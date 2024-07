Piju každý den. Dřív nebo později se upiju k smrti, líčí bývalý fotbalista Fenin

Před třemi měsíci ho propustili z psychiatrické léčebny Červený Dvůr, která se specializuje na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství.

„Ano, zase piju. Každý den. Je to nepřetržitě od té doby, co jsem opustil kliniku,“ přiznal Martin Fenin německému listu Bild.

V léčebně, kde mu terapie pomohli zařídit kamarádi Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši, vydržel tři měsíce. „Ukázal jsem, že umím přestat – koneckonců, jsem sportovec,“ prohlásil nyní.

Bývalý fotbalista prozradil, co je momentálně náplní jeho dní. Posedává na gauči v prázdném bytě. Chybí mu dcera Mia, kterou si jeho exmanželka vzala už loni s sebou, když už nesnesla jeho neustálé úlety.

„Celý den se dívám na YouTube a piju Jägermeistera, abych bojoval se smutkem. Hrozně moc miluji svou dceru…,“ řekl Fenin, který nemá žádnou práci, která by ho mohla rozptýlit. Žije z našetřených peněz, měsíčně utratí 88 tisíc korun.

Martin Fenin přitom ví, jeho tělo nemusí závislost vydržet. „Dřív nebo později se upiju k smrti,“ řekl německým reportérům s odkazem na svou slinivku, se kterou měl zdravotní potíže už v roce 2018. V té době byl hráč Bundesligy několik týdnů v kómatu.

Fotbalista Martin Fenin slaví jeden ze svých gólů v dresu bundesligového Frankfurtu. (2008)

Potíže ho provázejí už dlouho

V červnu 2008 se opilý Fenin s dalšími fotbalisty popral před barem v centru Prahy s trojicí hostů, kteří je měli údajně urážet. Vášně tehdy na místě pomáhal krotit zpěvák Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business.

Na konci léta 2008 podpálil fotbalista při grilování svůj byt v Neu Isenburgu deset kilometrů od Frankfurtu. Na vině prý byla netěsnící plynová hadice ke grilu. „Jak jsem měl strach, tak jsem ven vyběhnul bez klíčů, bez telefonu, jen v trenkách. A zabouchl si dveře,“ líčil Fenin. Oheň poničil nejen byt, ale i část domovní střechy.

Na podzim 2011 se v médiích řešil jeho pád z okna hotelu v německé Chotěbuzi, kam přestoupil do druholigového klubu. Fenin odmítl, že šlo o pokus o sebevraždu. Tvrdil, že z okna neskočil, ale vypadl – údajně byl v té době pod vlivem antidepresiv a zřejmě i alkoholu. Skončil v nemocnici s krevní sraženinou na mozku.

O rok později ho Bild zařadil do pětice největších opilců v historii Bundesligy.

„Tenhle Čech byl považovaný za megatalent, který ve dvaceti letech přestoupil do Frankfurtu. Velký tlak si ale brzy vybral svoji cenu. Fenin své frustrace řešil alkoholem a prášky, a to i po přestupu do Chotěbuzi,“ psali tehdy němečtí novináři. Ve svém debutu v Bundeslize přitom vstřelil tři góly, v německé soutěži nakonec odehrál 96 zápasů.

V květnu 2013 napadl opilý Fenin v Praze v Pařížské ulici amatérského paparazzi fotografa, který chtěl vrávorajícího fotbalistu vrážejícího do lidí vyfotit na svůj mobil. Feninovi se to nelíbilo, došlo ke strkanici a telefon skončil rozbitý na zemi. Na místo pak přijel Feninův kamarád, který fotografovi zničený mobil vzal a utekl. V prosinci 2015 za to dostali fotbalista i jeho známý pravomocně deset měsíců vězení s podmíněným odkladem na rok.

Před několika lety se k Feninovým alkoholovým eskapádám přidaly zdravotní komplikace – zlomená ruka, bolesti v zádech, problémy s nohou. Naboural auto, rozešel se s přítelkyní, ztratil motivaci, chuť do fotbalu i do života.

Popíjel celé dny, týdny, měsíce – opilý se ukázal i v televizi. Na jaře 2020 dělal doma pod vlivem alkoholu takový hluk, že sousedé přivolali policejní hlídku. Při dechové zkoušce mu naměřili přes dvě promile.