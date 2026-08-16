Martha Stewartová oslavila 85. Nenechám si udělat prsa, boky či zadek, říká

Kromě toho, že byla moderátorkou show s názvem Martha, napsala také řadu knižních bestsellerů, založila ženský časopis Martha Stewart Living a v mládí bývala modelkou značky Chanel. Začátkem srpna oslavila 85. narozeniny, ale jak sama říká, věk je pro ni jen číslo. „Neuvažuju nad tím, kolik mi je. Prý že bych měla slavit. Však o nic nejde,“ smála se v rozhovoru pro magazín People.
Každopádně je o ní známo, že dlouhodobě dbá na své zdraví. „Mám dobré geny, i mamka vypadala skvěle ještě v pětadevadesáti. Dobře se stravujeme, příliš neholdujeme alkoholu, nekouříme, jíme zdravě a denně cvičíme,“ říká Stewartová.
Mezi její zájmy patří zejména jízda na koni. „Je to ten nejpříjemnější způsob, jak zabít pár hodin času, obzvlášť na vlastní farmě,“ uvádí. „Člověk se může rozhlédnout a rázem vidí všechno z jiného úhlu.“
Co se týče kosmetických procedur, s těmi zachází spíše decentně. „Mám vynikajícího dermatologa. Občas si nechám udělat výplň, a možná tak jednou za čtyři měsíce si je nechám doladit,“ říká na adresu doktora Belkina, který sídlí v New York City. Jako každodenní péči pak používá vlastní značku kosmetiky s názvem Elm Biosciences, kterou sama popisuje jako „efektivní péči o pleť postavenou na vědeckém základu“.
O plastické operaci ve výsledku neuvažuje. „Žádnou nemám a podle mě ani žádnou nepotřebuju. Dělám obličejová cvičení a o tvář se mi starají Mario Badescu a Georgia Louise. Peptidy jsou dobrá věc, ty si občas dám. Nehodlám si ale nechat dělat prsa, boky, zadek a podobné věci,“ směje se.
Ještě než se vrhla do podnikání, novinařiny a moderování, brigádně se věnovala modelingu. Jakožto druhá nejstarší ze šesti sourozenců si tak zajišťovala přivýdělek při středoškolském studiu. „Bavilo mě pózovat na fotkách,“ dodává. „Naučil mě to už táta. To byl opravdu dobrý fotograf.“