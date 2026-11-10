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Po rozchodu s Farnou rozjel Chobot nový byznys. Nabízí ubytování na Hradčanech

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  10:49
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Bílý nábytek, přírodní odstíny a decentní osvětlení. Interiér domku kombinuje...

Bílý nábytek, přírodní odstíny a decentní osvětlení. Interiér domku kombinuje moderní vybavení s útulnou atmosférou. (2026) | foto: booking.com

Martin Chobot pronajímá historický domek „Ulita“ na pražském Novém Světě....
Martin Chobot
Domek Ulita nabízí ubytování pro dva hosty. Dominantou ložnice je velká...
Kuchyňský kout doplňuje červený jídelní stolek. Při zařizování interiéru se...
35 fotografií
Muzikant Martin Chobot nabízí turistům ubytování v historickém domku na pražském Novém Světě. Celá nemovitost, kterou zdědil hudebník po dědečkovi, má podle realitních odhadů hodnotu kolem 40 milionů korun. Dvě noci v nejmenším z domků, kterému říká hudebník láskyplně “Ulita“, vyjdou na šest tisíc korun.

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Hudebník Martin Chobot (37) našel nové využití pro vzácnou nemovitost v historickém centru Prahy. Na Hradčanech nabízí turistům k pronájmu malebný domek s názvem Ulita. Nachází se v romantické lokalitě Nový Svět, jen kousek od Pražského hradu, a je součástí památkově chráněného trojdomku z přelomu 17. a 18. století.

Historie domu je mimořádně zajímavá. Od roku 1969 v něm žil výtvarník Jiří Anderle s manželkou. O návštěvy známých osobností neměli nouzi, zavítal sem například také spisovatel Bohumil Hrabal. V roce 1989 manželé celý trojdům prodali výtvarníkovi Vladimíru Suchánkovi, který v něm žil a tvořil až do své smrti v roce 2021.

Nemovitost následně zdědil jeho vnuk Martin Chobot společně s manželkou Ewou Farnou. Po Suchánkově smrti manželé u notáře zařídili, aby se dům stal součástí jejich společného majetku. Jeho hodnota se podle realitních odhadů pohybuje kolem 40 milionů korun.

Bílý nábytek, přírodní odstíny a decentní osvětlení. Interiér domku kombinuje moderní vybavení s útulnou atmosférou. (2026)
Martin Chobot pronajímá historický domek „Ulita“ na pražském Novém Světě. Nemovitost se nachází v malebné lokalitě na Hradčanech. (2026)
Martin Chobot
Domek Ulita nabízí ubytování pro dva hosty. Dominantou ložnice je velká manželská postel.
35 fotografií

Celý historický objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Chobot nyní pronajímá jeho nejmenší část, kterou pojmenoval Ulita. Domek dostal při renovaci novou, hřejivou fasádu a znovu se otevřely také dveře, které byly dříve zazděné.

Uvnitř hosty čeká světlá ložnice s velkou manželskou postelí, historické dřevěné trámy a koupelna laděná do pískových odstínů. Nechybí ani moderní bílá kuchyňka, kterou oživuje červený jídelní stolek a designová retro lednice. Při zařizování se tak podařilo propojit historický charakter stavby se současným vybavením. Za pobyt pro dva na dvě noci zaplatí zájemci šest tisíc korun.

Chobot má k této části Prahy osobní vztah už od dětství. Jeho dědeček zde žil a hudebník se na Nový Svět rád vrací. Fascinuje ho zdejší architektura i atmosféra malé vesnice uprostřed velkoměsta, kterou považuje za inspirativní prostředí pro tvorbu.

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V poslední době se přitom jeho život výrazně proměnil také v soukromí. Po rozpadu manželství se zpěvačkou Ewou Farnou se vydal novou životní cestou. O zásadních změnách, kterými prošel, promluvil v rozhovoru pro magazín Headliner při příležitosti vydání písně Na Novém Světě.

Muzikant se loni podle svých slov ocitl na životním rozcestí. „Měl jsem pocit, že můžu pokračovat v určitých vzorcích, které jsem kolem sebe celý život viděl, nebo se zastavit a něco změnit,“ popsal. Uvědomil si přitom, že některé jeho dosavadní životní postoje byly spíše útěkem před sebou samým. „Byl jsem člověkem, který se sám ničí a prochází depresemi a úzkostmi. Rozhodl jsem se pro změnu,“ svěřil se.

Přiznal také, že si v minulosti připadal na řadu věcí sám a svým vlastním chováním si situaci ještě komplikoval. Po zásadním rozhodnutí se však cítí mnohem lépe. Soustředí se především na sebe a své děti, kterým podle svých slov dokáže věnovat kvalitnější čas.

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