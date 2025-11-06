Nemyslím si, že je dobře, aby dva gayové měli dítě, říká Martin Hranáč

„Kreolština, kterou se mluví na ostrově Saint Vincent, je zvláštní jazykový mix ve kterém rozpoznávám i angličtinu. Ale nerozumím jí. Potřeboval bych se pořádně naučit aspoň anglicky, abychom se s Jessíkem mohli domluvit,“ říká Hranáč. Slibuje si od toho, že se jejich karibským sluncem zalitý vztah posune o další level.
„Jak si občas nerozumíme, tak jsme se zpočátku strašně hádali. Já mu něco vysvětloval – a on to bral jinak. Ale čím déle se známe, o to je to lepší. Až se naučím jazyk, tak k sobě můžeme mít ještě blíž,“ přemýšlí nahlas číšník, herec a komik. Pak by mohla přijít na řadu i úvaha, zda se nepřestěhovat do partnerovy země.
Živil se, čím se dalo. Především se nechával vydržovat svými partnery. A podlehl drogám.