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Chodúr ukázal přeplněnou pláž v Nice. Turisté se mačkají jeden vedle druhého

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  10:00
Zpěvák Martin Chodúr ukázal fanouškům realitu přeplněné pláže v Nice. (červenec...

Zpěvák Martin Chodúr ukázal fanouškům realitu přeplněné pláže v Nice. (červenec 2026) | foto: Instagram @martinchodur

Zpěvák Martin Chodúr sdílel z dovolené ve Francii snímky z pláže zaplněné...
Martin Chodúr ukázal na Instagramu fotografie z rodinné dovolené ve Francii....
Martin Chodúr ukázal na Instagramu fotografie z rodinné dovolené ve Francii....
Martin Chodúr s Ivonou Selníkovou
41 fotografií
Zpěvák Martin Chodúr (39) si s rodinou užívá letní dovolenou na Francouzské riviéře. Z oblíbeného Nice ale fanouškům ukázal i odvrácenou stránku hlavní sezony a to extrémně přeplněnou městskou pláž, kde bylo podle jeho slov těžké vůbec najít volné místo.

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Zpěvák si z celé situace udělal legraci a fanoušky pobavil komentářem. „Z hlavního obchodního místa v Nice můžete přeskočit do pár metrů vzdáleného moře (přístupné veřejnosti) pokud se vlezete. Tak jsme to šli zkusit. My jsme ti, co mávají,“ napsal Martin Chodúr se smajlíky k fotografiím a ironicky narážel na to, že v davu je téměř nemožné je vůbec najít.

Snímky ukazují pláž obsypanou rekreanty od břehu až k promenádě. Nice je jednou z nejoblíbenějších destinací na Azurovém pobřeží a hlavní letní sezona s sebou pravidelně přináší velký nápor turistů, což Chodúr zachytil bez příkras.

Zpěvák Martin Chodúr ukázal fanouškům realitu přeplněné pláže v Nice. (červenec 2026)
Zpěvák Martin Chodúr sdílel z dovolené ve Francii snímky z pláže zaplněné turisty. (červenec 2026)
Martin Chodúr ukázal na Instagramu fotografie z rodinné dovolené ve Francii. (červenec 2026)
Martin Chodúr ukázal na Instagramu fotografie z rodinné dovolené ve Francii. (červenec 2026)
41 fotografií

Příspěvek pobavil své sledující, kteří v komentářích přiznávali, že podobnou zkušenost z letních dovolených dobře znají. Někteří ocenili, že zpěvák ukázal realitu oblíbené destinace, která na propagačních fotografiích často působí mnohem klidnějším dojmem.

Martin Chodúr se proslavil v roce 2009 jako vítěz vůbec první řady soutěže Česko Slovenská SuperStar. Od té doby se věnuje především koncertování, autorské tvorbě a vydávání vlastních alb.

Už řadu let tvoří pár s podnikatelkou Ivonou Selníkovou, která je o 17 let starší. Společně vychovávají syna Martina, narozeného v roce 2016. Zpěvák o své rodině mluví spíše střídmě, opakovaně ale zdůrazňuje, že právě partnerka i syn jsou pro něj největší oporou.

ANKETA: Blokovali jste si někdy v předstihu místo na pláži?

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