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Kocián znovu s Luneticem. Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, říká

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Kapelu Lunetic čeká 2. října 2026 velký koncert v O2 Universu. Bude se oslavovat 30 let od založení klučičí skupiny. Nejen o tom promluvili pro iDNES.cz Václav Jelínek a David Škach, ale také Martin Kocián, který v posledních letech kvůli svým problémům s kolegy nevystupuje.
Původní kapela Lunetic se rozpadla v roce 2003.
Lunetic s Martinem Kociánem: Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, zve na koncert původní člen.
Martin Kocián se na oslavě třicetin opět připojí ke skupině Lunetic
Martin Kocián
38 fotografií

Martine, že jste tady, je pro fanoušky velké překvapení. Jaký je to pocit?
Martin: Kdyby tady byl Aleš (Aleš Lehký, čtvrtý člen kapely Lunetic – pozn. red.), tak je to kompletní. Takhle je to zvláštní, že jsme tady my tři. Mohlo by to taky být, jako že by Aleš teď začal fetovat a byl by prostě mimo kapelu a my tři bychom teď byli ve třech. (smích) Ale je to dobrý. Je to dobrý zážitek. Samozřejmě, dělám si trochu srandu z toho. Jsem za to rád, proto jsem taky přišel a jsem v pohodě.

Abychom to pochopili a vysvětlili pro fanoušky. Bude koncert kompletně v původním obsazení, nebo bude Martin pouze hostem?
Václav: My jsme se s Martinem domluvili, že dá dvě pecky, tak bychom to takhle rádi dodrželi. Ale není to z toho důvodu, že bychom to nechtěli dát celé, ale přece jenom si myslím, že už je to dávno, co s námi všechno jel. Máme tam i taneční choreografie a myslím, že by se to asi ani nestihlo takhle zkompletizovat. Aleš tady není z toho důvodu, že moderuje teď akci Mostecké slavnosti a my tam právě za ním jedeme.

Martin: Já jsem za to rád. Je to taková vlaštovka. A mám míň práce, protože se věnuju ještě přípravě na zápas s Martinem Feninem, takže bylo by toho hodně a nestíhal bych to. Buď bych prohrál u fanoušků v Clashi nebo u fanoušků v Luneticu, takže takhle to je rozumné a já jsem souhlasil.

Lunetic zažil ve své době nevídanou slávu.

Jaké jsou zkoušky, tréninky tanečních čísel? Budou salta, které možná lidi pamatují ještě z VHS Lunetic?
David: Václav stíhá všechno. On to odzpívá, odskáče. (smích)

Václav: To odskáču, zaplatím, odskáču. Ne. My jsme se tady s Davidem právě před zkouškou bavili o tom, že jsem byl teď s dětmi v Hop aréně, tam vždycky skáču na trampolínách. Takže jsem si zavzpomínal na staré dobré časy a zaskákal si tam. Říkal jsem Davidovi, že to musí taky oprášit. Ale moc se na to netvářil, viď?

David: Protože minule ode mě chtěla dcera ukázat kotrmelec a...

Václav: Jemu se prý zamotá hlava, i když dělá kotrmelec. (smích) Takže u Davida asi nic.

Martin: David je první padesátník v kapele, je nejstarší. Mně bude čtyři dny po koncertu 49. Takže nějaké salto třeba zkusím skočit za něj.

David: Tak jo.

Václav: Moc se na to těším, teda. (smích)

Kdybychom ještě odhalili hosty, pokud to není tajemství. Kdo to bude?
Martin: Kato.

Václav: Tak s Martinem by tam měl být další host, a to...

Martin: Člen Prago Union i Chaozz, neboli Deph, tedy Kato – Adam Svatoš a Tereza Pergnerová.

David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek z kapely Lunetic

Máte ještě nějaké hosty?
Václav: Kromě T-Base, tanečníků, kteří tam s námi už byli minule, tak máme nové hosty a jsou to krasokorčuláři, budou tam jezdit na kolečkových bruslích dámy. Jsem na to zvědavý. Snad se tam nepozabíjíme navzájem. Moc se na to těším.

Martin: To bude show, to jsem zvědavý.

Václav: No a další host je David. Ten tam taky bude.

David: Ale já jsem stálý host. (smích)

Martin: Hlavně kapela. Na pódiu nás bude třeba asi dvacet, ne?

Václav: Vlastně mámě dechovou sekci, perkuse... Je to velká kapela, velký ansábl.

Co je podle vás to devadesátkové jádro, co pořád funguje i dnes?
Martin: Ať je hudba tvůj lék, Máma, Chtěl bych tě líbat, Dotyky a Only You. Tady těch pět písniček. A Den za dnem, že jo. Nejvíc je po Československu Ať je hudba tvůj lék. Co takhle sleduju, tak ta písnička se chytla. I třeba Nonstop od Michala Davida je pořád na parketech, to se hraje skoro každou diskotéku. Takže je to super.

Václav: Souhlasím.

David: Hlavně máme to devadesátkové oblečení.

Václav: Protože se to zase vrátilo. Nosili jsme úzké džíny, to bylo šílené. A teď jsme zase vrátili k těm širokým, u kterých jsme vlastně začínali před těmi třiceti lety. Takže nám to teď vyhovuje teď. Je to paráda.

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