Jsem často náladová a tak trochu generál, prozradila Sára Donutilová

KDO SE JAKO PRVNÍ DOZVĚDĚL O NAŠEM VZTAHU A JAKÁ BYLA REAKCE

Martin: Myslím, že to byli naši rodiče a reakce byla na obou stranách velmi kladná, pokud se nepletu...

Sára: Naši rodiče a reakce byla kladná.

CO SE MI VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE TIMES SQUARE

Martin: New York, to nejkrásnější náměstí v něm, deštivý večer 30. listopadu 2022 a malý, zrovna si klekající človíček, který je právě strašně nervózní, ale za chvilku bude neuvěřitelně šťastný!

Sára: Times Square pro mě znamená nejen shon, chaos, světla a hluk, ale především ten jeden jediný okamžik – když mě tam můj muž požádal o ruku. V tom všem ruchu byl pro mě na světě v tu chvíli jenom on. Pamatuji si, jak poklekl, pršelo, byl nervózní. Dokonce tak moc, že mu začala téct krev z nosu. Nezapomenutelný zážitek! (úsměv)

Sára a Martin Donutilovi

KDY NEJVÍC VNÍMÁM, ŽE K SOBĚ PATŘÍME A V ČEM SI NOTUJEME

Martin: Kdykoliv se spolu smějeme věcem, který dokážou rozesmát jen nás.

Sára: Oba jsme Blíženci, narodili jsme se jen pět dní a tři roky od sebe. Povahově jsme si velmi podobní – sdílíme stejný (ne)smysl pro humor, nadchneme se pro věci se stejnou intenzitou, i když nám to nadšení často dlouho nevydrží. Jsme citliví, empatičtí a někdy možná až příliš intenzivní. A tak nějak prostě vím, že my dva k sobě zkrátka patříme.

MOJE NEJVĚTŠÍ SLABOST, KTEROU SE MI PŘED TEBOU NEPODAŘILO UTAJIT

Martin: Jsem líný bordelář, ale pracuju na sobě!

Sára: Že jsem často náladová? A tak trochu generál.

KDY V NAŠEM SYNOVI NEPOCHYBNĚ VIDÍM TEBE

Martin: Kdykoliv vidím, jak se na mě kouká skrz ty neuvěřitelně dlouhé a krásně vytvarované tvoje řasy.

Sára: Pokaždé, když se na mě podívá. Má tvoje oči – ty, do kterých jsem se kdysi zamilovala.

CO SI MYSLÍM O BLÍŽENCÍCH

Martin: Všechno a nic! Lidé znající Blížence mě pochopí.

Sára: Jsme střelení, někdy je nás až příliš, ale rozhodně s námi není nikdy nuda.

KDYŽ SE POHÁDÁME, JE TO PŘEDEVŠÍM KVŮLI...

Martin: ...tomu, že se nechceš hádat.

Sára: ...maličkostem. Zpravidla. Nejvíc se vztekáš, když ti kecám do řízení.

JAKÝ ZVYK TVÉ RODINY MĚ NEJVÍC PŘEKVAPIL

Martin: Že si na Velikonoce dáváte kus oblečení, aby vás beránek nepodělal. To jsem neznal.

Sára: Že jedí ptáčky se zelím a knedlíkem!

TVÁ ROLE, ZE KTERÉ MI SPADLA BRADA

Martin: Jsi úžasná herečka, ale tohle si neodpustím. Padá mi brada neustále z tvé poslední role, z toho jaká dokážeš být skvělá máma!

Sára: Ve všech, ve kterých jsem tě viděla, jsi byl skvělý a vždycky jsem na tebe pyšná. Úžasný jsi byl v Amadeovi, ale naposled mě dojalo, když jsme spolu stáli na jevišti a já tě pozorovala jako Řehoře Samsu v Proměně. O roli otce ani nemluvím, v ničem krásnějším už tě asi nikdy neuvidím.

Sára a Martin Donutilovi

SEN, KTERÝ BYCH S TEBOU JEDNOU CHTĚL/A PROŽÍT

Martin: Být spolužáci v Bradavicích, projít se po Středozemi, žít chvilku v Azerothu... Těch je!

Sára: Aby nás oba vzali do Bradavic! Abychom byli na chvíli kouzelníci, nebo se uměli dostat do jiného světa, uměli cestovat časem a tak. A taky bych s tebou chtěla procestovat kus světa. A až jednou budeme mít cestování dost, chci mít dům někde u lesa, zahradničit, chovat kozu a slepice a prostě si užívat klid a přírodu.

MOMENT, KDY JSEM O TEBE MĚL/A NEJVĚTŠÍ OBAVY

Martin: Bylo to pár dní před svatbou, ale víc vám neřeknu.

Sára: To si nechám pro sebe.

PŘI NATÁČENÍ SERIÁLU ZÁHADNÉ PŘÍPADY JSI MĚ NEJVÍC POBAVIL/A KDYŽ...

Martin: ...jsem se s tebou poprvé postavil před kameru a všechen můj strach se rozpustil v tvém pohledu do mých očí. Sorry, ale bez toho cukru na tuhle otázku odpovědět neumím. (smích)

Sára: Bavil jsi mě pořád, byl jsi úžasný parťák od prvního momentu, ale nejvíc se mě dotkla scéna, kdy nás oživovali – to, jak jsi to zahrál, byla fakt síla.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Martin: To je snad všem úplně jasné!

Sára: Teď nejvíc žijeme naším synem.

JAK BY VYPADAL RAPERSKÝ VERŠ NEBO ÓDA NA MŮJ PROTĚJŠEK

Martin: Top class a ne jen zevnějšek!

Sára: Můj muž píše texty, skvěle. Já jsem na tohle střevo, ale ne básnické! Takže se do toho nebudu pouštět.

PRÁVĚ UPLYNULO DVACET LET A MY...

Martin: Já doufám, že budeme úplně stejný lidi jako dneska.

Sára: Jsme spolu, máme zdravou a šťastnou rodinu. Sedíme na verandě našeho domu u lesa, dopíjíme kafe, koza se pase opodál, slepice zobou zrní, v zahradě dozrává zelenina. Díváme se na sebe a víme, že jsme si ten život přesně takhle vysnili.