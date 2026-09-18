Kocián znovu s Luneticem. Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, říká

Martine, že jste tady, je pro fanoušky velké překvapení. Jaký je to pocit?
Martin: Kdyby tady byl Aleš (Aleš Lehký, čtvrtý člen kapely Lunetic – pozn. red.), tak je to kompletní. Takhle je to zvláštní, že jsme tady my tři. Mohlo by to taky být, jako že by Aleš teď začal fetovat a byl by prostě mimo kapelu a my tři bychom teď byli ve třech. (smích) Ale je to dobrý. Je to dobrý zážitek. Samozřejmě, dělám si trochu srandu z toho. Jsem za to rád, proto jsem taky přišel a jsem v pohodě.
Abychom to pochopili a vysvětlili pro fanoušky. Bude koncert kompletně v původním obsazení, nebo bude Martin pouze hostem?
Václav: My jsme se s Martinem domluvili, že dá dvě pecky, tak bychom to takhle rádi dodrželi. Ale není to z toho důvodu, že bychom to nechtěli dát celé, ale přece jenom si myslím, že už je to dávno, co s námi všechno jel. Máme tam i taneční choreografie a myslím, že by se to asi ani nestihlo takhle zkompletizovat. Aleš tady není z toho důvodu, že moderuje teď akci Mostecké slavnosti a my tam právě za ním jedeme.
Martin: Já jsem za to rád. Je to taková vlaštovka. A mám míň práce, protože se věnuju ještě přípravě na zápas s Martinem Feninem, takže bylo by toho hodně a nestíhal bych to. Buď bych prohrál u fanoušků v Clashi nebo u fanoušků v Luneticu, takže takhle to je rozumné a já jsem souhlasil.
Jaké jsou zkoušky, tréninky tanečních čísel? Budou salta, které možná lidi pamatují ještě z VHS Lunetic?
David: Václav stíhá všechno. On to odzpívá, odskáče. (smích)
Václav: To odskáču, zaplatím, odskáču. Ne. My jsme se tady s Davidem právě před zkouškou bavili o tom, že jsem byl teď s dětmi v Hop aréně, tam vždycky skáču na trampolínách. Takže jsem si zavzpomínal na staré dobré časy a zaskákal si tam. Říkal jsem Davidovi, že to musí taky oprášit. Ale moc se na to netvářil, viď?
David: Protože minule ode mě chtěla dcera ukázat kotrmelec a...
Václav: Jemu se prý zamotá hlava, i když dělá kotrmelec. (smích) Takže u Davida asi nic.
Martin: David je první padesátník v kapele, je nejstarší. Mně bude čtyři dny po koncertu 49. Takže nějaké salto třeba zkusím skočit za něj.
David: Tak jo.
Václav: Moc se na to těším, teda. (smích)
Kdybychom ještě odhalili hosty, pokud to není tajemství. Kdo to bude?
Martin: Kato.
Václav: Tak s Martinem by tam měl být další host, a to...
Martin: Člen Prago Union i Chaozz, neboli Deph, tedy Kato – Adam Svatoš a Tereza Pergnerová.
Máte ještě nějaké hosty?
Václav: Kromě T-Base, tanečníků, kteří tam s námi už byli minule, tak máme nové hosty a jsou to krasokorčuláři, budou tam jezdit na kolečkových bruslích dámy. Jsem na to zvědavý. Snad se tam nepozabíjíme navzájem. Moc se na to těším.
Martin: To bude show, to jsem zvědavý.
Václav: No a další host je David. Ten tam taky bude.
David: Ale já jsem stálý host. (smích)
Martin: Hlavně kapela. Na pódiu nás bude třeba asi dvacet, ne?
Václav: Vlastně mámě dechovou sekci, perkuse... Je to velká kapela, velký ansábl.
Co je podle vás to devadesátkové jádro, co pořád funguje i dnes?
Martin: Ať je hudba tvůj lék, Máma, Chtěl bych tě líbat, Dotyky a Only You. Tady těch pět písniček. A Den za dnem, že jo. Nejvíc je po Československu Ať je hudba tvůj lék. Co takhle sleduju, tak ta písnička se chytla. I třeba Nonstop od Michala Davida je pořád na parketech, to se hraje skoro každou diskotéku. Takže je to super.
Václav: Souhlasím.
David: Hlavně máme to devadesátkové oblečení.
Václav: Protože se to zase vrátilo. Nosili jsme úzké džíny, to bylo šílené. A teď jsme zase vrátili k těm širokým, u kterých jsme vlastně začínali před těmi třiceti lety. Takže nám to teď vyhovuje teď. Je to paráda.