Chodúr ukázal přeplněnou pláž v Nice. Turisté se mačkají jeden vedle druhého

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Láska vše přebila, říká Martin Chodúr o vztahu s o 17 let starší partnerkou
Zpěvák si z celé situace udělal legraci a fanoušky pobavil komentářem. „Z hlavního obchodního místa v Nice můžete přeskočit do pár metrů vzdáleného moře (přístupné veřejnosti) pokud se vlezete. Tak jsme to šli zkusit. My jsme ti, co mávají,“ napsal Martin Chodúr se smajlíky k fotografiím a ironicky narážel na to, že v davu je téměř nemožné je vůbec najít.
Snímky ukazují pláž obsypanou rekreanty od břehu až k promenádě. Nice je jednou z nejoblíbenějších destinací na Azurovém pobřeží a hlavní letní sezona s sebou pravidelně přináší velký nápor turistů, což Chodúr zachytil bez příkras.
Příspěvek pobavil své sledující, kteří v komentářích přiznávali, že podobnou zkušenost z letních dovolených dobře znají. Někteří ocenili, že zpěvák ukázal realitu oblíbené destinace, která na propagačních fotografiích často působí mnohem klidnějším dojmem.
Martin Chodúr se proslavil v roce 2009 jako vítěz vůbec první řady soutěže Česko Slovenská SuperStar. Od té doby se věnuje především koncertování, autorské tvorbě a vydávání vlastních alb.
Už řadu let tvoří pár s podnikatelkou Ivonou Selníkovou, která je o 17 let starší. Společně vychovávají syna Martina, narozeného v roce 2016. Zpěvák o své rodině mluví spíše střídmě, opakovaně ale zdůrazňuje, že právě partnerka i syn jsou pro něj největší oporou.