Do žádné reality show už bych nešel. Survivor mi stačil, přiznává Martin Carev

Autor:
Youtuber a cestovatel Martin Carev (27) si většinu léta užívá v Česku, ale čeká ho ještě několik výprav. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, kam se ještě plánuje vydat, jestli by se zúčastnil nějaké další reality show i jak to má v osobním životě.

Martine, jaké máte léto 2025? Jakými slovy byste ho popsal?
Mám krásné léto, trávím léto v Česku povětšinou, takže si užívám tenisu s přáteli. Je to super.

Dá se to nazvat „oldschool“ létem nebo „oldfashioned“ létem?
Asi jo. Pokud si člověk k tomu přimyslí ty moderní sociální sítě a konverzace s ChatGPT a tak.

Na co jste se v poslední době ptal ChatGPT?
Já se ho ptám úplně na všechno. Vždycky, když se zamyslím, třeba jaká je statistika, kolik lidí něco udělá za rok, tak se ho na to zeptám. Nonstop.

Martin Carev na semifinále StarDance XIII (7. prosince 2024)
Martin Carev v reality show Survivor Česko & Slovensko (2024)
Martin Carev skončil třetí
Martin Carev, Martin „Mikýř“ Mikyska a Nikola Kabátová
Začervenal by se někdo, kdybyste mu ukázal svoji historii ChatGPT?
To asi ne. Tam jsou takové hodně praktické věci, jako kolik gramů cukru je v jednom banánu a tak.

V poslední době hodně cestujete. Stal se z vás cestovatel. Jaké destinace máte za sebou?
Letos to cestování bylo ze začátku trošku intenzivní. Byl jsem na Mauriciu, potom v Thajsku, předtím ještě v Itálii, ve Švýcarsku a ještě mě čeká na konci léta New York a Grónsko.

A co Alpy? Ty jste si přece vysnil, jak jsme viděli na Instagramu.
Alpy byly krásné. Jeli jsme do Dolomitů, měli jsme tam krásné ubytování od Amazing places a moc jsme si tam užili. Chodili jsme na túry, bylo to super.

Užíváte si anonymity v zahraničí, že vás absolutně nikdo nepozná?
Já nejsem zas tak slavný, takže v pohodě (smích). Je to asi příjemné, že člověk, kdyby chtěl dělat něco úplně šíleného, tak může, že tam nikdo není. Ale nějaký velký rozdíl to pro mě není.

Léta máte vysoká čísla. Jak to vypadá v reálu, když jdete v odpoledních hodinách do pražského obchodního střediska?
Teď už je to v pohodě. Před sedmi lety to bylo divočejší. Tenkrát jsem byl víc populární u té středoškolácké generace. Každopádně ta pozornost v Česku je znát, spíš když třeba jedu do nějakého menšího města.

Takže s vámi váš okruh stárne?
Je to tak. Teď se mi spíš stává, že třeba sedím v restauraci a číšník nebo číšnice mi řekne, že na mě koukali, když byli menší.

A co láska? Patří vaše srdce někomu oficiálně?
Asi zatím nepatří. Nejsem tomu uzavřený, ale já se teď spíš soustředím na práci, takže na vztahy nemám úplně tolik prostoru.

Jste člověk políbený reality show. Co říkáte na ty současné?
(smích) No, je to zajímavé. Ta nabídka je hodně pestrá a já osobně už bych asi do žádné nešel. Survivor pro mě byl jediný a na ten se každoročně těším asi nejvíc.

Vlasy jsou hlavní věc, kterou chlapi řeší, říká po transplantaci Martin Carev

Survivor bývá u účastníků spíš osobní výzvou a nehraje tam roli, kolik peněz za to dostanete. Ale kdyby přišla finanční injekce rovnající se třeba ferrari, šel byste do toho?
Když to podáte takhle, tak jo (smích). Za ferrari bych asi šel i do Love Islandu. Ale že by mě nějaká realit show lákala? Pro mě to byl ten Survivor, protože člověk musí být nějakým způsobem houževnatý, aby to tam přežil. To se mi na tom líbilo, to jsem si prožil, mám splněno.

Vaše kůže neutrpěla? Všichni ji měli poznamenanou pobytem pod ostrým sluncem.
Já jsem se hodně skrýval před sluníčkem a hodně jsem byl ve stínu.

Ale některým se to asi vymstilo.
To věřím. Někteří na to hodně dlabali a strávili dvanáct hodin denně na sluníčku, takže pak to tak vypadá.

