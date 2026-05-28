Check-in sami, kufry sami, všechno sami, tepe Dejdar aerolinky. Žádá od nich úctu

„Všichni rádi cestujeme, ale je to tak nějak čím dál tím složitější,“ posteskl si Martin Dejdar hned v úvodu. Zavzpomínal také na dobu, kdy podle něj bylo cestování výrazně pohodlnější. „Před pár lety jsem si koupil letenku o 50 procent levněji než teď a na letišti se o mě perfektně postarali. Zavazadla byla v ceně letenky. V letadle mě hezky usadili, dostali jsme v ceně jídlo a pití a člověk se cítil patřičně hýčkaný,“ napsal.
Současný systém odbavení ho ale očividně vytáčí. „Check-in si musíte udělat sami přes aplikaci, kufry nejsou v ceně, příruční zavazadla také ne,“ zlobí se herec. Kritizuje i samoobslužné odbavení zavazadel. „Odbavit zavazadla na letišti si musíte sami, lístek si musíte vytisknout sami, i když pod dohledem maníků v oranžových vestách, kteří vám stejně nepomůžou, protože to není jejich job,“ nebral si servítky.
Velkou vlnu emocí v něm vyvolaly také rozměry kabinových zavazadel. „Přestože kabinová zavazadla výrobci vyrábějí podle rozměrů daných leteckými společnostmi, začala se tato zavazadla přeměřovat a povolené rozměry se v tichosti mění, aby vás u vchodu do letadla mohli obrat o další peníze,“ napsal rozčíleně.
Dejdar popsal i nepříjemnou zkušenost přímo v letadle. Připlatil si totiž za lepší sedadla, jenže výsledek ho zklamal. „Máte druhou řadu, ale v boxech pro zavazadla už pro to vaše není místo. Jak je tohle možné?“ ptá se. Následně pokračoval ještě ostřeji. „Ta vaše řada, za kterou jste si připlatili, je užší než všechny ostatní. Nevejdete se tam, nohy musíte roztáhnout jak dáma při porodu,“ uvedl s dávkou ironie.
Přestože konkrétní aerolinku nejmenoval, fanoušci v komentářích okamžitě začali hádat, o kterou společnost jde. Herec si navíc neodpustil ani rýpnutí směrem k velkým korporacím. „Domnívám se, že bychom si my, cestující, zasloužili alespoň trošičku úcty,“ dodal.
Na závěr ale přece jen našel i něco pozitivního. „Ještě že palubní personál je skvělý,“ pochválil letušky a stevardy, kteří podle něj musí „tahat horké kaštany z ohně za arogantní korporátní lumpy“.
Následující příspěvek sdílel Dejdar ze španělské Estepony. „I když to bylo jen na pár hodin a v pracovním tempu, stálo to za to. Pohled na nejjižnější cíp Evropy je okouzlující. Jídlo také skvělé, počasí úžasné,“ napsal herec.
Do Estepony se většinou létá přes letiště v Malaze. Přímý let z Prahy do Málagy trvá přibližně 3 hodiny a 25 minut, poté je to do Estepony autem nebo autobusem ještě asi 1 až 1,5 hodiny.