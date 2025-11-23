Do Bachelora jsme se nehlásili, pornoherečku bychom nechtěli, říkají bratři Dubovičtí

V reality show Bachelor si nyní vybírají lásku dva singl muži – jednovaječná dvojčata Martin a Miroslav Dubovičtí (33). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co předcházelo podpisu smlouvy s televizí Nova, jakou roli v celém rozhodování hrály peníze a jestli by vyloučili pornoherečku, jako to udělal účastník předchozí řady.

Jak jste se do pořadu dostali?
Martin: Ten průběh byl upřímně dlouhý, náročný. Je asi nutné říct, že my jsme se do Bachelora nepřihlásili. Nás kontaktovala Nova s tím, že bráchu kontaktovali už minulý rok – ten jim to odmítl. Letos kontaktovali mě, já jim to taky odmítl, následně kontaktovali bráchu znovu, který taky řekl, že ne. Nakonec jsme si ale řekli: „Brácha, hele, je nám 33 let, jsme v dost stabilní pozici, kdy si můžeme říct, že teď je chvíle na to získat pevný vztah.“ A tak jsme do Bachelora šli.

Kývli jsme na to, že bychom do takového formátu šli. Následovaly psychologické testy, zdravotní testy, různé pohovory, focení… Bylo toho opravdu hodně a trvalo to možná měsíc, měsíc a půl.

Reality show Bachelor Česko se vrátila v nové podobě. O přízeň soutěžících se ucházejí hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. (listopad 2025)
Martin a Míra Dubovičtí v pořadu Bachelor Česko (2025)
Marta dorazila jako nevěsta.
Jednovaječná dvojčata, podnikatelé Míra a Martin Dubovičtí (33) budou společně hledat lásku v seznamce Bachelor Česko 2025.
Míra: Brácha říká, že to dlouho trvalo, ale ono to vlastně tak dlouho netrvalo. Asi to obvykle trvá mnohem déle, ale nás nabrali chvilku předtím. Nevím, jestli už byl někdo vybraný nebo ne, nicméně nejdéle trvalo nás přemluvit. A když už jsme na to kývli, tak šlo o přibližně měsíční proces. Musím ale říct, že jsme vděční, že jsme do toho nakonec šli. Bylo to neskutečné.

Kdo z vás byl ten, který televizi definitivně řekl: „Ukažte prachy“?
Martin: (smích) My jsme se o penězích ani nebavili. Úplně otevřeně můžu říct, že většina finančních prostředků, které jsme obdrželi v rámci Bachelora, padla na vytvoření nových pracovních míst pro handicapované lidi. Takže pro nás osobně peníze roli nehrály, ale hrály roli v tom, že jsme díky nim vytvořili ta místa.

Na jakých kritériích jste se domluvili s produkcí, aby vám správně předvybrala nevěsty?
Míra: My jsme to měli docela jednoduché, protože nemáme nic proti různým profesím. Nicméně po našem boku by neměla stát žena, která má něco společného s pornoprůmyslem. A co se týká vzhledu, tak na tom jsme nelpěli, ale chtěli jsme někoho, kdo si dokáže udělat srandu ze sebe a je inteligentní.

Martin: Pro nás bylo důležité, že jsme si mohli říct, že bychom rádi dívky, které si ze sebe umí udělat srandu a zároveň být oporou pro chlapa.

Došlo z vaší strany nebo ze strany produkce k nějaké „habaďuře“, že jste se třeba prohodili nebo vyměnili na nějaké schůzce?
Míra: Pojďme si říct: nemůžeme klamat, že když tam jsou jednovaječná dvojčata, nevznikne žádná zápletka nebo twist. Něco se určitě odehraje. Vyšlo to skvěle a je na co se těšit.

Martin: Míra to řekl úplně celý za mě. Přesně tak – jsme dvojčata. Bylo by i smutné, kdyby nedošlo k něčemu zajímavému v rámci nějaké zápletky. Ale musíte se nechat překvapit.

Kdo je zvědavý, tak druhá série Bachelora už je na televizních obrazovkách.
Míra: Je to tak, odstartovala 18. listopadu. Musím říct, že i já, i když se na sebe moc nerad koukám, se na to těším, protože jsem neviděl, jak probíhala randíčka bráchy. Jsem hrozně zvědavý, co tam brácha vyváděl.

Martin: Já úplně to stejné. Nejvíc se těším ne na sebe, ale až tam uvidím bráchu a budu mu říkat: „Jako vážně, Míro?!“

23. listopadu 2025

