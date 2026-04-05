Ve filmu Dream Team hraje Martin Hofmann trenéra basketbalového týmu, který se pokouší uspět na paralympiádě tím, že mezi hendikepované hráče zařadí i zdravé, kteří hendikep jen předstírají. „To se opravdu stalo na olympiádě,“ upozorňuje Hofmann.
Natáčet odjeli až do brazilského Ria. „Museli jsme jet někam, kde byla olympiáda. Je to moc hezké město. Čtete tam hodně, procházíte se přes den, chodíte brzy spát,“ říká Hofmann s humorem o místě, které podle jiného rozhovoru poznal důkladně ve dne v noci.
Brazílii si herec zamiloval. „Létal jsem tam i trochu předtím. Brazílie je obrovská, ještě bych se tam párkrát podívat mohl. Hledáme termín na příští rok,“ prozradil.
Na natáčení v Riu mu vadila jen jedna scéna, v níž Jakuba Prachaře počůrá Robin Ferro. „S tou scénou čůrání jsem měl problém. Já ji nemám rád. Byl jsem proti, ale přehlasovali mě,“ vysvětluje herec, který se brzy objeví v kinech v úplně odlišené roli drsného detektiva a metalového bubeníka ve filmu Říkají mi Lars.
Kvůli této roli se musel naučit řídit motorku. „Já jsem se od motorky vždycky držel dál, protože vím, jak řídím auto a kdybych podobným stylem řídil motorku, tak by tu dnes už seděl jiný host. Ale nakonec jsem na to musel vlézt. Musel jsem projít autoškolou, projet těmi kuželi a zvládl jsem to,“ říká Hofmann.