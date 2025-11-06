Nemyslím si, že je dobře, aby dva gayové měli dítě, říká Martin Hranáč

Premium

Fotogalerie 43

Hell’s Kitchen Česko 2025 - Martin Hranáč | foto: TV Nova

Autor:
  8:00
Pět let spolu „chodili“, než se nedávno vzali. Přesto si Martin Hranáč zatím neosvojil řeč svého partnera, který pochází z ostrova Saint Vincent v Karibiku. A tak se Jesse Hackshaw, jenž vystudoval lingvistiku, nejspíš bude muset naučit česky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Kreolština, kterou se mluví na ostrově Saint Vincent, je zvláštní jazykový mix ve kterém rozpoznávám i angličtinu. Ale nerozumím jí. Potřeboval bych se pořádně naučit aspoň anglicky, abychom se s Jessíkem mohli domluvit,“ říká Hranáč. Slibuje si od toho, že se jejich karibským sluncem zalitý vztah posune o další level.

„Jak si občas nerozumíme, tak jsme se zpočátku strašně hádali. Já mu něco vysvětloval – a on to bral jinak. Ale čím déle se známe, o to je to lepší. Až se naučím jazyk, tak k sobě můžeme mít ještě blíž,“ přemýšlí nahlas číšník, herec a komik. Pak by mohla přijít na řadu i úvaha, zda se nepřestěhovat do partnerovy země.

Živil se, čím se dalo. Především se nechával vydržovat svými partnery. A podlehl drogám.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

Nemyslím si, že je dobře, aby dva gayové měli dítě, říká Martin Hranáč

Premium

Pět let spolu „chodili“, než se nedávno vzali. Přesto si Martin Hranáč zatím neosvojil řeč svého partnera, který pochází z ostrova Saint Vincent v Karibiku. A tak se Jesse Hackshaw, jenž vystudoval...

6. listopadu 2025

Už se nesnažím zavděčit všem a na první místo stavím sebe, říká Eva Decastelo

Moderátorka a herečka Eva Decastelo (47) sama o sobě říká, že je královnou nevkusu. Hlavu si s tím příliš neláme, se svým stylem oblékání je spokojená. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak na ni...

6. listopadu 2025

Nikomu to nepřeji. Jsme rádi, že nepřišel o nohu, říká Debbi o manželově nehodě

Zpěvačka Deborah Pchálek (32) alias Debbi o sobě říká, že je v nakupování spíš chlapská. Nakupuje pořád v pěti stejných obchodech a nejraději nosí černou. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, na čem...

6. listopadu 2025

Buffona děti nebaví. Nevadilo mu, že si je nechám, prozradila Šeredová

Modelka Alena Šeredová otevřeně promluvila o rozvodu s Gigi Buffonem, jeho roli v životech jejich synů i o tom, jak našla klid v novém vztahu s miliardářem Alessandrem Nasim. S Buffonem ji spojuje...

5. listopadu 2025  17:18

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

5. listopadu 2025  15:35

Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová a nechala fanoušky hádat

Nejúspěšnější gymnastka světa Simone Bilesová (28) prozradila, že si nechala udělat tři plastické operace. Fanoušky na sociální síti nechala hádat, jaká místa na těle má chirurgicky upravena.

5. listopadu 2025  13:05

Poznáte, kdo je na mozaice z dýní? Dílo z tisíců plodů nadchlo fanoušky zpěváka

Zesnulý frontman kapely Black Sabbath Ozzy Osbourne dostal nečekaný, ale originální hold. Britská farma Sunnyfields Farm vytvořila jeho portrét z dýní a získala tím zápis do Guinnessovy knihy...

5. listopadu 2025  13:01

Latex, voda, kov a světlo. Playmate Caroline pózuje jako ikonická Catwoman

Hvězdou listopadového vydání Playboye je Caroline, playmate s kořeny z Blízkého východu. V tajemném příběhu inspirovaném kočičí ženou pózuje jako Catwoman v latexových outfitech, s bičíkem v ruce i...

5. listopadu 2025  10:45

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

5. listopadu 2025  9:38

Kromě injekcí nic nefungovalo, přiznává Meghan Trainorová, jak zhubla 27 kilo

Meghan Trainorová, kterou si svět zamiloval díky hitu All About That Bass, se pochlubila neuvěřitelnou proměnou. Fanoušci si v posledních měsících všimli, že vypadá štíhleji a spokojeněji než kdy...

5. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Teď poprvé mám pocit, že bych zvládla mít dítě, říká Simona Lewandowska

„Čím jsem starší, tím se mi nároky na hrdinství zužují. Už jenom to, že je někdo spravedlivý a morální, stojí si za tím, čemu věří, je pro mě hrozně vzácné. Takže už takový člověk je pro mě hrdina,“...

5. listopadu 2025

Chci, aby ruští sportovci dostali možnost odsoudit válku, zdůrazňuje Dominik Hašek

Bývalý hokejista Dominik Hašek (60) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se udržuje ve formě a jak se snaží skloubit čas pro sebe s péčí o děti. Popsal také, co si myslí o aktuální politické...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.