Musela jsem být aktivnější, říká o rande partnerka moderátora Extrémních proměn

Martin Košťál o moderování i svatbě

CESTA DO EXTRÉMNÍCH PROMĚN

Byla trochu náhodná a rychlá. Kamarádka při venčení psa potkala souseda, pána z produkce pořadu. Říkal jí, že do Extrémních proměn pořád nemají trenéra a průvodce. A tak nás propojila. Šel jsem na první kamerovky, druhé... A najednou jsem držel v ruce scénář.

CO NATÁČÍM TEĎ

Pořad Proměňte se taky, který navazuje na Extrémní proměny a po každém vysílání jejich dílu je na webových stránkách Novy. V každé epizodě řešíme nějaké téma, například přejídání nebo pitný režim.

Martin Košťál Je průvodcem nového pořadu Novy s názvem Extrémní proměny, ve kterém se snaží pomoci lidem s extrémní obezitou změnit život nejen hubnutím. Jako kondiční trenér spolupracoval či spolupracuje s mnoha profesionálními sportovci. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Na vrcholové úrovni se věnoval atletice, běhal 400 metrů.

V ČEM JSEM SVŮJ

Při natáčení všichni zjistili, že nemá cenu mě něco učit nazpaměť. Připravený text řeknu jednou, podruhé a ozve se: Fajn, máme něco do střižny a teď to řekni po svém. A tak všechno přeříkám po košťálovsku. A právě tahle verze se většinou použije.

JAKÁ JE NIKOLA

Absolutně boží. Abych byl trochu konkrétnější, je neuvěřitelně skromná. Já bych kolikrát něco koupil, ale ona pořád, že ještě slouží to staré. Je velmi pořádná. Už jenom chybí, abych v noci po návratu ze záchodu přišel k ustlané posteli. Ale i já mám pořádek rád. A taky je šíleně organizovaná. Na dovolenou balí týden dopředu. Všechny papíry o domácnosti má v deskách, šanonech.

KDY SI JI VEZMU

(Nikola: Teď předveď svoji tradiční odpověď.)

Jako pardon, ale přece si nebudu brát svobodnou ženskou se dvěma dětma. Vezmeme se na začátku července. Zasnoubili jsem se už před lety, ale to byl Viktorce teprve rok. Přišlo další těhotenství, stěhování, covid...

O CO SVATBOU PŘIJDU

Odpadne jedno téma na vtípky. Nikča už se těší, až budeme mít všichni stejné příjmení. To vám třeba sedíme s dětmi u doktora, otevřou se dveře a ozve se: Košťálovi. Tak se na ni otočím: Jestli chceš, pojď s námi.

JAK MĚ VYŠKOLILA

Vůbec si nepamatuju čísla, což se týkalo i jejího data narození. Jednou se rozhodla mě v tom vykoupat. Na dovolené zamkla v hotelu pasy a peníze do trezoru a jako kód nastavila datum svého narození. Takhle mě donutila si ho zapamatovat. Když si nemůžu vzpomenout, představím si trezorový číselník a hned mi naskočí.

JAKÝ MÁM JÍDELNÍČEK

Sním všechno. Říkám, že nejde o to, co jíte, ale o množství. I já si dám něco nezdravého, napiju se piva, mám rád víno. Nesnažím se jíst zdravě kvůli postavě, ale že se cítím líp a mám víc energie.

Nikola Lukáčová o partnerovi a sportu

CO ŘÍKÁM JEHO MODEROVÁNÍ

Hodně mě překvapil. Věděla jsem, že umí dobře mluvit, ale netušila jsem, kolik moderátorského talentu v sobě má. Vůbec není poznat, že to nikdy nedělal, připadá mi jako zkušený profík. Všichni naši známí ho jako moderátora opěvují. Vůbec bych se nedivila, kdyby dostal nějakou další nabídku.

JAK JSME SE POZNALI

Dohromady nás dala společná kamarádka, o které jsme nevěděli, že je společná. Když jsme byli oba single, rozhodla se nás seznámit. Ale pozor, já musela být aktivnější. Na první rande jsem přijela já za ním.

(Martin: Děkuju, že jsi to udělala.)

Po první schůzce jsem napsala kamarádce, že byla asi i poslední, že na takového fešáka nemám. Jenže Martin se ozval, že se chce potkat znovu.

Nikola Lukáčová Nikola Lukáčová a Martin Košťál „Zírám, jak mu to jde,“ říká Nikola o Martinově moderátorském výkonu v dokureality Extrémní proměny. V lednu oslavili deset let vztahu. Mají šestiletou Viktorku a čtyřletou Emmu. Pracuje jako garantka odborných praxí na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. „Plánuju odborné praxe studentům fyzioterapie,“ doplňuje. Živí se i jako manikérka.

JAKÝ JE TÁTA

Skvělý. Na tuhle otázku nemůžu odpovědět jinak. Holky nemůžou mít lepšího tátu. Je o něco víc rozmazlovací než já, ale když jde o výchovu a já holkám něco vytknu, vždycky drží při mně.

JEHO VĚČNÉ VTIPKOVÁNÍ

Martin rovná se vtípek za vtípkem. Neznám ho jinak. Když jsme spolu začali chodit, chtěla jsem mu udělat radost a zeptala se ho na oblíbený parfém. Vyhrkl, že jednoznačně Pitralon. Já pitomá hned začala hledat, kde takovou vůni mají. Ve společnosti si vždycky říkám: Panebože, hlavně ať lidi ty jeho vtípky a narážky pochopí.

ČÍM BY MNOHÉ PŘEKVAPIL

Skutečnou povahou. Martin je velký introvert, což nepoznáte na první ani druhý pohled. Musíte ho znát. Není žádný velký sdíleč, spoustu věcí si nechává pro sebe. A taky je neskutečný kliďas, na mě až moc.

JAK TO MÁ S ODPOČINKEM

Nemyslete si, že se Martin neumí jen tak válet. Naopak mu to jde někdy velmi dobře. Nedávno jsem chtěla holkám pustit pohádku a jít si na chvilku lehnout. Viktorka ke mně přišla: „Mami, nebuď jako táta, ten se na nic neptá a rovnou se jde zavřít do ložnice.“

MŮJ VZTAH KE SPORTU

Je hodně kladný. Rodiče nás s bráchou ke sportu vedli. Závodně jsem tancovala, hrála basketbal. Mým koníčkem bývalo běhání. Teď mám málo času, ale zase se k tomu vrátím. Možná se porozhlédnu po nějakém dobrém trenérovi. (mrkne po Martinovi)

NAŠE RODINNÁ ZVLÁŠTNOST

Obě holky se nám narodily 13. června, ač každá měla úplně jiný termín. Vypadá to, že k sobě Martina pouštím jen ve velmi omezeném časovém rozpětí, že? Super je, že stačí zorganizovat jen jednu oslavu narozenin.