím na čtyřkolce a samozřejmě, i když se opakuji, jezdím hodně a rád na koních.

Vraťme se ještě k divadlu, kde vás můžeme vidět?

V lednu jsme na scéně Divadla Metro začali s Martinem Zounarem, Danielou Šinkorovou a dalšími hrát představení Dva nahatý chlapi, které budeme hrát i na silvestra. Máme tam jednu opravdu choulostivou scénu. A je to určitě dost vtipný, když si představíte nahatého Martina Zounara a mě. Pak ještě hraju třeba ve hře Osm eur na hodinu a se Sašou Rašilovem nebo Martinem Písaříkem mne můžete vidět ve hře Už tě mám dost.

V soutěži Roztančené divadlo aneb Když herci tančí jste reprezentoval Divadlo Metro, je to taková obdoba StarDance. Jaký jste tanečník?

Tančím s Veronikou Saic (za svobodna Šmiková - pozn. red.) latinskoamerické tance, které odpovídají mému temperamentu, ale v mém podání to je spíše takové blbnutí. Snažím se pod dohledem Veroniky jen napodobovat Swayzeho a Travoltu. Není to moje silná stránka, ale tančím rád.