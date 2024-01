Asi mám zastydlé období vzdoru, vysvětluje Donutil, proč neposlechl otce

„Je to skvělý kolega a hrozně dobře se nám spolu pracuje. Já jsem rád, že mě nerežíruje, protože jsem se vždycky bál, že bude mít takovou tu otcovskou autoritu a bude mi do toho kecat. To se naštěstí neděje,“ řekl ke spolupráci s otcem Martin Donutil.

Miroslav Donutil ho přitom od kariéry herce původně zrazoval. Syn se nedal a neposlechl otcovu radu ani v případě vztahů, kdy ho varoval před herečkami. Loni se oženil s kolegyní Sárou Affašovou. „Asi mám nějaké zastydlé období vzdoru,“ poznamenal Martin Donutil ke své reakci na otcovy rady.

Se svojí ženou už měl příležitost setkat se na divadelních prknech i před kamerou, přičemž právě při natáčení seriálu se jim prý pracovalo moc dobře. „Jsem rád, že mám herečku, protože můžeme být spolu doma i v práci,“ stojí si za svou volbou mladý herec.

Spokojenost ve vztahu vyjádřila i Sára Affašová, kterou Jan Kraus nečekaně přizval k rozhovoru. „Nemá žádný nedostatek,“ chválila svého muže. „Možná takové ty chlapské, jako například uklízení,“ dodala.

Na důležitých věcech se však vždy shodnou. „Martin je strašně chytrý a zároveň já mám pocit, že mám vždycky pravdu. Ale už jsem se naučila Martina respektovat v tom, že většinou má tu pravdu opravdu on,“ prozradila herečka.

Manžel ji rozčiluje pouze tím, že ji občas neposlouchá. „Dostanu od ní nějakou informaci a pak vůbec nevím, o čem mluví. Když mi říká, že jsem jí potvrdil, že dvaadvacátého pojedeme někam spolu, a já už jdu někam jinam, protože jsem slíbil něco jiného,“ popsal Donutil.

S manželkou a otcem natočil seriál Za domem v lese. „V tom lese detektivek je to myslím originálnější téma, protože je to duchařina. Lovíme duchy, jsme takoví čeští ghostbusters,“ říká Donutil.