Musím si dávat půlku Neurolu, říká Hranáč z Vyvolených o práci číšníka

„Mám alergii od okamžiku, kdy přijdu do práce. Od rána to rozdýchávám. Pak si dám Neurol. Ale jenom půlku, když jsem si dával celý, tak jsem chodil k jiným stolům,“ přiznává Martin s tím, že restaurační hosty má za ty roky dokonale přečtené.

„Poznám, kolik má u sebe člověk peněz, vím všechno, jestli je tam s milenkou, jak dlouho jsou spolu, jestli ona je šťastná, nebo nešťastná, všechno poznám. My číšníci jsme psychologové za minimální mzdu. Vím přesně, jaký mi dá dýško. Jakmile pořád něco chce, tak mi nedá nic,“ říká Hranáč, který o své profesi točí vtipná videa na sociální sítě.

Číšníkem se Hranáč vyučil kvůli otci. „Já jsem chtěl být kadeřníkem, ale zakázal mi to táta. Říkal: buzna, a ještě kadeřník, to už jsme mu rovnou mohli dát jméno Kamil a bydlet v Hulíně,“ říká exVyvolený, který pochází z hudební rodiny.

Je vnukem Zdeňka Kolářského, který byl prvním houslistou České filharmonie a významným houslovým pedagogem. Jeho matka je učitelkou hudby a on sám chodil od dětství do lidové školy umění a toužil zpívat. Objevil se dokonce v pěveckých soutěžích Doremi nebo Česko hledá Superstar. Tam nepostoupil ani do postupové stovky, ale natočil album Nejsem superstar.

V showbyznysu se mu nakonec tolik nedařilo a musel se vrátit k původní profesi. Změnila se i jeho kritéria pro výběr partnerů. „Hlavně, aby měli práci. To jsem zjistil po třicítce. Dřív jsem si vybíral gaunery, to se mi líbilo. Ale dneska když vidím chlapa v montérkách a vím, že chodí do práce, to je vzrůšo. Ty hodnoty se mění,“ říká Martin Hranáč.