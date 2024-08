Sportovec dělá různé věci proti stresu, vysvětlil olympionik Fuksa své nehty

„Sportovec dělá různé věci, aby se nestresoval, tak já jsem si namaloval nehty,“ vysvětlil Fuksa módní výstřelek, který během přenosů z olympiády vzbudil velkou pozornost.

„Vzniklo to čistě pro štěstí, nic jiného v tom nebylo. Udělal jsem si to kdysi před nějakým závodem, ten jsem vyhrál, tak jsem si říkal – olympiáda, tak si nechám nalakovat všech deset, protože chci mít strašně moc štěstí!“ popsal s tím, že nehty na nohou ale nalakované nemá. „To třeba zase až za čtyři roky,“ slibuje Fuksa.

Na tu letošní olympiádu se paradoxně připravoval méně než dřív. Kvůli narození dcery totiž polevil v trénincích.

„Třeba mi to pomohlo,“ přemýšlí nahlas. „Já jsem možná na tu kanoistiku myslel až moc, i když jsem netrénoval. Pomohlo mi, že jsem šel s kočárkem a mohl se věnovat jiným věcem,“ vysvětluje.

„Já jsem vlastně vyhrál mistrovství světa pár měsíců na to, co se Emily narodila. A to, že jsem to dotáhl ještě do olympiády, je krásné a těším se, až jí to jednou budu vyprávět.“

Rodině vděčí za velkou podporu. „Já ten sport nebudu dělat donekonečna. Doufám, že pak, ve zbytku života, to budu moct nějak vrátit, vykompenzovat to, že nejsem doma.“

Vylepšení se na letošní olympiádě dočkal i v závodu deblkanoistů, kde jel se svým bratrem. „S bráchou jsme byli už v Tokiu. Tam jsme byli desátí, v Paříži jsme byli sedmí. Nějakých šest desetin, což je kousíček od medaile! Říkal jsem si mít víc štěstí, mohlo to zacinkat i dvakrát. Ale ve sportu žádná kdyby neplatí,“ říká Fuksa.

Bratři Martin a Petr Fuksové s první společnou medaili ze SP.

Jeho bratr Petr je o pět let mladší a jejich vztah je prý čím dál tím lepší. „Čím jsme starší, tak mi přijde, že máme oba větší rozum a jsme větší parťáci.“

Na jeho sportovní kariéře se ale podílí také jeho otec a dědeček coby trenéři. Na sportovišti se k nim ale nechová jako doma. „Já úplně upřímně nemám problém poslat je do pr**le. Vím, že je to špatné, že se to nesmí dovolit k rodičům, ale tam je někdy taková emoce!“ vypráví. Je to třeba ve chvílích, kdy mu omylem naměří o vteřinu déle. „Pak ale vychladnu, omluvíme se a v pohodě,“ dodává Martin Fuksa.