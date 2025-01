Je to jízda a největší dar. Sára Donutilová poprvé ukázala vytouženého syna

„Svět se ztišil a jako by se teď všechny jeho vůně a barvy soustřeďovaly do toho našeho malinkýho velikýho Vesmíru… Je to jízda. A ten největší dar,“ napsala novopečené maminka na Instagramu k fotce syna Eliáše.

Manželé se novinkou o přírůstku do rodiny pochlubili 27. prosince 2024 na sociálních sítích. „Náš vánoční zázrak. Děkujeme, milujeme od první vteřiny,“ napsali manželé Donutilovi a připojili i obrázek duhy. Syn Eliáš je totiž tzv. duhové dítě. Tak se říká dětem, které se narodily do rodiny, jež předtím zažila ztrátu miminka během těhotenství nebo krátce po něm.

Donutilovi totiž čekali miminko už v roce 2022. Jejich první syn Matyáš Donutil se narodil den před termínem bohužel bez života. „Nikdy to pro mě nebude uzavřená kapitola, ale člověk musí žít dál. Pomohl mi hlavně čas a můj manžel, byl velká opora,“ řekla Donutilová dva roky po události.

Po ztrátě miminka požádal Martin Donutil svou přítelkyni o ruku v New Yorku na Times Square a v červenci 2023 se vzali.

Druhé těhotenství si Donutilovi nechali pro sebe. Zprávy o něm nepotvrzovali ani v době, kdy už to na Sáře Donutilové bylo jasně znát. Se svým štěstím se svěřili až ve chvíli, kdy byl jejich syn Eliáš na světě.